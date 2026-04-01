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नक्सल मुक्त भारत: छत्तीसगढ़ भाजयुमो ने मुठभेड़ में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि

दंतेवाड़ा और सूरजपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नक्सल हिंसा में शहीद हुए वीर जवानों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि दी.

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शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 10:16 AM IST

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Updated : April 1, 2026 at 10:22 AM IST

3 Min Read
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दंतेवाड़ा\सूरजपुर: नक्सल हिंसा से लंबे समय तक जूझते रहे बस्तर अंचल में अब शांति और विकास की नई सुबह देखने को मिल रही है. इसी ऐतिहासिक बदलाव के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने दंतेवाड़ा और सूरजपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया. इस सभा में नक्सल मुठभेड़ों में शहीद हुए वीर जवानों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को दीप प्रज्वलित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई.

दंतेवाड़ा के जय स्तंभ चौक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक साथ दीप जलाकर यह संदेश दिया कि देश की एकता और अखंडता के लिए दी गई शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी. उपस्थित लोगों ने “भारत माता की जय” और “वंदे मातरम्” के नारों के साथ शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की. इस अवसर पर भाजयुमो के जिला अध्यक्ष राहुल असरानी ने कहा कि देश अब नक्सलवाद की बेड़ियों से मुक्त होने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है. उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे सैकड़ों वीर जवानों का सर्वोच्च बलिदान और सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति रही है.

राहुल असरानी ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश ने नक्सलवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक नीति अपनाई है. वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी जमीनी स्तर पर प्रभावी रणनीति के साथ कार्य किया है, जिससे नक्सल गतिविधियों में लगातार कमी आई है.

छत्तीसगढ़ भाजयुमो की श्रद्धांजलि सभा (ETV Bharat Chhattisgarh)

सूरजपुर में भी शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा

वहीं सूरजपुर में भी छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त बनाने की ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने विवेकानंद चौक पर श्रद्धांजलि एवं दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया. यह आयोजन भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा के आह्वान पर जिलाध्यक्ष देव गुप्ता के नेतृत्व में संपन्न हुआ. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष देव गुप्ता ने नक्सल विरोधी अभियान की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 1 दिसंबर 2023 से 28 मार्च 2026 तक सुरक्षाबलों ने निर्णायक कार्रवाई की. इस दौरान 535 नक्सली मारे गए, 2898 ने आत्मसमर्पण किया और 2038 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया. साथ ही सुरक्षाबलों ने 1501 माइंस और 1350 आधुनिक हथियार जब्त कर कई बड़ी साजिशों को विफल किया.

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नक्सल मुठभेड़ों में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देती छत्तीसगढ़ भाजयुमो (ETV Bharat Chhattisgarh)

उन्होंने इस सफलता का श्रेय देश और प्रदेश के नेतृत्व को देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इनके दृढ़ संकल्प और सुरक्षाबलों के साहस से आज छत्तीसगढ़ शांति और विकास की ओर अग्रसर है.

इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किए और ‘भारत माता की जय’ और ‘शहीद जवान अमर रहें’ के नारों के साथ वीर जवानों को नमन किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने राष्ट्र सेवा और प्रदेश की अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया.

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Last Updated : April 1, 2026 at 10:22 AM IST

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