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नक्सल उन्मूलन ने बदली सरगुजा की तस्वीर, नक्सलवाद के पंजे की जकड़ से कभी तोड़ रहा था दम

नए प्रदेश का ऐसा सीमावर्ती संभाग था जिसकी सीमा दो तरफ से मध्यप्रदेश, एक तरफ से उत्तर प्रदेश और दो तरफ से बिहार की सीमा से लगती थी. लिहाजा सीमा पार कर जाना और पुलिस को चकमा देना भी यहां आसान था. नए प्रदेश में तेजी से विकास शुरु हो रहे थे, इस कारण बड़े ठेकेदारों और कंपनियों से लेवी भी वसूलना आसान था- राजेश्वर सिंह,रिटायर्ड AIG

सरगुजा में नक्सलियों का साम्यवाद विचारधारा से कभी दूर दूर तक लेना देना नहीं था. यहां ना तो कोई कभी शोषण हुआ है, ना बड़े आदमी किसी छोटे आदमी का शोषण किए गरीबों का. तो यहां वैसी आईडियोलॉजी उनकी नही थी. वो झारखंड से आते थे कुछ दिन के लिए फिर लौट जाते थे.सरगुजा में फैला नक्सलवाद आर्थिक समानता के लिए साम्यवाद का प्रसार नहीं था, बल्कि सरगुजा उनके लिए सिर्फ एक चारागाह और छिपने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना था. क्योंकि सरगुजा में जियोग्राफिकल स्थिति ऐसी है कि घने जंगल, पहाड़ दूरस्थ कस्बे जो नक्सलियों के रहने के लिए मुफीद थे.

"सरगुजा में नक्सलवाद को बढ़ावा देना नहीं था मकसद" नक्सलवाद से विकास को कितना नुकसान हुआ इस विषय पर भी हमने कुछ जानकारों से बात की. इस विषय पर रिटायर्ड एआइजी राजेश्वर सिंह कहते हैं कि नक्सलियों का मकसद यहां पर कोई साम्यवाद विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं था, यहां जो निर्माण कंपनियां थी, जो एजेंसी थी, जो रोड सड़क बनाते थे, बिल्डिंग बनवाते, सरकारी ठेके होते थे, इसके अलावा तेंदूपत्ता का जो ठेका होता था, उन ठेकेदारों से लेवी वसूल करना, पैसे वसूल करना इनका मकसद था.

सरगुजा : उत्तर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद ने विकास में बाधा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी. 31 मार्च 2026 को पूरे देश में नक्सलवाद का अंत होने जा रहा है.इससे पहले ईटीवी भारत ने सरगुजा में नक्सलवाद के उदय और अंकुश के बारे में जाना. क्योंकि विकास की अवधारणा में निर्माण, कनेक्टिविटी, शिक्षा और व्यापार को ही प्रमुखता से देखा जाता है. लेकिन सरगुजा में इन सभी चीजों को नक्सलवाद ने गहरा आघात पहुंचाया था.लेकिन नक्सलवाद के सिमटते ही सरगुजा ने कम समय में वो ऊंचाई हासिल की,जो शायद उसे काफी वर्ष पहले हासिल कर लेनी चाहिए थी.नक्सलवाद के खात्मे के बाद एक जिले से अलग होकर तीन जिले अस्तित्व में आएं. सड़क कनेक्टिविटी शत प्रतिशत हुई. संचार और शिक्षा के माध्यम भी तेजी से बढ़ते गए. लेकिन विकास की इस अवधारणा में यदि सरगुजा आगे बढ़ा तो प्रकृति के संरक्षण में पीछे भी गया क्योंकि यहां गौण खनिजों का दोहन बढ़ा.

"एनकाउंटर और गिरफ्तारी से हुआ उन्मूलन"

रिटायर्ड एआइजी राजेश्वर सिंह कहते हैं कि उस समय काम आते थे सरकार से टेंडर निकलता था. लेकिन उनके दहशत से लोग जोखिम नहीं लेते थे और सड़कें पुल पुलिया ये सब बन नहीं पाते थे. जबकि उन्मूलन के बाद तेजी से विकास हुआ. बहुत सारे एनकाउंटर हुए, बहुत सारे नक्सल मारे गए. बहुत सारे गिरफ्तार किए गए. बहुत सारे केस मुकदमे इन पर कायम हुए. जो नक्सलियों को शरण देते थे उनको भी गिरफ्तार किया गया और बहुत से नक्सलाइड मारे गए एनकाउंटर में, इससे इनके पैर उखड़ गए और सजा से इनका उन्मूलन हो पाया.





"नक्सलियों को गोली का जवाब गोली से मिला"



सरकार को सख्ती बस्तर में भी बरतनी पड़ी और सरगुजा में भी. नक्सल उन्मूलन के पीछे की मुख्य वजह पुलिस का फ्रंट पर होना ही था. लगातार गिरफ्तारियां, एनकाउंटर किए गए और नक्सलियों की हिम्मत तोड़ी गई. उनके संपर्क में रहने वाले ग्रामीण एवं शहरी लोगों को भी गिरफ्तार किया गया.पुलिस किसी सूरत में बक्सने के मूड में नहीं थी. गोली का जवाब गोली से ही दिया जा रहा था. जिसके परिणाम स्वरुप सरगुजा में अमन चैन स्थापित हुआ और सरगुजा विकास की सीढ़ियों को चढ़ने लगा.



"गांव छोड़कर लोग शहर में आकर बसे"



इंटेलिजेंस से रिटायर्ड डीएसपी नरेंद्र वर्मा इस विषय पर कहते हैं कि नक्सलवाद के कारण सरगुजा का डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया. कारण उसका कुछ खास ये यह भी रहा कि जो बड़े किसान या बड़े जो लोग थे जो आज शहरों में दिखते हैं, वो गांव में रहा करते थे. गांव से जब वो शहर आए हैं तो निश्चित तौर पर आप एक बात तो देख ही रहे होंगे कि यहां की जमीन की कीमत मेरे ख्याल से पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है. कारण, जो वहां के लोग थे वो सब नक्सल के डर से निकलकर शहरों में बसना शुरू कर दिए. कारण जो भी रहा हो अब उसके बाद दूसरे एंगल से आप यदि देखेंगे तो थोड़ा सा पुलिस का दबाव या नक्सल को लेकर के एक जो विचारधारा लोगों के मन में, एक-एक बच्चों के मन में जो बात थी.





"नक्सलियों के डर से कंपनियां नहीं आई"



रिटायर्ड डीएसपी नरेंद्र वर्मा ने बताया कि सरगुजा में बाहर की एजेंसी, बाहर के जो प्राइवेट कंपनी के लोग हैं वो आना बंद कर दिए थे. गाड़ियों का टाइम बहुत लिमिटेड था. शाम 4-5 बजे के बाद बसें नहीं मिलती थी. यहां से कहीं और जाने के लिए रात का सफर करने में लोग डरते थे. कारण वही था कि अचानक कहां क्या हो जाए. लोग बच्चों को बाहर भेजते भी नहीं थे और जो बाहर के बच्चे वो यहां आने में डरते थे. तो स्वाभाविक विकास तो अवरुद्ध होगा ना और वही हुआ. आप जब देख रहे हैं लगभग ऑलमोस्ट 2010 के बाद से जब कम से कम सरगुजा का नक्सलवाद लगभग समापन में आ गया था.

नक्सलवाद समाप्ति के बाद 15 - 16 साल के बीच के पीरियड में सरगुजा संभाग में नए जिले बने. नए-नए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज ये सब खुलने लगे, तो अब रोजगार के भी अवसर मिले. लोगों को आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की प्राप्ति का अवसर मिलने लगा. उसी प्रकार से बिजनेस में भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा उत्तरोत्तर प्रगति हुई है- नरेंद्र वर्मा, रिटायर्ड डीएसपी



रिटायर्ड डीएसपी के मुताबिक अविभाजित सरगुजा जिले में आज के सूरजपुर जिले में सूरजपुर और विश्रामपुर नाम के दो कसबे हुआ करते थे. बाकि पूरा जिला ग्रामीण और घनघोर जंगलों वाला क्षेत्र था. विश्रामपुर में कोयले की खदान थीं,रेलवे स्टेशन था. सूरजपुर व्यापारियों का गढ़ था इसलिए ये दो कसबे कुछ ठीक ठाक थे. लेकिन नक्सल उन्मूलन के बाद सूरजपुर को जिला बनाकर सूरजपुर जिला मुख्यालय बनाया गया. इसके बाद यहां शासकीय भवनों की तादात बढ़ी, पुलिस का सेटअप बढ़ा.दूसरा नया जिला बना बलरामपुर ये एक ऐसा जिला था जहां रामानुजगंज एक मात्र कस्बा था. बाकी पूरा जिला घनघोर जंगली परिवेश का था. लेकिन आज बलरामपुर जिला मुख्यालय बना, राजपुर, शंकरगढ़, कुसमी जैसे कस्बे विकसित हुए.





सरगुजा संभाग की बदली सूरत

अंबिकापुर में रेलवे लाइन, कई नई ट्रेन, सैनिक स्कूल, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय , मेडिकल कॉलेज, सरगुजा यूनिवर्सिटी, कई नई कोल परियोजनाएं शुरू की गई. नए सभी जिलों में कई कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज, सेन्ट्रल स्कूल की सौगात मिली. गांव गांव तक सड़कें, पुल पुलिया और बिजली पहुंचाई गई. अब निजी कंपनियां भी निडर होकर मोबाइल नेटवर्क का जाल जंगलों में भी बिछाने लगीं. धीरे- धीरे किसान शहर के संपर्क में आने लगा और आधुनिक तरीके सीखकर समृद्ध होने लगा. इसके बाद सरगुजा का बाजार भी गुलजार हुआ और व्यापरी भी यहां तरक्की करने लगे. आज बड़ी-बड़ी कंपनियों के शो रूम सरगुजा में हैं. जो ये बताने के लिए काफी है कि जिस इलाके में लोग आने से घबराते थे,वहां नक्सल उन्मूलन के बाद विकास का पहिया तेजी से घूमा है.





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