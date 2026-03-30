ETV Bharat / state

मदनवाड़ा के जंगल में मिला नक्सलियों के हथियारों का डंप, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में ज्वाइंट फोर्स का एक्शन

नक्सली डंप ( ETV Bharat Chhattisgarh )