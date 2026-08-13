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औरंगाबाद में स्वतंत्रता दिवस से पहले जंगल में नक्सलियों के हथियार बरामद, STF का सर्च ऑपरेशन जारी

औरंगाबाद में स्वतंत्रता दिवस से दो दिन पहले जंगल से पुलिस व एसटीएफ ने नक्सली कार्बाइन मैगजीन स्लाइड स्प्रिंग बरामद किए. रिपोर्ट-राजेश रंजन

Aurangabad Naxal weapons recovered
औरंगाबाद में हथियार बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 13, 2026 at 11:38 AM IST

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औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद जिले में स्वतंत्रता दिवस से दो दिन पहले दक्षिणी क्षेत्र देव मदनपुर के जंगल में पुलिस ने नक्सलियों द्वारा छिपाए गए हथियार बरामद किए हैं. बिहार पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त विशेष अभियान में यह बरामदगी हुई है. हालांकि जिले को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त घोषित किया जा चुका है.

जंगल क्षेत्र में संयुक्त सर्च अभियान: देव प्रखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बंगला बगीचा जंगल और पहाड़ी इलाके में बिहार पुलिस व स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने सघन तलाशी अभियान चलाया. कंचनपुर गांव से बंगला बगीचा की ओर जाने वाले जंगली मार्ग पर यह अभियान चलाया गया.

क्या-क्या बरामद हुआ: अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को एक पुलिस कार्बाइन, एक मैगजीन स्लाइड और एक स्प्रिंग बरामद हुए. बरामद कार्बाइन के ब्रीच ब्लॉक पर Arsenal No. ICR 1098-8335 अंकित है, जबकि मैगजीन लॉकिंग के ऊपर 9 MM Carbine Sub Matching 001996 अंकित पाया गया.

निगरानी और तलाशी तेज: हथियारों की बरामदगी के बाद पुलिस ने इलाके में निगरानी और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है. आसपास के क्षेत्रों में भी सघन तलाशी अभियान जारी रखा गया है. सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि ये हथियार और पुर्जे वहां कैसे पहुंचे.

नक्सल विरोधी अभियान जारी: औरंगाबाद में नक्सली गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान अब भी जारी है. नक्सल प्रभावित और संवेदनशील इलाकों में बिहार पुलिस व एसटीएफ की टीमें संयुक्त रूप से लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं.

थाना प्रभारी का बयान: कंचनपुर थाना प्रभारी सुवास कुमार ने बताया कि लगातार चलाए जा रहे अभियान में इलाके से और भी महत्वपूर्ण सुराग या सामान बरामद हो सकते हैं. सुरक्षा बल बेहद सतर्कता के साथ जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं.

"बरामद हथियारों को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है. इलाके में विशेष चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी संभावित गतिविधि पर नजर रखी जा सके."-सुवास कुमार, कंचनपुर थाना प्रभारी

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