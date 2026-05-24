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EXPLAINER: नक्सलियों का पुनर्वास, सहयोगियों को कारावास, कौन करेगा इनकी सुनवाई, कब होगी आदिवासियों की रिहाई?

कांग्रेस ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के विभिन्न जिलों में बंद आदिवासियों की रिहाई का वादा किया था. ये वही आदिवासी थे जो छोटी-मोटी धाराओं में जेलों में बंद थे या जिन पर नक्सलियों के सहयोग का आरोप था. उस समय ऐसे लोगों की संख्या करीब 23 हजार बताई जा रही थी. बताया गया कि आर्थिक स्थिति खराब होने, कानूनी सहायता नहीं मिलने और जमानतदार के अभाव के कारण बड़ी संख्या में आदिवासी जेलों से बाहर नहीं आ सके थे.

बस्तर समेत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हजारों आदिवासियों को छोटी-मोटी धाराओं में जेल भेजा गया था. इनमें कई लोग वर्षों तक जेलों में बंद रहे. कांग्रेस सरकार के दौरान एक कमेटी बनी थी, जिससे कुछ लोगों की रिहाई हुई, लेकिन आज कितने आदिवासी जेल में हैं और उनकी रिहाई के लिए सरकार क्या कर रही है, यह स्पष्ट नहीं है. सरकार को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.- अरविंद नेताम, प्रदेश अध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज

आदिवासी समाज ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि जब नक्सलियों के पुनर्वास को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और कई मुख्य आरोपियों को भी राहत मिल चुकी है, तो ऐसे में उन आदिवासियों की रिहाई कब होगी जिन पर सिर्फ नक्सलियों को सहयोग करने का आरोप था. विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार के समय एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने कई मामलों की समीक्षा कर आदिवासियों को राहत दी थी. लेकिन आज भी हजारों आदिवासी जेलों में बंद हैं और हजारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं. ऐसे में सरकार कब कोई ठोस कदम उठाएगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है.

EXPLAINER: नक्सल सहयोगी के आरोप में जेलों में बंद हजारों आदिवासियों की रिहाई पर रिपोर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर. बस्तर संभाग समेत प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों की जेलों में बंद हजारों आदिवासियों की रिहाई का मुद्दा एक बार फिर सियासी और सामाजिक बहस के केंद्र में आ गया है. सवाल उठ रहे हैं कि नक्सलियों का पुनर्वास, सहयोगियों को कारावास, कौन करेगा इनकी सुनवाई, कब होगी आदिवासियों की रिहाई? आखिर छोटी-मोटी धाराओं और वर्षों पुराने मामलों में बंद उन आदिवासियों के भविष्य पर सरकार कब ठोस फैसला लेगी, जिन्हें सामाजिक संगठन और आदिवासी नेता निर्दोष बता रहे हैं. विपक्ष का आरोप है कि सरकार संवेदनशीलता और न्याय की बड़ी-बड़ी बातें तो करती है, लेकिन जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई को लेकर अब तक कोई बड़ा और स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया. क्या है पूरा मामला, क्यों आदिवासियों को निर्दोष बताया जा रहा है, उनकी रिहाई की मांग क्यों उठ रही है, देखिए ईटीवी भारत की यह खास रिपोर्ट.

सत्ता में आने के बाद बनी थी पटनायक कमेटी

साल 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद तत्कालीन भूपेश सरकार ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस ए.के. पटनायक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई. इस कमेटी में तत्कालीन डीजीपी डीएम अवस्थी और गृह सचिव भी शामिल थे. अप्रैल 2019 में कमेटी ने मामलों की समीक्षा शुरू की. जानिए उस समय के आंकड़े-

उस समय लगभग 23 हजार प्रकरण सामने आए थे.

इनमें 6,743 विचाराधीन मामलों में 1,039 लोगों पर नक्सली प्रकरण दर्ज थे.

राज्य की जेलों में बंद 16,475 आदिवासियों में से 5,239 नक्सल मामलों में आरोपी थे.

कई ऐसे थे जो गरीबी और कानूनी सहायता के अभाव में अपील तक नहीं कर पाए.

कमेटी की सिफारिश पर मिली थी राहत

मार्च 2022 में तत्कालीन सरकार ने जानकारी दी थी कि न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक समिति की अनुशंसा पर 632 मामलों में 752 आदिवासियों के खिलाफ दर्ज प्रकरण वापस लिए गए थे. इसके अलावा वर्ष 2019 से पहले दर्ज नक्सल मामलों में गिरफ्तार स्थानीय आदिवासियों के मामलों का त्वरित निराकरण किया गया. 811 प्रकरणों में कुल 1244 आदिवासियों को लाभ मिला और उनके केस न्यायालय से समाप्त हुए. हालांकि मार्च 2022 के बाद कमेटी की बैठकों या आगे की कार्रवाई को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई. न ही यह बताया गया कि कितने और लोगों को राहत मिली.

2022 के बाद क्यों ठंडी पड़ गई प्रक्रिया?

मार्च 2022 के बाद इस पूरी प्रक्रिया पर लगभग विराम लग गया. फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार चली गई और भाजपा सत्ता में आ गई. इसके बाद लगातार आदिवासी संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन अब तक कोई बड़ा फैसला सामने नहीं आया है. अब भाजपा सरकार को भी करीब ढाई साल का समय हो चुका है और आदिवासी समाज के साथ विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है.

के.आर. शाह ने जारी किए जेलों के आंकड़े

छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के.आर. शाह ने 26 अप्रैल को अंबिकापुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कुछ आंकड़े जारी किए. उन्होंने बताया कि दंतेवाड़ा जेल में 520 आदिवासी विचाराधीन बंदी हैं. कई मामले 2016 से मार्च 2026 तक लंबित हैं, यानी कई लोग 10 साल से अधिक समय से बिना दोष सिद्ध हुए जेल में बंद हैं. कांकेर जेल में 152 पुरुष और 159 महिला आदिवासी विचाराधीन बंदी बताए गए. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की टूटती जिंदगी की कहानी है.

विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया

बस्तर पहले नक्सल पीड़ित था, लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद हालात में सुधार हुआ. उस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी जेलों में बंद थे और उन्हें छुड़ाने का काम हमारी सरकार ने किया. आज भी करीब 4000 लोग जेलों में बंद हैं और लगभग 20 हजार लोगों के नाम पर FIR दर्ज है. इन लोगों को कब राहत मिलेगी.- भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री

हमारी सरकार ने छोटी धाराओं में बंद आदिवासियों की रिहाई के लिए कमेटी गठित की थी. कमेटी ने मामलों की समीक्षा की और कई लोगों को राहत भी मिली. प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी और सरकार बदल गई. वर्तमान में जेलों में बंद आदिवासियों की स्थिति क्या है, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए.- ताम्रध्वज साहू, पूर्व गृहमंत्री

सरकार को इस पूरे मामले पर स्पष्ट पक्ष रखना चाहिए- भूपेश बघेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब आगे क्या हो सकता है?

'बड़ी धाराओं में बंद लोगों को छुड़ाने का भी था दबाव'

तत्कालीन डीजीपी डीएम अवस्थी ने बताया कि जस्टिस ए.के. पटनायक की अध्यक्षता में बनी कमेटी की चार-पांच बैठकें हुई थीं. कानूनी प्रावधानों के तहत 302, 307 जैसी गंभीर धाराओं में आरोपित लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता था. आबकारी एक्ट, धारा 279 और अन्य छोटी धाराओं के तहत दर्ज कई मामलों में समझौते और कंपाउंडेबल ऑफेंस के आधार पर लोगों को राहत दी गई थी.

डीएम अवस्थी ने कहा कि उस दौरान कुछ विधायकों की ओर से बड़ी धाराओं में बंद लोगों को भी छोड़ने का दबाव बनाया गया था, लेकिन कानूनी रूप से ऐसा संभव नहीं था. उन्होंने कहा कि सरकार कानूनी सहायता दे सकती है, वकील उपलब्ध करा सकती है, लेकिन गंभीर धाराओं में सीधे रिहाई संभव नहीं होती.

यदि सरकार चाहे तो मामलों को कैबिनेट में लाकर वापस लेने का निर्णय कर सकती है. जब बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापसी कर ली है, तब गरीब आदिवासियों को सिर्फ सहयोग के आरोप में जेल में रखना उचित नहीं लगता.- डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

शासन चाहे तो जेल में बंद आदिवासियों को छोडे जाने की अनुशंसा कर सकती है, शासन अगर कहे कि जब मूल आरोपी ने सरेंडर कर दिया है, उन्हें माफ कर दिया गया है, तो इन्हें भी उसी कैटेगरी में लेकर माफ कर दिया जाए, इसके बाद अंतिम निर्णय कोर्ट का होगा- दिवाकर सिन्हा, हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता

रिहाई को लेकर क्या कहता है कानून? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है कानूनी प्रावधान?

अधिवक्ता का कहना है कि कोर्ट इस मामले में सुओ मोटो (स्वतः संज्ञान) नहीं ले सकती. लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा गया कि यदि शासन इस तरह की पहल करती है, तो कोर्ट भी मान लेता है कि जब मूल आरोपी को माफी नामा मिल गया है, तो बाय डिफॉल्ट उनके सहयोगियों का भी माफी नामा हो जाता है, यह भी एक प्रक्रिया है.

PIL भी एक जरिया

दिवाकर सिन्हा ने यह भी कहा कि पीआईएल के जरिए भी यह मामला उठाया जा सकता है. कोई संस्था या बंदियों के परिजन अदालत में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं. उस दौरान कोर्ट को बताया जा सकता है कि जब मूल आरोपी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, उन्हें माफ कर दिया गया है, तो उनको सहयोग करने के आरोप में जेल में बन्द लोगों को भी उसी कैटेगरी में लेकर माफ कर दिया जाए.

मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण आयोग इस विषय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता.- गिरधारी नायक, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग

आदिवासियों की रिहाई की रिहाई पर सरकार का पक्ष (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विजय शर्मा- जंगल से हुआ पुनर्वास, जेल से भी होगा

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति केवल कागजी योजना नहीं है. इसमें बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे कार्यक्रम भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की सोच है कि यदि जंगल से पुनर्वास हो सकता है तो जेलों से भी पुनर्वास संभव है. पुनर्वास कर चुके माओवादी जेलों में बंद लोगों से मिल रहे हैं और आगे पैरोल के जरिए उन्हें पुनर्वास केंद्रों तक लाने की योजना पर काम किया जा रहा है.

सरकार जमानत दिलाने में भी मदद करेगी ताकि लोग सामान्य जीवन में लौट सकें.- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

बस्तर के विकास के लिए जो जरूरी होगा, करेंगे- अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर के विकास के लिए जो भी जरूरी होगा, सरकार वह सब करेगी. उन्होंने कहा कि विकास की योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा. हालांकि उन्होंने जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई के मुद्दे पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की.

एक तरफ सरकार नक्सलियों के पुनर्वास की बात कर रही है, दूसरी ओर आदिवासी संगठन और विपक्ष पूछ रहे हैं कि जिन लोगों पर सिर्फ सहयोग के आरोप हैं, उनकी सुनवाई कब होगी? क्या सरकार उनके मामलों की फिर से समीक्षा करेगी? क्या फिर कोई कमेटी बनेगी? या फिर हजारों परिवार यूं ही न्याय की प्रतीक्षा करते रहेंगे?