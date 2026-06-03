ETV Bharat / state

केंदू पत्ता कारोबार से लेवी वसूलना चाहता है टीएसपीसी, संगठन को करना चाहता है मजबूत

पलामू: प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति (टीएसपीसी) झारखंड में अंतिम सांसें गिन रहा है. टीएसपीसी के बचे हुए कमांडर फिर से संगठन को मजबूत करने की फिराक में हैं. यही वजह है कि इनकी नजर अब केंदू पत्ता के कारोबार पर है.

टीएसपीसी केंदू पत्ता के कारोबार से लेवी वसूलना चाहता है ताकि संगठन को मजबूत कर सके. इसके लिए केंदू पत्ता के ठेकेदारों को चेतावनी जारी करते हुए पर्चा भी जारी किया गया है. लेवी के लिए नक्सलियों ने पांकी के डेमा के इलाके में आगजनी भी की.

केंदू पत्ता कारोबार से लेवी वसूलना चाहता है टीएसपीसी (Etv Bharat)

प्रति बैग 60 से 70 रुपए लेवी

दरअसल, 2005-06 में टीएसपीसी की नजर केंदू पत्ता के कारोबार पर गई. पहले भाकपा माओवादी संगठन इस कारोबार से लेवी वसूलता था. 2010-11 तक माओवादियों का इस कारोबार पर एक तरफा कब्जा था. बाद में टीएसपीसी ने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया और केंदू पत्ता के कारोबार में मोटी रकम वसूलना शुरू किया. 2010-11 तक प्रतिबैग 30 से 40 रुपए लेवी वसूली जाती थी, बाद में यह बढ़कर 60 से 70 रुपए तक हो गई.

कारोबार से मिलने वाली लेवी को लेकर माओवादियों और टीएसपीसी के बीच कई बार खूनी संघर्ष भी हुए. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वर्चस्व की लड़ाई में 2005-06 से लेकर 2016-17 तक 40 से भी अधिक कमांडर मारे गए. 2009-10 में पलामू-चतरा सीमा पर माओवादियों के 10 कमांडर मारे गए जबकि 2013-14 में पलामू के बिश्रामपुर में टीएसपीसी के 15 कमांडर मारे गए.

टीएसपीसी कमांडर शशिकांत और नथुनी कर रहे हैं नेतृत्व

प्रतिबंधित नक्सल संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के जोनल कमांडर सह कथित सुप्रीमो शशिकांत गंझू और नथुनी सिंह दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं. कुछ महीना पहले ही नथुनी सिंह जेल से बाहर निकला है और शशिकांत गंझू के दस्ते में शामिल हुआ है. नथुनी सिंह ने ही केंदू पत्ता कारोबारियों को चेतावनी जारी की है. शशिकांत गंझू पलामू के मनातू के केदल का रहने वाला है, उस पर झारखंड सरकार ने 10 लाख का इनाम रखा हुआ है, जबकि नथुनी सिंह लातेहार के मनिका का रहने वाला है.

पलामू, चतरा और लातेहार के इलाके में शशिकांत गंझू ही टीएसपीसी का सबसे बड़ा कमांडर है. पलामू पुलिस ने 2025 में उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी. इस कार्रवाई में उसके दस्ते में शामिल पांच लाख का इनामी मुखदेव मारा गया था, जबकि दो सदस्यों ने चतरा में सरेंडर कर दिया था. बाद में टीएसपीसी का एक बड़ा कमांडर यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ गया था.

कई जिलों में टीएसपीसी का रहा है प्रभाव

टीएसपीसी का प्रभाव पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, गढ़वा, रांची, रामगढ़ जैसे जिलों में रहा है. सुरक्षाबलों के अभियान के बाद टीएसपीसी की गतिविधि पलामू, चतरा और लातेहार की सीमावर्ती इलाकों तक ही सिमट कर रह गई है. पिछले कुछ वर्षों में टीएसपीसी के कई बड़े कमांडर पकड़े गए हैं या विभिन्न मुठभेड़ में मारे गए हैं.

केंदू पत्ता के कारोबार से टीएसपीसी का रीजनल कमेटी सदस्य आक्रमण गंझू सबसे अधिक लेवी वसूलता था. 2024 में आक्रमण गंझू को चतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद से शशिकांत को संगठन की जिम्मेदारी मिली.