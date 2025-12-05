छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद गिन रहा आखिरी सांसें, सीएम विष्णुदेव साय ने फिर दोहराया
बलौदाबाजार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बात कही. सीएम ने जिले को 195 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 5, 2025 at 12:25 PM IST
बलौदाबाजार: बीजापुर मुठभेड़ के एक दिन बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिर अपनी बात दोहरायी. सीएम साय ने कहा कि नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है. बहुत जल्द पीएम मोदी और गृह मंत्री का संकल्प पूरा होगा.
बहुत जल्द नक्सलवाद का खात्मा- सीएम विष्णुदेव साय
बलौदाबाजार के सुहेला में कार्यक्रम में पहुंचे सीएम साय ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया. उनके इस संकल्प के बाद पूरा देश आज की स्थिति देख रहा है. छत्तीसगढ़ में बड़ी तादाद में नक्सलवाद था, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के 2 साल के अंदर ही नक्सलवाद के खिलाफ हमारे जवान मजबूती से लड़ाई लड़ी जा रही है. इस बड़ी लड़ाई में लगातार सफलता मिल रही है. बड़े बड़े नक्सली ढेर हुए हैं.
किसानों से ज्यादा धान लेने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
समिति में किसानों से ज्यादा धान लेने के मामले में सीएम साय ने कहा कि यदि समितियों में इस तरह की शिकायत आती है तो इसे सामने लेकर आइए, किसी भी दोषी को बख्सा नहीं जाएगा, जो भी गलती करेगा उसको दंडित किया जाएगा.
राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम की चुटकी
वहीं राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम ने एक बार फिर चुटकी ली. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में क्या है सभी को पता है. जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां कांग्रेस का बंटाधार होता है.
सुहेला में सीएम का बड़ा कार्यक्रम 195 करोड़ से से ज्यादा की दी सौगात
शुक्रवार को बलौदाबाजार भाटापारा के सुहेला पहुंचे सीएम ने जिले को बड़ी सौगात दी. 195 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन मुख्यमंत्री ने किया. जिसमें सुहेला में सरकारी कॉलेज, सुहेला तिगड्डा की तीनों दिशाओं में एक-एक किलोमीटर तक डिवाइडर निर्माण और लाइट लगाने की मंजूरी दी गई. तिल्दा में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के लिए 2 करोड़ 50 लाख और बलौदाबाजार में कन्या हायर सेकंडरी स्कूल के भवन निर्माण के लिए बजट स्वीकृति की गई. इसके अलावा पुराने नगर पालिका कार्यालय परिसर में मल्टी कॉम्प्लेक्स निर्माण और जिले के 50 उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए पक्का शेड बनाने की घोषणा भी साय ने की.
मुख्यमंत्री ने किसानों से बातचीत की और धान खरीदी व्यवस्था की जानकारी ली. किसानों ने मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र सौंपते हुए कहा कि समर्थन मूल्य और खरीदी व्यवस्था से उन्हें बड़ी राहत मिली है. पुलिस विभाग के स्टॉल में मुख्यमंत्री ने दस गांवों की महिला कमांडो टीम को नशा मुक्ति में योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र और हेलमेट देकर सम्मानित किया. कार्यक्रम में 19013 हितग्राहियों को 6 करोड़ से ज्यादा का चेक दिया गया.