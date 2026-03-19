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नक्सल हिंसा में पिता को खोने वाले अभिषेक सिंह ने सुनाई दास्तां, नक्सलियों ने गला काटा, शव गोद में लेकर बैठी रही मां

सौनी हमारा गांव है, जो बलरामपुर से 17 किलोमीटर दूर है. वहां हमारी खेती-बाड़ी और अन्य सभी चीजें थीं और हम वहीं रहते थे. जब नक्सलियों की आवाजाही बहुत बढ़ गई, तब खबर मिली कि वे हमारे घर आने वाले हैं. उस समय हम सभी, मम्मी, पापा, चाचा, रात में ही वहां से निकल गए. भोर में 3-4 बजे नक्सलियों ने घर पर हमला किया. जब उन्हें कोई नहीं मिला तो दीवार पर लिख दिया कि यहां मत आना, नहीं तो 6 इंच छोटा कर दिया जाएगा.

इससे पहले नक्सलियों द्वारा एक फरमान जारी किया गया था कि कोई भी शिनाख्त करने नहीं जाएगा. फिर भी मेरे पिताजी वहां गए. इसके बाद उस एरिया में उनका प्रभाव कम हो गया और वे जनप्रतिनिधि थे, जनपद सदस्य थे. कुछ लोगों के नाम नक्सलियों की सूची में थे, जिसमें सबसे पहला नाम मेरे पिताजी रमेश सिंह का था. फिर ओमकारनाथ गुप्ता जी और शशि सिंह देव का नाम था. जब यह घटना हुई, तब भी पुलिस द्वारा हमें यह नहीं बताया गया कि सतर्क रहना है या वहां नहीं जाना है.

जवाब: हम लोग उस समय बहुत छोटे थे, उम्र लगभग 12-13 साल के आसपास थी. सबसे पहली घटना सन 2000 के आसपास हुई, जब छत्तीसगढ़ बना. उस समय तीन-चार लोगों की हत्या हुई. दूसरी घटना मेरे पिता के साथ हुई, जिसमें उनकी जान चली गई. सबसे पहले यहां जब नक्सली अपने चरम पर थे, 2002 की घटना है. उस समय रंजीत खैरवार का मुठभेड़ हुआ. उस मुठभेड़ में जो गन हम लोगों से लूटकर नक्सली ले गए थे, वही गन बरामद हुई. पुलिस वालों ने मेरे पिताजी को बुलाया कि आपके एफआईआर से मिलता-जुलता यह गन है, आप इसे पहचानते हैं और एरिया कमांडर रंजीत खैरवार को पहचानते हैं? मेरे पिताजी ने कहा कि गन तो हमारा है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को नहीं पहचानता.

विभाजित सरगुजा और आज के बलरामपुर जिले के ग्राम सौनी निवासी अभिषेक सिंह के पिता रमेश सिंह की हत्या नक्सलियों ने की थी. अभिषेक सिंह ने अपने परिवार की पूरी कहानी बताई. उन्होंने बताया कि उनकी मां और पिता नवरात्रि में 21 अप्रैल को नवमी की पूजा करने बलरामपुर से गांव गए हुए थे. पूजा के बाद नक्सली आए और पिता रमेश सिंह का गला काटकर उनकी हत्या कर दी.

सरगुजा: छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त करने के दावे किए जा रहे हैं. मार्च का महीना है और इस महीने में केंद्र और राज्य सरकारों का यह दावा है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा. जबकि उत्तर छत्तीसगढ़, यानी सरगुजा संभाग से वर्षों पहले ही नक्सलवाद समाप्त हो चुका है. सरगुजा में जब नक्सलवाद अपने चरम पर था, तो उस समय जिस तरह की वारदात हुई, उसकी वजह से कई परिवार आज भी संघर्ष कर रहे हैं. ऐसे ही एक परिवार के सदस्य से हमने बातचीत की है. आइए जानते हैं कि कैसे नक्सली आतंक ने इस परिवार को प्रभावित किया.

इसके बाद हमने सौनी जाना बंद कर दिया. इसी बीच नक्सली हमारे घर से गन लूटकर ले गए. 2002 में जब रंजीत खैरवार मारा गया, तो लगा कि दहशत कुछ कम हो गई है. तब पापा पूजा कराने के लिए गांव चले गए. दोपहर में गए थे. कुलदेवी की पूजा थी, नवरात्रि का समय था. 21 अप्रैल रामनवमी का दिन था. आखिरी दिन हवन और झंडा चढ़ाकर पूजा होती है. पूजा के बाद वे गांव वालों के साथ बैठे थे. लगभग 15-20 लोग वहां मौजूद थे.

तभी 300-400 नक्सली वहां आ गए और सबको घेर लिया. सभी के सिर पर बंदूक रखकर पूछा कि रमेश सिंह कौन है. पापा ने कहा कि किसी को कुछ मत कीजिए, मैं ही रमेश सिंह हूँ. उन्होंने कहा कि तुम पुलिस के मुखबिर हो और जबरदस्ती उन्हें वहां से ले गए. कुछ दूरी पर ले जाकर उनका गला काट दिया.

इधर घर में मम्मी पंडितों के लिए खाना बना रही थीं. नक्सली उनके पास आए और माचिस मांगी. उन्होंने माचिस लेकर गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता था कि कूलेंट और पेट्रोल में क्या अंतर है. उन्होंने कूलेंट डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं लगी. इसके बाद उन्होंने "पुलिस मुर्दाबाद" के नारे लगाए और चले गए.

जब मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, तो लोगों ने खोजा. कुछ दूर पर पापा का गला कटा हुआ मिला. मम्मी ने शव को गोद में ले लिया. यह घटना शाम 5-6 बजे की थी. उस समय कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि बलरामपुर जाकर सूचना दे, क्योंकि डर था कि नक्सली रास्ते में रोक लेंगे. कुछ लोग जंगल के रास्ते दौड़कर बलरामपुर गए और सूचना दी.

उस समय मोबाइल का चलन नहीं था और टेलीफोन (डब्ल्यूएलएल) भी नक्सली बंद कर देते थे. किसी तरह चाचा को खबर दी गई. उस समय रविंद्र भेड़िया जी एसपी थे. पुलिस भी जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी. सुबह 6 बजे सूचना दी गई, लेकिन 12 बजे तक पुलिस नहीं पहुँच पाई. अंततः चाचा लोग आगे-आगे गए और पुलिस पीछे-पीछे पहुँची. वहां देखा कि मम्मी अब भी पापा का शव गोद में लिए बैठी थीं. फिर शव को लाया गया और अंतिम संस्कार किया गया.

इसके बाद हमें वहां से पलायन करना पड़ा. हमने अपनी खेती, जमीन सब छोड़ दी और अंबिकापुर आ गए. वहां बड़े भाई संकेत भैया, मम्मी और हम तीनों छोटे भाई रहे. संकेत भैया उस समय 19 साल के थे और उन्होंने ही हम सबका पालन-पोषण किया. बहुत मुश्किल हालात में हमने जीवन बिताया.

सवाल: इस वारदात के बाद कितना संघर्ष बढ़ गया? बच्चों की पढ़ाई, परिवार की स्थिति और मां की मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ा?

जवाब: मां की मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी. हम सब छोटे थे और बड़े भाई ही हमारा सहारा थे. नानी का घर भी था, वहां से भी सहयोग मिला. लेकिन पिता की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती. आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी. बड़े भाई ने बहुत कठिनाई से हमारी पढ़ाई का खर्च उठाया. मां की स्थिति ठीक नहीं थी. हमने बहुत गरीबी में जीवन बिताया. प्रशासन से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. हम बार-बार विस्थापन की मांग करते रहे, लेकिन कोई खास मदद नहीं मिली.

सवाल: आज नक्सल उन्मूलन हो चुका है. अब क्षेत्र की स्थिति कैसी है और इसका श्रेय किसे देते हैं?

जवाब: अगर सही कहूँ तो मैं इसमें कल्लूरी साहब का बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ. उन्हीं के प्रयासों से सरगुजा नक्सल मुक्त हुआ. हालांकि आज भी हमें डर लगता है, क्योंकि पापा के साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी और यह बॉर्डर एरिया है. लेकिन अब पहले जैसी स्थिति नहीं है. 15 साल तक हम गांव नहीं गए, अब धीरे-धीरे खेती शुरू की है.

यह कहानी उस दर्दनाक नक्सली वारदात की है, जो वर्ष 2002 में बलरामपुर में हुई थी, जिसमें रमेश सिंह की हत्या कर दी गई थी. नवरात्रि का समय था. वे अपनी कुलदेवी की पूजा करने गांव गए थे और नक्सलियों ने वहां पहुँचकर उनका गला रेत दिया. आतंक इतना था कि न कोई परिवार को सूचना देने की हिम्मत कर पा रहा था, न पुलिस वहां पहुँच पा रही थी. किसी तरह समय बदला, नक्सल उन्मूलन हुआ और आज यह परिवार अंबिकापुर में रह रहा है. स्थिति अब सामान्य है, लेकिन ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने नक्सलवाद के कारण कठिन संघर्ष झेला है. आगे चलकर बच्चों ने अपनी स्थिति सुधारी, लेकिन परिवार को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.