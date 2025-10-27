बीजापुर के पिल्लूर में जन-सुविधा कैम्प स्थापित होने के बाद बड़ी कार्रवाई, जंगल में 20 फीट ऊंचा नक्सल स्मारक ध्वस्त
डीआरजी-कोबरा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों की ये संयुक्त कार्रवाई है.
बीजापुर: जिला बीजापुर के दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है. थाना फरसेगढ़ क्षेत्र के तहत आने वाले पील्लूर के घने जंगलों में नक्सल स्मारक को ध्वस्त किया गया है. नक्सलियों की बनाई इस स्मारक को ध्वस्त करने की कार्रवाई डीआरजी (जिला रिजर्व गार्ड), केंद्रीय रिजर्व पुलिस 214 बटालियन और कोबरा 206 बटालियन की संयुक्त टीम ने की. पिल्लूर में ही 27 अक्टूबर को जन सुविधा कैंप भी स्थापित हुआ है.
क्यों बनती है नक्सल स्मारक?: पुलिस अधिकारी ने बताया कि, माओवादियों ने इस स्मारक को अपने मारे गए साथियों की याद में बनाया था. इसकी ऊंचाई करीब 20 फीट बताई जा रही है. यह स्मारक जंगल के काफी ज्यादा दुर्गम इलाके में स्थित था. यहां तक पहुंचना भी सुरक्षा बलों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था. सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली थी कि इस स्मारक स्थल का उपयोग सभाओं और प्रचार-प्रसार गतिविधियों के लिए नक्सली करते हैं.
कैसे हुई कार्रवाई?: पुलिस अधिकारी ने बताया कि बीजापुर पुलिस और सुरक्षा बलों ने हाल के दिनों में नेशनल पार्क क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया है. इसी अभियान के दौरान संयुक्त बल जब पील्लूर के जंगल क्षेत्र में सर्चिंग पर निकले, तो उन्हें यह बड़ा स्मारक दिखा. मौके पर जांच के बाद स्मारक को विस्फोटक सामग्रियों की मदद से सुरक्षित तरीके से ध्वस्त कर दिया गया.
ग्रामीणों में सुरक्षाबलों के प्रति बढ़ेगा विश्वास: अभियान में शामिल अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल स्मारक ध्वस्त करना नहीं, बल्कि माओवादियों के हौसले को कमजोर करना और ग्रामीणों में सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास बढ़ाना है. यह क्षेत्र लंबे समय से नक्सल गतिविधियों का गढ़ माना जाता था, जहां अब शासन और प्रशासन की योजनाएं धीरे-धीरे पहुँच रही हैं.
बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में हाल के महीनों में सुरक्षा बलों ने कई बड़ी कार्रवाई की हैं, जिनमें नक्सलियों के ठिकानों का ध्वस्तीकरण, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी और कई नक्सलियों के आत्मसमर्पण शामिल हैं. ASP चंद्रकांत गोवर्ना ने बताया कि माओवादियों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगा. सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों में भी सर्चिंग बढ़ा दी है.