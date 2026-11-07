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एक दिया और जलाना है, नक्सल के नासूर से निजात का, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की पहली दिवाली का, शहीदों के नमन का

नक्सलवाद खात्मे के बाद छत्तीसगढ़ में खुशियों वाली दिवाली ( ETV BHARAT )

रायपुर: नक्सलवाद के घनघोर अंधियारे को खत्म कर प्रकाश से ऊर्जान्वित होने की राह पर उन्मुक्त हो तेजी से बढ़ता छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त प्रदेश की पहली दिवाली मना रहा है. दिवाली उस जीत और जश्न की जिसने छत्तीसगढ़ के विकास को रोक रखा था. दिवाली उन उम्मीदों की जो हमारे जंगल को विकास की राह के डगर पर ले जाने के बजाय बंधक बनाकर रखा गया था. दिवाली उस उजाले की जो अब छत्तीसगढ़ के नए निर्माण की तरफ बढ़ रहा है. दिवाली उस भरोसे की जो छत्तीसगढ़ के विकास का नया अध्याय लिखेगा.

शहीदों के नाम दिवाली का दीया दिवाली का एक दिया उस विश्वास की जो विकास के लिए कर्तव्य पथ पर खड़े हैं. दिवाली का एक दिया उन शहीदों के लिए भी जो आज के दिन का आप जश्न मनाएं ये दिन आये इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दिए हैं. छत्तीसगढ़ के दामन में लगे हरियाली के फूल. जंगल की हरियाली के दामन से लहराता छत्तीसगढ़ निश्चित तौर पर अपनी इस उपलब्धि पर इतराता है. लेकिन दशकों तक अपनी इस उपलब्धि के बजाय नक्सल के नासूर पर खूब आंसू बहाया है.