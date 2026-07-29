नारायणपुर में नक्सल स्मारक ध्वस्त, सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों के सहयोग से ढहाया
पुलिस ने बताया कि यह स्मारक नक्सलियों ने अपने प्रभाव और प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से बनाया था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 29, 2026 at 6:38 PM IST
नारायणपुर: 31 मार्च 2026 को नक्सलमुक्त घोषित किए जाने के बाद भी सुरक्षा बलों के जवान अब भी नक्सल प्रभावित रहे इलाकों में लगातार सर्चिंग कर रहे हैं. सर्च अभियान के तहत धनोरा थाना क्षेत्र के तोयापारा गांव में जवानों ने एक नक्सली स्मारक को ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल की है.
ग्रामीणों की मदद से नक्सल स्मारक ध्वस्त
पुलिस ने बताया कि 28 जुलाई 2026 को थाना धनोरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तोयापारा में छत्तीसगढ़ पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 45वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ने सर्च अभियान चलाया. अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने क्षेत्र की गहन तलाशी ली और स्थानीय ग्रामीणों से भी संपर्क स्थापित किया. इसी दौरान सुरक्षा बलों को नक्सलियों द्वारा पूर्व में बनाया गया एक लकड़ी का स्मारक मिला.
नक्सली क्यों बनाते थे स्मारक?
नारायणपुर पुलिस ने बताया कि यह स्मारक नक्सलियों ने अपने प्रभाव और प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से बनाया था. नक्सली अपने मारे गए साथियों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही ग्रामीणों के मन में डर पैदा करने का प्रयास करते रहे हैं.
नारायणपुर में लगातार सर्च अभियान
पुलिस का कहना है कि नक्सल संगठन के प्रतीकों और प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से क्षेत्र में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीणों के बीच शांति और सामान्य वातावरण स्थापित किया जा सके.
पुलिस की लोगों से अपील
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नक्सल गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना या सुरक्षा बलों को दें. पुलिस ने भरोसा दिया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.