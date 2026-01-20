ETV Bharat / state

बीजापुर में पूर्व सरंपच की नक्सलियों ने की हत्या, उसूर ब्लॉक की घटना

बीजापुर में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच को मौत के घाट उतार दिया है. खेत में लोगों के बीच नक्सलियों ने पूर्व सरपंच को गोली मारी.

Naxal incident in Bijapur
बीजापुर में नक्सल वारदात (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 20, 2026 at 10:01 PM IST

2 Min Read
बीजापुर: नक्सल प्रभावित बीजापुर में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी है. सोमवार को नक्सलियों ने पूर्व सरपंच भीमा मड़कम को गोली मार दी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने भीमा मड़कम को खेत में लोगों के सामने गोली मारी. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि भीमा दंतेवाड़ा के बचेली से आज ही लौटा था जब उसे नक्सलियों ने गोली मार दी. इससे पहले भी भीमा पर नक्सलियों ने अटैक किया था. बीजापुर में तीन दिनों के अंदर हत्या की दो दो वारदात से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है.

उसूर के पामेड़ की घटना

मर्डर की यह वारदात थाना पामेड़ क्षेत्र के ग्राम काऊरगट्टा में हुई है. पुलिस को सूचना मिली है कि नक्सलियों ने भीमा मड़कम की हत्या कर दी है. भीमा मड़कम की उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है.

बीजापुर पुलिस ने शुरू की जांच

ग्रामीण की हत्या की सूचना मिलने पर बीजापुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है. पामेड़ थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल घटना की तस्दीक शुरू कर दी है. पुलिस द्वारा अतिरिक्त बल को भी मौके के लिए रवाना किया गया है, ताकि स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके और साक्ष्यों को सुरक्षित किया जा सके.

घटना की पुष्टि के बाद विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी. हमारी ग्रामीणों से अपील है कि वे किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें- चंद्रकांत गोवर्ना, एएसपी, बीजापुर

लोगों ने पुलिस गश्त में कमी का लगाया आरोप

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि दूरस्थ और अंदरूनी इलाकों में पुलिस की नियमित गश्त कम होने के कारण नक्सलियों के हौसले बढ़ रहे हैं.

उसूर ब्लॉक में मर्डर की दूसरी वारदात

उसूर ब्लॉक के पुजारी इलाके में तीन दिन पहले भी एक हत्या का मामला सामने आया था. उस घटना की जांच अभी पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुई थी कि अब दूसरी हत्या की खबर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है.

