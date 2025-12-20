ETV Bharat / state

नक्सलमुक्त बूढ़ा पहाड़ इलाके में नहीं पहुंची सड़क, विकास के इंतजार में ग्रामीण

लातेहार: बूढ़ा पहाड़ की तलहटी में बसे तिसिया, नवाडीह जैसे गांवों से आतंक का साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया है, जिससे ग्रामीणों के जीवन में चैन और सुकून आ गया है. लेकिन ग्रामीणों को अभी भी गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क का इंतजार है. पक्की सड़क के अभाव में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इधर लातेहार जिला प्रशासन की पूरी टीम द्वारा गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मिले, जिससे ग्रामीणों को अब उम्मीद जगी है कि जल्द ही उनके गांव तक अच्छी सड़क भी बन जाएगी.

दरअसल, लातेहार जिले के महुआडांड़ प्रखंड क्षेत्र में पड़ने वाले तिसिया और नवाडीह समेत अन्य गांव नक्सलियों के कारण आजादी के बाद भी विकास से पूरी तरह वंचित रहे. कुछ वर्ष पूर्व तक इस गांव में नक्सलियों का एकछत्र राज हुआ करता था. इस कारण न तो यहां कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंच पाते थे और न ही कोई विकास कार्य हो पाता था. लेकिन पिछले तीन वर्षों के अंतराल में इस इलाके में नक्सलियों का साम्राज्य लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया है. इसके बाद गांव में अमन और शांति आ गई.

संवाददाता राजीव कुमार की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

धीरे-धीरे पहुंच रही हैं योजनाएं

गांव में धीरे-धीरे विकास की योजनाएं भी पहुंचने लगी हैं. ग्रामीणों को आवास, राशन, पेंशन आदि की सुविधाएं मिलने लगी हैं. सोलर लाइट से ग्रामीणों के घर तक बिजली भी पहुंचा दी गई है. लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीणों को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हालांकि प्रशासन द्वारा गांव तक जाने के लिए रास्ते में पड़ने वाली छोटी-छोटी नदियों पर पुल और पुलिया का निर्माण भी कराया गया. लेकिन सड़क बेहतर नहीं होने के कारण लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं.