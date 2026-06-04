ETV Bharat / state

नारायणपुर में माड़ मैत्री अभियान: ग्रामीणों के सहयोग से नक्सली स्मारक ध्वस्त, पुलिस ने उसेबेड़ा में सुनी समस्याएं

नारायणपुर में माड़ मैत्री अभियान: ग्रामीणों के सहयोग से नक्सली स्मारक ध्वस्त, ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

ग्राम उसेबेड़ा में ग्रामीणों के सहयोग से नक्सली स्मारक ध्वस्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नारायणपुर: जिले के सुदूर माड़ क्षेत्र में माड़ मैत्री अभियान के तहत ग्राम उसेबेड़ा में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याएं साझा कीं, वहीं वर्षों से मौजूद नक्सली स्मारक को ग्रामीणों की सहमति और सक्रिय सहभागिता से हटाया गया. कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के साथ-साथ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों तक पहुंचाई गई.

नारायणपुर पुलिस अधीक्षक रॉबिंसन गुड़िया के निर्देश पर और 41वीं वाहिनी आईटीबीपी के कमांडेंट बेनुधर नायक के मार्गदर्शन में माड़ मैत्री अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में ग्राम उसेबेड़ा में पुलिस और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने ग्रामीणों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया.

पेयजल की समस्या

कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विशेष रूप से घोटुलपारा में पेयजल संकट की समस्या उठाई. ग्रामीणों ने बताया कि पर्याप्त पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. अधिकारियों ने इस समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभागों से बात कर आवश्यक कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया.

पुलिस ने उसेबेड़ा में सुनी समस्याएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सल स्मारक ध्वस्त

ग्राम उसेबेड़ा में स्थापित नक्सली स्मारक को भी इस कार्य़क्रम के दौरान ध्वस्त किया गया. वर्षों से मौजूद इस स्मारक को ग्रामीणों की सहमति और सहयोग से ध्वस्त किया गया. इस दौरान ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से शांति, विकास और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया. ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए शांति का वातावरण आवश्यक है.

सुरक्षाबलों ने कानून व्यवस्था तक सीमित न रहकर सामाजिक सरोकारों को भी दी प्राथमिकता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निशुल्क दवा वितरण

कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया. दूरस्थ क्षेत्र के जरूरतमंद ग्रामीणों का हेल्थ चेकअप कर सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयों का निशुल्क वितरण किया गया. स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देकर लोगों को स्वच्छता और नियमित स्वास्थ्य जांच के प्रति भी जागरूक किया गया.

ग्राम उसेबेड़ा में जनसंपर्क कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इसके अलावा ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी भी दी गई. अधिकारियों ने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, पेंशन, आवास और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया. ग्रामीणों को बताया गया कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की मुख्यधारा पहुंचाना है.