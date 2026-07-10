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नक्सलवाद खत्म होने के 100 दिन पर कांग्रेस का सवाल, बस्तर विकास के वादों का क्या हुआ?

छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अब बस्तर के विकास पर राजनीति तेज हो गई है.

Congress Attacks Sai Government
कांग्रेस का साय सरकार पर हमला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 10, 2026 at 5:03 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर भाजपा सरकार के दावों पर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 31 मार्च को भाजपा ने आधिकारिक तौर पर नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा की थी. अब 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में सरकार बताए कि बस्तर के विकास के लिए किए गए वादों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई

नक्सलवाद खात्मे के दावे पर कांग्रेस के सवाल

छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार भले ही अपनी उपलब्धियों का दावा कर रही हो, लेकिन बस्तर के विकास को लेकर किए गए वादों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा के बाद सरकार ने क्षेत्र के विकास के बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है.

बस्तर के विकास पर सियासी घमासान (ETV BHARAT)

भूपेश सरकार के कामों का किया जिक्र

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने बस्तर में सुरक्षा कैंप स्थापित कर स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने का काम किया था. उन्होंने दावा किया कि उस दौरान सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर प्रयास किए गए.

विकास के वादों पर मांगा जवाब

कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया कि हर पंचायत को दो करोड़ रुपये देने का वादा किस स्थिति में है. इसके अलावा बस्तर के विकास के लिए घोषित 50 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का क्या हुआ, इसकी भी जानकारी सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए.

सीएम साय के दिल्ली दौरे पर सवाल

कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री कई बार बस्तर के विकास की कार्ययोजना लेकर दिल्ली गए. यदि केंद्र से स्वीकृति नहीं मिली तो सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिर मंजूरी क्यों नहीं मिली और इसके लिए क्या प्रयास किए गए.

सरकार से पारदर्शिता की मांग

कांग्रेस ने मांग की है कि नक्सलवाद पर अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ-साथ भाजपा सरकार बस्तर के विकास से जुड़े वादों को जनता के सामने रखें. इसके अलावा योजनाओं की वर्तमान स्थिति भी जनता के सामने रखे. कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है.

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सुशील आनंद शुक्ला
बस्तर में नक्सलवाद का अंत
NAXALISM ERADICATED FROM CG

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