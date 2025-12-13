ETV Bharat / state

बीजापुर में नक्सलियों के हथियारों का खुफिया ठिकाना तबाह, बड़ी माओवादी साजिश नाकाम

बीजापुर में सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को फेल कर दिया.

Naxalite Dump Found In Bijapur
बीजापुर में नक्सलियों का डंप मिला (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 13, 2025 at 10:54 PM IST

बीजापुर: एंटी नक्सल ऑपरेशन के बीच नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. यहां सीआरपीएफ के 85वीं बटालियन के जवानों ने नक्सलियों के हथियारों के डंप को बरामद किया है. फोर्स को भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिले हैं.

यह कार्रवाई थाना गंगालूर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हिरोली के मर्रेपारा इलाके के घने जंगलों में की गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुरक्षाबलों को खुफिया सूत्रों से सूचना मिली थी कि हिरोली कैंप से दक्षिण-पूर्व दिशा में नक्सलियों ने हथियारों और विस्फोटक छिपाकर रखा है. इस सूचना पर फोर्स के जवानों ने इलाके की सर्चिंग की और भारी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों को बरामद किया है.

शनिवार को पूरा किया गया ऑपरेशन

यह ऑपरेशन शनिवार को पूरा किया गया. शनिवार की सुबह 4 बजे सीआरपीएफ 85वीं बटालियन की टीम सर्चिंग ऑपरेशन के लिए रवाना हुई. करीब सुबह 6:50 बजे सुरक्षाबलों को जंगल के भीतर छुपाकर रखा गया नक्सलियों का गुप्त डंप मिला. डंप की तलाशी लेने पर वहां से हथियार, जिंदा कारतूस, विस्फोटक सामग्री और वायरलेस सेट बरामद किया गया. बरामद सामग्री से स्पष्ट होता है कि नक्सली किसी बड़ी हिंसक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे. जिसे सीआरपीएफ के जवानों ने फेल कर दिया है.

यदि यह डंप समय रहते बरामद नहीं किया जाता तो नक्सली इसका उपयोग सुरक्षाबलों या आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए कर सकते थे. CRPF की सतर्कता, बेहतर खुफिया सूचना और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी नक्सली साजिश विफल हो गई.

जवानों की सतर्कता और टीमवर्क के कारण ही यह बड़ी सफलता मिली है. बीजापुर जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए CRPF द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन, एरिया डॉमिनेशन और जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं. सुरक्षाबलों की सक्रियता से नक्सलियों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगा है और वे अपने मंसूबों में बार-बार असफल हो रहे हैं- सुनील कुमार राही, कमांडेंट, CRPF 85वीं बटालियन

अलर्ट पर है फोर्स

सीआरपीएफ 85वीं बटालियन के कमांडेंट सुनील कुमार राही ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षाबल पूरी तरह सतर्क हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं. क्षेत्र में आगे भी सर्च ऑपरेशन जारी रहेगी.

CRPF JAWAN IN BIJAPUR
MAJOR MAOIST CONSPIRACY FAILED
बीजापुर में नक्सलियों का डंप
बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन
NAXALITE ARMS CACHE DESTROYED

