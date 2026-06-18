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नारायणपुर के मसपुर गुडरापाल जंगल में हथियारों का डंप बरामद

बीएसएफ की 133वीं बटालियन को सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता मिली है.

ARMS DUMP NARAYANPUR
नारायणपुर डंप बरामद (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 18, 2026 at 10:00 AM IST

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नारायणपुर: नक्सलमुक्त घोषित किए जा चुके नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान लगातार जारी है. इसी अभियान के दौरान बीएसएफ की 133वीं वाहिनी ने मसपुर-गुडरापाल जंगल क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हुए जंगल में छिपाकर रखा गया हथियारों और गोला-बारूद का डंप बरामद किया है. बरामद सामग्री में बीजीएल लॉन्चर, बीजीएल गन, 12 बोर राइफल और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद शामिल है. सुरक्षा एजेंसियां इसे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रही हैं.

बीएसएफ जवानों को सर्च ऑपरेशन में सफलता

नारायणपुर जिले में नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस एवं सुरक्षा बलों द्वारा लगातार संयुक्त सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में 16 जून 2026 को बीएसएफ की 133वीं वाहिनी की 'ई' कंपनी ने मसपुर कैंप से आसपास के वन क्षेत्रों में विशेष सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

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नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता (ETV Bharat Chhattisgarh)

सर्च अभियान के दौरान जवान मसपुर और गुडरापाल के बीच घने जंगलों में तलाशी अभियान चला रहे थे. इसी दौरान सुरक्षा बलों की नजर जंगल के भीतर एक संदिग्ध स्थान पर पड़ी. जवानों ने तत्काल क्षेत्र की घेराबंदी कर सावधानीपूर्वक तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान जमीन में छिपाकर रखा गया हथियार एवं अन्य सामग्री का डंप बरामद हुआ.

नक्सली डंप बरामद

सुरक्षा बलों द्वारा बरामद सामग्री की जांच करने पर उसमें कई घातक हथियार और गोला-बारूद पाए गए. जब्त सामग्री में एक देसी बीजीएल लॉन्चर, सात बीजीएल गन, एक 12 बोर राइफल, 37 नग 12 बोर कारतूस, 15 मीटर वायर तथा पांच पोच शामिल हैं. सभी सामग्रियों को नियमानुसार जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

प्रारंभिक जांच में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हथियार और सामग्री को पूर्व में नक्सली गतिविधियों के लिए जंगल में छिपाकर रखा गया था. हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इस संबंध में विस्तृत जांच कर रही हैं कि यह डंप कब और किस उद्देश्य से रखा गया था.

गौरतलब है कि 31 मार्च 2026 को नारायणपुर जिले को नक्सलमुक्त घोषित किया गया था. इसके बावजूद सुरक्षा बल किसी भी प्रकार की संभावित गतिविधि को रोकने और जंगलों में पूर्व में छिपाकर रखे गए हथियारों एवं संसाधनों को खोजने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं. यही कारण है कि दूरस्थ और दुर्गम वन क्षेत्रों में नियमित रूप से सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं.

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की बरामदगी न केवल सुरक्षा बलों की सतर्कता को दर्शाती है बल्कि यह भी संकेत देती है कि जंगल क्षेत्रों में अभी भी पुराने हथियारों और संसाधनों की मौजूदगी हो सकती है, जिन्हें खोजकर नष्ट करना आवश्यक है. मसपुर-गुडरापाल जंगल क्षेत्र में हथियारों के इस डंप की बरामदगी को सुरक्षा बलों की एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है. लगातार चल रहे सर्च अभियानों के जरिए पुलिस और सुरक्षा बल न केवल पूर्व में छिपाकर रखे गए हथियारों को बरामद कर रहे हैं, बल्कि नारायणपुर में शांति, सुरक्षा और विकास के माहौल को और मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि जिले के संवेदनशील और दूरस्थ क्षेत्रों में आगे भी संयुक्त सर्च अभियान लगातार जारी रहेंगे.

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