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नक्सलगढ़ अबूझमाड़ के युवा पहुंचे लोकतंत्र के मंदिर, पहली बार रायपुर में देखी विधानसभा की कार्यवाही

नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ के युवाओं ने रायपुर पहुंचकर विधानसभा की कार्यवाही देखी है. इस अवसर पर उनकी खुशी देखने लायक थी.

Youth from Abujhmad Witness Assembly Proceedings
अबूझमाड़ के युवाओं ने देखी विधानसभा की कार्यवाही (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 20, 2026 at 10:53 PM IST

3 Min Read
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नारायणपुर: नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ के युवाओं ने रायपुर पहुंचकर छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही देखी है. इसके साथ ही 20 मार्च का दिन उनके लिए ऐतिहासिक साबित हुआ. उन्होंने पहली बार राजधानी रायपुर पहुंचकर लोकतंत्र की वास्तविक कार्यप्रणाली को नजदीक से देखा. कैबिनेट मंत्री विजय शर्मा और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप के साथ संवाद ने इस अनुभव को और भी प्रेरणादायक बना दिया.

147 युवाओं ने विधानसभा की कार्यवाही देखी

स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यह शैक्षणिक टूर आयोजित किया गया था. इसके तहत नारायणपुर जिले के कुतुल, ओरछा, कलमानार, झारावाही, कोडकानार, मुरेहनार, गुमियाबेड़ा, मुरहानार और नेडनार जैसे अति संवेदनशील क्षेत्रों से लगभग 147 अबूझमाड़िया युवा शामिल हुए. इनमें से अधिकांश युवाओं ने पहली बार राजधानी रायपुर का दौरा किया, जो उनके लिए एक बिल्कुल नया और उत्साहजनक अनुभव रहा. नया रायपुर स्थित विधानसभा में पहुंचकर युवाओं ने प्रश्नकाल, चर्चा और निर्णय प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा. इस दौरान उन्हें विधायी प्रक्रिया, शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.

Educational tour of youth of Abujhmad
अबूझमाड़ के युवाओं का शैक्षणिक टूर (ETV BHARAT)

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने युवाओं से की बात

लोकतंत्र के इस जीवंत अनुभव ने युवाओं के भीतर जागरूकता और समझ को एक नई दिशा दी. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने युवाओं से आत्मीय संवाद करते हुए उन्हें लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि शिक्षा, जागरूकता और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए ये युवा प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के प्रतीक बन सकते हैं. साथ ही उन्होंने युवाओं को स्वसहायता समूहों और सहकारी समितियों से जुड़कर लघु वनोपज के प्रसंस्करण के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने का संदेश दिया. वन मंत्री एवं स्थानीय विधायक केदार कश्यप ने भी युवाओं से मुलाकात कर उनके अनुभव जाने और उन्हें मार्गदर्शन दिया. युवाओं ने भी इस भ्रमण को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अनुभव बताया.

Youth from Abujhmad touring the Legislative Assembly.
विधानसभा का भ्रमण करते अबूझमाड़ के युवा (ETV BHARAT)

पीएमश्री योजना के तहत भी हुआ शैक्षणिक टूर

इसी क्रम में कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देशन में पीएम श्री योजना के तहत राष्ट्रीय आविष्कार अभियान अंतर्गत 122 छात्र-छात्राओं का दो दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण भी आयोजित किया गया. इसमें देवगांव और ओरछा के विद्यार्थियों को रायपुर के प्रमुख संस्थानों और स्थलों का भ्रमण कराया गया. विद्यार्थियों ने विधानसभा की कार्यवाही के साथ-साथ NIT Raipur में विज्ञान विषयों की जानकारी प्राप्त की. इसके अलावा स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, इंद्रावती भवन मंत्रालय, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और आदिवासी संग्रहालय का भी भ्रमण किया. जंगल सफारी नवा रायपुर में विद्यार्थियों ने वन्यजीवों को देखा.

Youth from Abujhmad Arrive at the Legislative Assembly
विधानसभा पहुंचे अबूझमाड़ के युवा (ETV BHARAT)

अबूझमाड़ जैसे सुदूर और संवेदनशील क्षेत्र के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए यह भ्रमण केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि जागरूकता, प्रेरणा और बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ. लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से समझने के बाद ये युवा न केवल अपने भविष्य के प्रति जागरूक हुए हैं, बल्कि अपने क्षेत्र के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित हुए हैं. यह पहल निश्चित रूप से अबूझमाड़ को मुख्यधारा से जोड़ने का मजबूत माध्यम बनेगा.

Students from Abujhmad conversing with ministers.
छत्तीसगढ़ के मंत्रियों से बात करते अबूझमाड़ के विद्यार्थी (ETV BHARAT)

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