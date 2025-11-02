ETV Bharat / state

सुकमा में दो नक्सल सप्लायर गिरफ्तार, नक्सलियों के खिलाफ जंग में बड़ी सफलता

सुकमा: छत्तीसगढ़ में नक्सल फ्रंट पर फोर्स को लगातार सफलता मिलती जा रही है. नक्सल ऑपरेशन में कई टॉप नक्सलियों के खात्में के बाद बड़े पैमाने पर माओवादियों के सरेंडर हो रहे हैं. इस बीच फोर्स के एंटी नक्सल ऑपरेशन में भी लगातार सफलता हासिल हो रही है. सुकमा के एर्राबोर में दो नक्सल सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने खुलासा किया है कि दोनों नक्सल सहयोगी नक्सलियों के सप्लायर के तौर पर काम करते थे.

एक नवंबर को दोनों नक्सल सहयोगियों की हुई गिरफ्तारी: शनिवार एक नवंबर को दोनों नक्सल सहयोगियों को सुरक्षाबलों ने अरेस्ट किया. इनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कारम चंन्द्रा (उम्र 38 वर्ष) और सोड़ी एंका (उम्र 40 वर्ष) के रूप में हुई है, दोनों ग्राम मरईगुड़ा और पटेलपारा के रहने वाले हैं. यह थाना एर्राबोर में आता है.

मुखबिर की सूचना पर फोर्स ने की कार्रवाई: सुरक्षा बलों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कई लोग नक्सलियों को विस्फोटक की सप्लाई करने की फिराक में है. पुलिस ने इस सूचना के आधार पर कार्रवाई तेज की और एसआई बलराम बघेल को टीम लीड करने का मौका दिया है.