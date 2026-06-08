पीडिया के जंगलों में CRPF की बड़ी कार्रवाई, 3 आईईडी व 2 नक्सल डंप बरामद
बीजापुर के पीडिया में नक्सल विरोधी अभियान के तहत CRPF की 199वीं वाहिनी ने एक बड़ी सफलता हासिल की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 8, 2026 at 6:59 AM IST
बीजापुर: बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में नक्सलवाद समाप्त होने के बाद भी लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है. 7 जून को भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे जंगलों में सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत रविवार को सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली.
सीआरपीएफ का जंगल में सर्च ऑपरेशन
सूचना के आधार पर कमांडेंट आनंद कुमार के मार्गदर्शन एवं द्वितीय कमान अधिकारी कुमार नीरज की देखरेख में एफ/199 कंपनी ने हर्रा/अर्रा (पीडिया) गांव के घने जंगलों में सघन तलाशी अभियान चलाया. कंपनी कमांडर के.बी. पांडा के नेतृत्व में जवानों ने योजनाबद्ध तरीके से इलाके की घेराबंदी कर चरणबद्ध सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया.
आईईडी और 2 नक्सल डंप बरामद
अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए 3 आईईडी और 2 नक्सल डंप बरामद किए गए. तलाशी में मिले डंप से आईईडी निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे गन पाउडर, जिलेटिन स्टिक, कमर्शियल डेटोनेटर के साथ 15 मेडिकल आइटम समेत कुल 21 प्रकार की सामग्री जब्त की गई. यह सामग्री नक्सलियों सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से छिपाकर रखी गई थी.
सुरक्षाबलों ने पूरे अभियान के दौरान अत्यंत सतर्कता बरती, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. बता दें कि कि हर्रा/अर्रा और आसपास का क्षेत्र पूर्व में नक्सली गतिविधियों के लिए संवेदनशील रहा है, लेकिन लगातार चल रहे अभियानों के चलते अब यहां नक्सल प्रभाव काफी हद तक कम हुआ है.
आगे भी जारी रहेगा एंटी नक्सल ऑपरेशन
CRPF की 199वीं वाहिनी द्वारा की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा की भावना और मजबूत हुई है. बल के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आम लोगों की सुरक्षा, शांति और विकास सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है. भविष्य में भी इस तरह के अभियानों को और ज्यादा प्रभावी ढंग से संचालित कर नक्सल गतिविधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के प्रयास जारी रहेगा.