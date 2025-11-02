सुकमा में दो नक्सल सप्लायर गिरफ्तार, नक्सलियों के खिलाफ जंग में बड़ी सफलता
सुकमा में नक्सल मोर्चे पर फोर्स ने दो माओवादियों के दो सहयोगियों को अरेस्ट किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2025 at 6:27 PM IST
सुकमा: छत्तीसगढ़ में नक्सल फ्रंट पर फोर्स को लगातार सफलता मिलती जा रही है. नक्सल ऑपरेशन में कई टॉप नक्सलियों के खात्में के बाद बड़े पैमाने पर माओवादियों के सरेंडर हो रहे हैं. इस बीच फोर्स के एंटी नक्सल ऑपरेशन में भी लगातार सफलता हासिल हो रही है. सुकमा के एर्राबोर में दो नक्सल सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने खुलासा किया है कि दोनों नक्सल सहयोगी नक्सलियों के सप्लायर के तौर पर काम करते थे.
एक नवंबर को दोनों नक्सल सहयोगियों की हुई गिरफ्तारी: शनिवार एक नवंबर को दोनों नक्सल सहयोगियों को सुरक्षाबलों ने अरेस्ट किया. इनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कारम चंन्द्रा (उम्र 38 वर्ष) और सोड़ी एंका (उम्र 40 वर्ष) के रूप में हुई है, दोनों ग्राम मरईगुड़ा और पटेलपारा के रहने वाले हैं. यह थाना एर्राबोर में आता है.
मुखबिर की सूचना पर फोर्स ने की कार्रवाई: सुरक्षा बलों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कई लोग नक्सलियों को विस्फोटक की सप्लाई करने की फिराक में है. पुलिस ने इस सूचना के आधार पर कार्रवाई तेज की और एसआई बलराम बघेल को टीम लीड करने का मौका दिया है.
भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद: उसके बाद बलराम बघेल के नेतृत्व में पुलिस दल ग्राम मरईगुड़ा और पटेलपारा की ओर रवाना हुआ. अभियान के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा. इनकी तलाशी लेने के बाद सुरक्षा बलों को कई विस्फोटक मिले. जिसमें 4 जिलेटिन रॉड, 6 डेटोनेटर, 6 मीटर कोर्डेक्स वायर, पटाखा, 3 लकड़ी के स्पाइक और 100 ग्राम बारुद शामिल है. पुलिस को इनके पास से नक्सली पर्चे मिले हैं.
दोनों आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश: सुकमा पुलिस ने मीडिया को बताया कि दोनों आरोपी काफी लंबे समय से नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई करने का काम करते थे. इनकी गिरफ्तारी से पुलिस को नक्सलियों की सप्लाई चेन को तोड़ने में मदद मिली है. दोनों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. उसके बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.