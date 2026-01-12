अबूझमाड़ में नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका, कोहकामेटा से नक्सलियों के हथियारों का जखीरा बरामद
छत्तीसगढ़ की नारायणपुर पुलिस ने अबूझमाड़ में नक्सलियों की सप्लाई चेन को ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 12, 2026 at 10:54 PM IST
नारायणपुर: बस्तर के नक्सल प्रभावित नारायणपुर में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. कोहकामेटा थाना क्षेत्र में संचालित सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के हथियारों को बरामद करने में सफलता हासिल की है. नक्सलियों के हथियारों के जखीरे और मेडिकल सामग्री को फोर्स ने बरामद किया है. यह एक्शन नक्सल नेटवर्क पर सीधा प्रहार माना जा रहा है.
माड़ बचाओ अभियान के तहत मिली सफलता
नारायणपुर पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देशन में जिले को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है. जिले में नक्सल विरोधी अभियान माड़ बचाओ लगातार जारी है. इस अभियान के तहत डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने थाना कोहकामेटा क्षेत्र के मन्दोड़ा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया. इसी सर्च ऑपरेशन के तहत यह सफलता मिली है.
कोहकामेटा से मिला नक्सल डंप
सुरक्षाबलों ने इस सर्च ऑपरेशन को 10 जनवरी को शुरू किया. नक्सल डंप बरामदगी के बाद नक्सलियों के हथियार को लेकर फोर्स के जवान 12 जनवरी को नारायणपुर एसपी ऑफिस पहुंचे. इस तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को जंगल में सुनियोजित तरीके से छिपाकर रखे गए नक्सल डंप की जांच करने पर अहम खुलासे हुए. नक्सली लंबे समय तक जंगलों में ठहरने, हमले की तैयारी और घायल साथियों के इलाज के लिए यहां पूरी व्यवस्था बनाए हुए थे.
नक्सल डंप में क्या क्या मिला ?
इस नक्सल डंप में फोर्स के जवानों ने बड़ी संख्या में विस्फोटक और हथियार बरामद किए हैं. इसमें 94 बड़े और 70 छोटे तीर बम, तीन भरमार बंदूकें, लोहे के पाइप, बड़ी मात्रा में सीरिंज, पट्टियां, इंजेक्शन, ग्लूकोज और विभिन्न प्रकार की दवाइयां बरामद की गई है. यह डंप नक्सलियों की लॉजिस्टिक क्षमता को दर्शाता है, जिसे अब पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है.
ग्रामीणों के सहयोग से मिली सफलता
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस सफलता के पीछे ग्रामीणों का सहयोग निर्णायक रहा. नारायणपुर जिले में पुलिस द्वारा लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है. ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जिससे पुलिस और जनता के बीच भरोसे की मजबूत कड़ी बन रही है. इसी विश्वास का परिणाम है कि ग्रामीण नक्सल डंप, नक्सल समर्थकों और उनकी गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सुरक्षा बलों तक पहुंचा रहे हैं. नियद नेल्लानार योजना का असर भी ग्रामीणों पर पड़ा है. जिससे उनके अंदर सरकार और प्रशासन के प्रति विश्वास जगा है.
टूट रहा लाल आतंक का नेटवर्क
कोहकामेटा क्षेत्र से नक्सल डंप की यह बड़ी रिकवरी यह संकेत देती है कि अब नारायणपुर जिले में नक्सलियों की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है. सुरक्षा बलों की सतर्कता, ग्रामीणों के सहयोग और विकास योजनाओं के प्रभाव से नक्सली नेटवर्क पर लगातार दबाव बन रहा है.