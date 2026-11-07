एक दिया और जलाना है, नक्सल के नासूर से निजात का, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की पहली दिवाली का, शहीदों के नमन का
छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त होने के बाद पहली दिवाली नए जोश और नई उम्मीद के साथ मना रहा है. ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2026 at 9:27 PM IST
रायपुर: नक्सलवाद के घनघोर अंधियारे को खत्म कर प्रकाश से ऊर्जान्वित होने की राह पर उन्मुक्त हो तेजी से बढ़ता छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त प्रदेश की पहली दिवाली मना रहा है. दिवाली उस जीत और जश्न की जिसने छत्तीसगढ़ के विकास को रोक रखा था. दिवाली उन उम्मीदों की जो हमारे जंगल को विकास की राह के डगर पर ले जाने के बजाय बंधक बनाकर रखा गया था. दिवाली उस उजाले की जो अब छत्तीसगढ़ के नए निर्माण की तरफ बढ़ रहा है. दिवाली उस भरोसे की जो छत्तीसगढ़ के विकास का नया अध्याय लिखेगा.
शहीदों के नाम दिवाली का दीया
दिवाली का एक दिया उस विश्वास की जो विकास के लिए कर्तव्य पथ पर खड़े हैं. दिवाली का एक दिया उन शहीदों के लिए भी जो आज के दिन का आप जश्न मनाएं ये दिन आये इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दिए हैं. छत्तीसगढ़ के दामन में लगे हरियाली के फूल. जंगल की हरियाली के दामन से लहराता छत्तीसगढ़ निश्चित तौर पर अपनी इस उपलब्धि पर इतराता है. लेकिन दशकों तक अपनी इस उपलब्धि के बजाय नक्सल के नासूर पर खूब आंसू बहाया है.
नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की पहली दिवाली
31 मार्च 2026 के बाद यह पहली दीपावली है जब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होकर के चारों तरफ उजाले के दीये को जला रहा है. सबके चेहरे पर खुशी है. सबके चेहरे पर जीत के जश्न की सौगात है सभी लोग अब यह कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां लोकतंत्र की मूल मान्यता स्थापित न हो. मूल मान्यताओं में छत्तीसगढ़ कानून की किसी व्यवस्था से अलग हो. यह सब कुछ पहली बार 2026 में छत्तीसगढ़ के झोली में आया है. क्योंकि छत्तीसगढ़ 31 मार्च 2026 की तय तारीख पर नक्सल मुक्त हो गया है और अब छत्तीसगढ़ अपनी पहली नक्सल मुक्त दीपावली को मना रहा है.
बस्तर के हौसले के नाम दीपावाली
सभी का मन खुश है. सभी के मन में उल्लास है. छत्तीसगढ़ के नए विकास की एक नई आस है. तो छत्तीसगढ़ के विकास का इतिहास जरूर जलायेगा. एक दीया छत्तीसगढ़ से नक्सल मुक्त होने की खुशी का मन से जला दीजिएगा. एक दीया छत्तीसगढ़ के नए विकास का, विकास के नए कलेवर में रंग रहे छत्तीसगढ़ के नए रंग का, जो नक्सलवाद के समाप्त होने के बाद खुद को मजबूत कर रहा है. एक दीया बस्तर के उसे बुनियाद का जिसने कई दशक तक नक्सल समस्या के अंतिम दर्द को झेला है. लेकिन एक दिन उम्मीद की नई किरण जागेगी, इस भरोसे और विश्वास को नहीं छोड़ा था. मन में दीपावली पर एक दीप इसलिए भी जला दीजिएगा कि हौसले के इस धैर्य को छत्तीसगढ़ के बस्तर ने कभी नहीं छोड़ा था.
"छत्तीसगढ़ विकास की राह पर आगे बढ़े"
छत्तीसगढ़ विकास की नई राह पर चले. छत्तीसगढ़ नए आयाम गढ़े. इस चीज को लेकर के चर्चा भी तेज है. देश के गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के लिए समृद्धि का वर्ष है और सभी लोगों को अब और मजबूती से छत्तीसगढ़ को समृद्ध करने की दिशा में काम भी करना है. मन में हर्ष और उल्लास का एक दीप यह भी रहे कि हमारा छत्तीसगढ़ अब नित नए मजबूत मापदंड गढ़ेगा. इसका भी एक दीया जरूर जलाना है.
विकास की जो बुनियाद को लेकर छत्तीसगढ़ छटपटाता था. बस्तर का हराभरा आंचल लाल सलाम के नारों से गूंजता था. जहां का युवा विकास के बुनियाद के बजाय लोकतंत्र के विरोध की बात कहने के लिए विवश था. यह सब कुछ नक्सलवाद की समाप्ति के बाद आतंक की उस अंधियारे से बाहर आ चुका है.
अब एक नया उजाला निकला है, नया सवेरा हुआ है. एक अनुरोध यहां जरूर है की एक दिया उन वीर सपूतों के लिए उन वीर शहीदों के नाम से जरूर जलाइएगा, जो इस उजाले को लाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए हैं. उन तमाम शहीदों को ईटीवी भारत की तरफ से आज के दिन के लिए, और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त दीपावली की सौगात देने के लिए शत-शत नमन. छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की दीपावली की हार्दिक बधाई.