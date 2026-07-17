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नक्सलमुक्त नारायणपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, कच्चापाल के जंगल से हथियारों का डंप बरामद

नक्सलमुक्त क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से नारायणपुर पुलिस और 58वीं वाहिनी बीएसएफ द्वारा थाना कोहकामेटा क्षेत्र में लगातार संयुक्त सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम कच्चापाल के जंगल क्षेत्र में सर्चिंग कर रही थी.

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलमुक्त क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में नारायणपुर पुलिस और 58वीं वाहिनी बीएसएफ की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है. नक्सलियों का छुपाकर रखा गया हथियारों का डंप बरामद हुआ है.

सर्चिंग के दौरान जवानों को जंगल में संदिग्ध रूप से छिपाकर रखी गई सामग्री दिखाई दी. जब सुरक्षा बलों ने मौके की जांच की तो वहां नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया हथियारों और गोला-बारूद का डंप बरामद हुआ.

सुरक्षा बलों ने मौके से एक .303 रायफल, एक .315 रायफल और एक स्थानीय निर्मित बैरल लांचर बरामद किया है. इसके अलावा .303 बोर के 17 जीवित कारतूस, 7.62 एमएम के 10 जीवित कारतूस और 12 बोर के 4 कारतूस भी बरामद किए गए हैं. एक खाली .303 मैगजीन, दो कारतूस फिलर और तीन .303 ट्रेसर रॉड भी सुरक्षा बलों के हाथ लगे हैं.

लगातार सर्चिंग अभियान

नारायणपुर पुलिस और सुरक्षा बलों का कहना है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे, ताकि नक्सलियों द्वारा पूर्व में छिपाकर रखे गए हथियारों और अन्य अवैध सामग्री को बरामद कर किसी भी संभावित खतरे को पूरी तरह समाप्त किया जा सके.