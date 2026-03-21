ETV Bharat / state

नक्सलगढ़ से विकासगढ़ की यात्रा, पुनर्वास केंद्र से बदल रही तस्वीर,हथियार वाले हाथों में अब हुनर

मैं सिलाई सेंटर में ट्रेनिंग लेने के लिए आई हूं.यहां पर आकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है.यहां मैंने कपड़े काटना और फॉल लगाना,पीकू लगाना ,ब्लाउज बनाना और फ्रॉक बनाना सीखा है - सुमित्रा कड़ती, पुनर्वासित नक्सली

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए राज्य सरकार की पुनर्वास नीति नई उम्मीद बनकर सामने आई है. उन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि वे सरकारी योजनाओं से जुड़ सकें. दंतेवाड़ा में संचालित प्रशिक्षण केंद्रों और लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से वेल्डिंग, प्लंबिंग, सिलाई, इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली जैसे कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें.

दंतेवाड़ा : लाइवलीहुड कॉलेज में सुमित्रा कड़ती सिलाई कढ़ाई और बुनाई सीख रहीं हैं. सुमित्रा के हाथ कभी बंदूक का बोझ उठाया था.अपने हाथों से ना जाने कितने मिशन में सुमित्रा ने संगठन के लिए जान की बाजी लगाकर लाल झंडे को ऊंचा रखा. लेकिन वक्त बदला और सरकार ने सुमित्रा जैसा सैकड़ों माओवादियों को विकास का रास्ता दिखाया.हथियार छोड़ने के बाद सुमित्रा अब खुश हैं. सुमित्रा की तरह ही कई पुनर्वासित नक्सली पुनर्वास से पुनर्जीवन की राह में कदम बढ़ा रहे हैं. वो समाज में सिर उठाकर जीना चाहते हैं, इसलिए आत्मनिर्भर बनने का गुर सीख रहे हैं.





ये कहानी सिर्फ सुमित्रा की नहीं है. यहां पर रज्जोवरम और बसंत जैसे पुनर्वासित माओवादी भी बिजली और प्लंबिंग का काम सीखकर कुशल कारीगर बनने वाले हैं. इनकी माने तो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि समाज के बीच में इन्हें जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिलेगा. जंगल के अंदर हर वक्त फोर्स की गोली का खतरा और परिवार से बिना मिले दुनिया से रुकसत होने का डर इनके चेहरे पर चौबीस घंटे रहता था.लेकिन अब बारुद और गोलियों से दूर ये हुनरमंद काम सीखकर सुकून की जिंदगी परिवार के साथ बिताने की इच्छा रखते हैं.

पुनर्वास केंद्र से बदल रही तस्वीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

15 जनवरी 2026 को मैंने आत्मसमर्पण किया था.यहां पर 7 फरवरी को आया हूं.यहां मैं इलेक्ट्रिक वाला काम सीख रहा हूं- रज्जोवरम, पुनर्वासित नक्सली

जंगल से निकलकर समाज की जिम्मेदारी

आत्मसमर्पित नक्सलियों का कहना है कि जंगलों का जीवन बेहद कठिन था.परिवार से दूरी, हर समय खतरा और अनिश्चित भविष्य के कारण मानसिक तनाव रहता था. लेकिन पुनर्वास के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है. आज उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वे खुद सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं.

हम अब जंगल से निकलकर पुनर्वास केंद्र में अपनी जिंदगी बदल रहे हैं.जंगल में कई तरह की दिक्कत थी.अब हम नया काम सीख रहे हैं.सरकार भी इसमें काफी मदद कर रही है.हमारे बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं- बसंत मरकाम, पुनर्वासित नक्सली

विकास की नई पहचान बन रहा बस्तर

जो हाथ कभी बंदूक उठाते थे, आज वही हाथ खेती, हुनर और रोजगार के जरिए विकास की नई इबारत लिख रहे हैं. यह बदलाव केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे बस्तर के भविष्य को नई दिशा दे रहा है.छत्तीसगढ़ सरकार, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त पहल ने यह साबित कर दिया है कि विकास, संवाद और संवेदनशीलता से सबसे कठिन हालात भी बदले जा सकते हैं.

दंतेवाड़ा में प्रशासन की बढ़ती पहुंच

दंतेवाड़ा जिले के अंतिम छोर तक अब प्रशासन की मौजूदगी साफ नजर आती है. कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी गांव-गांव जाकर चौपाल लगा रहे हैं. इन बैठकों में ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही समाधान किया जा रहा है. यही वजह है कि जो इलाका कभी डर और असुरक्षा का प्रतीक था, वहां अब विश्वास और विकास की नई शुरुआत हो रही है.

आत्मसमर्पण नीति से बदल रही तस्वीर

कुछ साल पहले तक बस्तर का क्षेत्र नक्सली गतिविधियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है. सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा में लौटने की अपील कर रहे हैं. इसका अपील का असर भी दिख रहा है—कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर सामान्य जीवन अपनाया है.

नक्सल मुक्त बस्तर बनाने का लक्ष्य

कभी नक्सलगढ़ के नाम से पहचाना जाने वाला बस्तर अब बदलाव की कहानी लिख रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार ने 31 मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का जो संकल्प लिया है, वो पूरा होता दिख रहा है. “विकास, विश्वास और सुरक्षा” की त्रिस्तरीय नीति के जरिए प्रशासन और पुलिस तंत्र ने सुदूर इलाकों में प्रभावी पहुंच बनाकर विकास को गति दी है. छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार और फोर्स ने ग्रामीणों के साथ माओवाद का साथ देने वाले लोगों का विश्वास जीता है. 31 मार्च 2026 की समयसीमा अब नजदीक है.इसस पहले ही बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का सपना धीरे-धीरे साकार होता दिख रहा है. यह सिर्फ एक प्रशासनिक लक्ष्य नहीं, बल्कि बस्तर के लोगों के सुरक्षित, समृद्ध और खुशहाल भविष्य का संकल्प है. जहां डर नहीं, बल्कि विकास पहचान बनेगा.



पोषण पुनर्वास केंद्र का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण, कुपोषित बच्चों के उचित इलाज के निर्देश



नक्सलगढ़ अबूझमाड़ के युवा पहुंचे लोकतंत्र के मंदिर, पहली बार रायपुर में देखी विधानसभा की कार्यवाही



नारायणपुर में आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिले डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सरेंडर महिला नक्सलियों ने राखी बांधी

