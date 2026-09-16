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बीजापुर के जंगल से मिला विस्फोटक सामग्री का जखीरा, नक्सल डंप में हथियार-कारतूस जैसे सामान

जिले के बड़ेआलवाड़ा के जंगल में नक्सलियों ने छिपा रखी थी सामग्री, बीडीएस टीम ने सुरक्षा प्रक्रिया और डिमाइनिंग के बाद कब्जे में लिया.

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बीजापुर के जंगल से मिला विस्फोटक सामग्री का जखीरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 16, 2026 at 8:10 PM IST

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बीजापुर: जिले में पुलिस और सुरक्षाबलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है. फरसेगढ़ इलाके के जंगल से जवानों ने नक्सल डंप को बरामद किया है. जंगल में छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है. इस साझा कार्रवाई को बीजापुर डीआरजी, स्थानीय पुलिस और बम निरोधक दस्ते (BDS) की टीम ने मिलकर अंजाम दिया है.

सर्चिंग के लिए निकली थी टीम

बरामद सामग्री को बीडीएस टीम ने आवश्यक सुरक्षा प्रक्रिया और डिमाइनिंग के बाद सुरक्षित रूप से कब्जे में लिया. पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता के अनुसार, 15 सितंबर 2026 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक बीजापुर के निर्देश में संयुक्त टीम को बड़ेआलवाड़ा के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग के लिए रवाना किया गया था.

सर्चिंग में क्या-क्या मिला?

अभियान के दौरान टीम को संदिग्ध सामग्री छिपाकर रखे जाने की जानकारी मिली. इलाके की सघन तलाशी लेने पर हथियार, कारतूस, विस्फोटक, संचार उपकरण और अन्य सामग्री बरामद हुई. बरामद सामग्री में 315 बोर का एक देशी कट्टा और 315 बोर के 49 जिंदा राउंड शामिल हैं. इसके अलावा 303 राइफल के 25 जिंदा राउंड और 12 बोर के 34 जिंदा कारतूस भी मिले हैं. मौके से 303 राइफल का बट प्लेट, बोल्ट, खाली मैगजीन एवं अन्य पार्ट्स भी बरामद किए गए.

सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को 8 किलोग्राम जिलेटिन भी मिला. इसके साथ ही माओवादी गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले संचार एवं तकनीकी उपकरणों में 6 वॉकी-टॉकी सेट मय चार्जर, एक मेन पेक सेट, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं कॉपर वायर, डेटोनेटर वायर, क्लच वायर सहित अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई.

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