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बस्तर विजन डॉक्यूमेंट लागू होता तो नहीं पनपता नक्सलवाद, टीएस सिंहदेव ने बताया क्यों नहीं हो सका काम

इंदिरा गांधी के बस्तर के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया दी है. देखिए भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट

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बस्तर विजन डॉक्यूमेंट पर टीएस सिंहदेव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 13, 2026 at 4:48 PM IST

12 Min Read
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रायपुर/सरगुजा : साल 2026 के मार्च महीने की अंतिम तारीख के खत्म होने के बाद नक्सलवाद के पूरी तरह समाप्ति की बात शुरू हो गई है. दावा है कि छत्तीसगढ़ से हथियारबंद नक्सलवाद खत्म हो गया है. जहां पर नक्सलवाद था, वहां विकास नहीं हुआ है. अब विकास वाली कहानी शुरू हुई है. अब विकास की इस बात को लेकर फॉर्मूला भी तैयार किया गया है. 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर बस्तर विकास के मिशन का एक डॉक्यूमेंट भी दिया है. हालांकि इसी के साथ एक और चर्चा शुरू हुई है कि बस्तर के विकास को लेकर एक और डॉक्यूमेंट बनाया गया था जो इंदिरा गांधी के समय में बना था. 1983 में बस्तर डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट का प्रारूप तैयार हुआ था लेकिन इंदिरा गांधी के जाने के बाद बनाए गए इस डॉक्यूमेंट पर कोई काम हुआ ही नहीं.

ईटीवी भारत ने बस्तर विकास को लेकर इंदिरा गांधी के तैयार किए गए डॉक्यूमेंट की पूरी खबर को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि बस्तर विकास का डॉक्यूमेंट बनाया गया था. इसको लेकर के उस समय जो इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए बने बोर्ड के अध्यक्ष थे रामचंद्र सिंह देव ने कई बार उनसे भी कहा था कि आप सरगुजा के विकास का एक डेवलेपमेंट प्लान बनाएं. छत्तीसगढ़ बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और रमन सिंह उसके मुख्यमंत्री थे.

बस्तर विजन डॉक्यूमेंट लागू होता तो नहीं पनपता नक्सलवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूर्व सीएम से कई बार की थी मुलाकात

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि बस्तर विकास का जो डॉक्यूमेंट बनाया गया था. उसे लेकर रामचंद्र सिंहदेव कई बार रमन सिंह से भी मिले थे. लेकिन उसे पर कोई काम हुआ ही नहीं. बस्तर विकास के लिए जिस मॉडल को बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा है. 1980 में बना बस्तर विकास का डॉक्यूमेंट लगभग इसी आधार पर तैयार किया गया था. बस्तर में जो बुनियादी परेशानी 1980 में थी वही बुनियादी परेशानी 2026 में भी है. इसके निदान को लेकर सरकार जो तैयारी कर रही है वो है ही साथ ही 1980 में बस्तर के लिए बनाए गए बस्तर डेवलपमेंट प्लान पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ईटीवी भारत से कई अहम जानकारी साझा की. हमारे सरगुजा संवाददाता देश दीपक गुप्ता ने पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से यह खास बात की.

सवाल : नक्सलवाद पर कुछ जानकारी मिलती है कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी. 1980 में वह बस्तर आई उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट बस्तर के लिए तैयार करने के लिए कहा था. क्या कुछ याद है इस कहानी में और क्यों ये आगे नहीं आया ?


जवाब : नक्सलवाद का प्रादुर्भाव है और समझिए जो शुरुआत नक्सलबाड़ी से हुई थी मैं उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था. उस समय ये प्रोटेस्ट चालू हो गए थे. नक्सली गतिविधि बंगाल में चालू हो गई थी. तो कई हमारे साथी बंगाल गए. मेरे को भी कहा गया कि आप भी चलो प्रोटेस्ट करना है वहां. जैसे यूथ में रहता है. मैं गया तो नहीं लेकिन ये माहौल था और उस समय आपको शायद ध्यान होगा सिद्धार्थ शंकर रे, उनको वहां मुख्यमंत्री बनाकर फिर भेजा गया. पहले केंद्र में थे और काफी कड़ाई करके उन्होंने उस मूवमेंट को काफी हद तक कुचला. ये जो कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, भाजपा का जो प्रचार है बड़ी कड़ाई हुई. जो हम लोग के साथी थे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले जो वहां से वापस आए तो बताए कि हम लोग को वहां बड़ी दिक्कत हुई, पिटाई हुई, स्टोव पर बिठाया फलाना ढिमकाना यानी जैसे युवा लोग बात करते हैं. तो कई प्रकार की बातें उन्होंने बताई. यानी स्पष्ट था कि बड़ी कड़ाई हुई.



अब इंदिरा जी की जो बात आ रही है ये बस्तर क्षेत्र में मेरे ख्याल से अगर मुझे गलत ध्यान ना हो तो नारायणपुर में जो आश्रम है विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का. वहां विशेष अतिथि के रूप में गई थी. उनका लगाव भी था और बड़ी अच्छी सेवा भी उन लोग करते थे. मैं भी अभी मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में जब काम देख रहा था. मैं भी वहां गया तो मैंने भी पाया कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है. स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके अस्पतालों को सहयोग करना यह सब भी मैंने देखा था और वो फिर याद चली जाती है कि इंदिरा जी उस समय थी और उस समय अब ये 71 72 73 की बात मैंने बताया सिद्धार्थ शंकर रे की और ये 83 में 10 साल बाद की बात हैं तो वहां की वास्तविक स्थिति को देखते हुए विकास की परिस्थिति को देखते हुए और नक्सलवाद के उभरने और उसको नियंत्रण में करने के अनुभव को देखते हुए,


उन्होंने निश्चित रूप से यह देखा होगा 83 मतलब जनता पार्टी शासन के बाद का पीरियड वो स्वयं भी हारी इमरजेंसी बीच में आ गई, इमरजेंसी के बाद में फिर जनता पार्टी की सरकार आई फिर इंदिरा जी आई 80 में प्रधानमंत्री बनी तो उसी कार्यकाल का 83 का मामला तो उन्होंने इस बात को भांप लिया होगा कि क्षेत्र का विकास अगर नहीं होगा तो लोग कटे रह जाएंगे और इस प्रकार के विचारों से आसानी से प्रभाव में आ सकते हैं लोग. खुले लोग होते हैं, सीधे लोग होते हैं. ग्रामीण जंगली क्षेत्र एकदम जो आखिरी मोर्चा है समाज के विस्तार का वो अबूझमाड़ मान के चलिए. हिंदुस्तान के अगर आखिरी क्षेत्र कोई होंगे तो उनमें अबूझमाड़ की गिनती भी आप कर सकते हैं. जहां पहुंच नहीं पा रहा. जंगल इतने घने हैं कि सूरज भी नहीं उतर रहा वो वाली बात उस इलाके में हैं. आबादी और लोगों की स्थिति को जो देख रही हैं और रामकृष्ण मिशन की गतिविधियों की सराहना कर रही हैं कि लोगों की ये सेवा कर रहे हैं. तो लोगों के विचार और उनकी परिस्थिति का लाभ ऐसे विचार रखने वाले लोग ना ले पाए इसके लिए उनको मुख्यधारा से जोड़ो, विकास से जोड़ो ये इंदिरा जी की निसंदेह सोच रही होगी. अंततः वो उस रूप में तो नहीं दिखा, सरकारों ने सोचा होगा कि हम अपना भी मान बचा के रखें, नाक ना कटेगी, कुछ नहीं कर रहे हैं. दिखेगा कि इंदिरा जी को आके बोलना पड़ा तब ये काम हो रहा कि हम कर रहे हैं.


कुछ योजनाएं भी उन्होंने बनाई होंगी. लेकिन इंदिरा जी ने उस समय भी उस बात को भांप लिया था, जो आज भी नक्सलवाद या इस प्रकार की हिंसक विचारधाराओं से जुड़ी हुई गतिविधियों से जुड़ा रहता है कि कई मार्ग रहते हैं काम के. अगर मोटा-मोटी तीन को पकड़े. एक है मुख्य धारा में जोड़ना विकास. दूसरा है चर्चा और तीसरा आखिरी है कड़ाई, फोर्स का जवाब फोर्स से देना. तो उस समय ही उन्होंने उसके दुर्गामी संभावनाओं को दुष्परिणामों को भांप के इस बात को रखा और शायद आने वाली फिर कांग्रेस भाजपा को छोड़ दीजिए. कई सरकारों ने उतना ध्यान नहीं दिया. दिल्ली में भी मिली जुली सरकारें भी उस दरमियान में आई. इंदिरा जी की हत्या हो गई. उनकी शहादत हुई. राजीव जी आए. राजीव जी की शहादत हुई. बहुत सारी चीजें आई. मिलीजुली सरकारें रही. गैर भाजपा गैर कांग्रेसी वो भी चली. फिर अटल जी भी आए. मनमोहन सिंह जी भी आए. आज की स्थिति भी ले लीजिए. तो ये सारे दरमियान में वहां जिस चीज को इंदिरा जी ने भांपा था वही हम आज भी कर रहे हैं.


आर.सी. सिंह देव साहब भी एक विजन बनाने की बात करते थे. मेरे से भी उन्होंने चर्चा में कहा था कि तुम एक प्लान बनाओ ,बस्तर प्लान बनाओ, मैं भी ये कर रहा हूं तुम सरगुजा के लिए प्लान बनाओ, लेके आओ. मेरे को बताएं अंकल क्या-क्या करना है. तो ये ये बिंदु, शिक्षा तो स्वास्थ तो कृषि अलग-अलग प्रकार की कृषि हॉर्टिकल्चर काली मिर्ची उगाना, लौंग उगाना, काजू लगाना ,काजू के पेड़ लगाना यानी आर्थिक स्थिति को भी कैसे सुधारें जिस चीज को इंदिरा जी ने 83 में सोचा था. कोरिया अंकल ने मुझे बताया कि मैंने बनाया है. तुम सरगुजा का बनाओ. तो विचार चल रहे थे ऐसे और मैंने कहा भी कि अंकल भाजपा की सरकार है. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कितना सुनेंगे. बोले कोई बात नहीं मैं जाऊंगा, मैं दूंगा और गए भी. उन्होंने रमन सिंह जी के साथ साझा भी किया. कितना उन्होंने अपनाया, नहीं अपनाया वो एक अलग बात है. पर ये मैं व्यक्तिगत आपसे अपना अनुभव उनके साथ हम लोग मिलते ही रहते थे. उनका मार्गदर्शन मांगते रहते थे. मुझे खुद उन्होंने बोला था कि सरगुजा का प्लान बनाओ विजन लेके आओ.


सवाल : क्या लगता है अगर यह हो जाता इंदिरा गांधी ने जो कहा था विजन डॉक्यूमेंट्स पर काम हो जाता या बाद में रामचंद्र सिंह देव जो चाह रहे थे वो हो जाता तो क्या स्थिति होती

जवाब : ये भोलेभाले जो लोग हैं जो उनके प्रभाव में आए उसके कारण मोटा-मोटी पकड़े तो एक आर्थिक उन्नति प्रगति से दूर अधोसंरचना की सुविधाओं से दूर और दूसरा उनकी उन परिस्थितियों में नक्सल विचारधारा के प्रभाव में उनको आगे लाकर आड़ बना के और उपयोग में लाना. नक्सलियों ने वो काम किया. ये वो पीरियड था जब मैंने बताया पश्चिम बंगाल में कड़ाई हुई. आंध्रा में कड़ाई हुई तो पश्चिम बंगाल की कड़ाई से बिहार की तरफ लोग बढ़े. आप झारखंड बिहार पकड़ लीजिए. आंध्रा की कड़ाई हुई तो वो बस्तर की तरफ बढ़े तो उस समय शांत थे. भागे थे ना उस समय कि अपने आप को बचाओ और वो जो प्लानिंग की बात है तो एक माहौल था कि कुछ कर नहीं रहे हैं तो सरकार का हो सकता है दृष्टिकोण रहा हो कि हम देख रहे हैं. क्या कर रहे हैं. अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन इंदिरा जी का जो विज़न था कि जब तक आप देख रहे हो उनको वो कुछ नहीं कर रहे हैं. तब तक आम लोगों के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करो कि ये जो बात होती है कि आज भी वहां गांवों में हम नहीं पहुंच सकते हैं.


सवाल : क्या लगता है अब इन क्षेत्रों की, रिमोट एरिया की स्थिति सुधरी है.

जवाब : सिर्फ झटके के काम से नहीं सुधरेगी. आपको निरंतर सुधार लाते रहना पड़ेगा. अभी हम क्या सुनते हैं कि पंचायतों को पैसे नहीं मिल रहे. गृह मंत्री जी आकर बोले हम एक एक करोड़ दे चुके. मिला वहां क्या वाकई में राजनीति से हटके अगर निरंतर आप नहीं करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह बात आती है कि हमको तो भूल गए. इच्छा शक्ति की बात है. राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर होगी तो सोच दूरगामी सोच जो आपने कहा इंदिरा जी का 1983 की सोच और उसको लागू करने की मनस्थिति इच्छाशक्ति ये विज़न भी चाहिए क्या काम करना आप शहर के जैसे वहां घर बनाओगे गांव में तो सफल नहीं होंगे, कॉलोनियां जैसे बनती है ग्रामीण परिवेश में आप कॉलोनी बनाओगे तो पहले भी जो कई शासनों में बनी. हम लोग को भी लगता था कि नहीं गांव के लोग आदि नहीं है. उनको बारी भी चाहिए. अलग-अलग रहते हैं. सटे सटे लाइन में जैसे शहर में लोग बसते हैं वैसे लोग उनकी मनोस्थिति नहीं है वैसे तो उनके सोच के अनुरूप उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्लानिंग आर्थिक भी सामाजिक भी उनके सामाजिक संरचना की सुरक्षा के तरफ भी ध्यान दीजिए. जो उनके सांस्कृतिक परिवेश है सीधे डिस्को पहुंचाइएगा नहीं चलेगा स्वीकारोत्ती नहीं होगी. विकास का भी जो स्वरूप है वो ऐसा होना चाहिए जो उनके लिए उपयोगी हो.

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