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बीजापुर में जमीन के अंदर नक्सलियों का बंकर, विस्फोटक सामग्री और हथियारों का मिला जखीरा

जिले के डोडीतुमनार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सर्चिंग ऑपरेशन में जमीन के अंदर मिला नक्सलियों का डंप, ग्रेनेड लॉन्चर, जनरेटर जैसे सामान

Naxal underground bunker
बीजापुर में जमीन के अंदर नक्सलियों का बंकर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 11, 2026 at 1:09 PM IST

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बीजापुर: जिले में पुलिस को नक्सलियों का एक बंकर मिला है जहां से विस्फोटक सामग्री, हथियारों समेत कई घातक सामानों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है. मामला गंगालूर थाना इलाके के गांव डोडीतुमनार का है. एएसपी रविंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए जानकारी दी.

जमीन के अंदर छिपाकर बनाया था बंकर

ग्राम डोडीतुमनार के पटेलपारा स्थित पहाड़ी एवं घने जंगल क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस सहायता केंद्र पीडिया एवं थाना गंगालूर की संयुक्त टीम ने सघन सर्चिंग अभियान चलाया. अभियान के दौरान जवानों को जंगल में जमीन के अंदर छिपाकर बनाया गया नक्सलियों का एक बंकर मिला, जिसे सुरक्षा मानकों के तहत डिमाइनिंग प्रक्रिया के बाद खोला गया.

Naxal underground bunker
विस्फोटक सामग्री और हथियारों का मिला जखीरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनरेटर और ग्रेनेड लॉन्चर जैसे सामान मिले

बंकर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, हथियार एवं उपयोगी उपकरण बरामद किए गए. इनमें एक देशी बीजीएल लॉन्चर, 29 बीजीएल सेल, लगभग 50 मीटर कॉर्डेक्स वायर और दो प्लास्टिक ड्रम मिले. वहीं बरामद सामग्री में दो होंडा कंपनी के जनरेटर, दो लेथ मशीन, एक इन्वर्टर, चार बड़ी और एक छोटी बैटरी के साथ 8 सोलर प्लेट भी मिली है. इसके अलावा एक मोटर, वेल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन भी छिपाकर रखी गई थी.

बड़ी साजिश नाकाम

प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि नक्सली इन सामग्रियों का उपयोग विस्फोटक तैयार करने एवं तकनीकी कार्यों के लिए करते थे. पुलिस द्वारा बरामद सभी सामग्रियों को जब्त कर लिया गया है और मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई को क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है.

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