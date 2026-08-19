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सुकमा में नक्सलियों का हेवी डंप बरामद, जंगल में छिपाए थे विस्फोटक

18 अगस्त को जंगल क्षेत्र में नक्सली सामग्री डम्प होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और CRPF ने संयुक्त अभियान शुरू किया. एसपी मयंक गुर्जर और सीआरपीएफ 150वीं बटालियन के ऑफिसर राकेश चंद्र शुक्ला इस अभियान में मौजूद रहे. इनके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑप्स रोहित शाह भी मौजूद रहे. तीनों अधिकारियों की मौजूदगी में रणनीति बनी. उसके बाद सुकमा में मंगलवार को सर्चिंग अभियान की शुरुआत हुई.

सुकमा : बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे के बाद लगातार जवानों का सर्चिंग अभियान चल रहा है. सुकमा में मंगलवार को जवानों ने एक सर्चिंग अभियान में नक्सलियों का डंप बरामद किया है. यह डंप चिंतलनार थाना क्षेत्र के ग्राम इत्तलंका से करीब 300 मीटर दूर जंगल में मिला है.

जवानों ने जंगल से एक बैग बरामद किया

इसके बाद जवानों ने घने जंगल में सर्चिंग अभियान चलाया. संभावित विस्फोटक खतरे को देखते हुए जवानों ने बेहद सतर्कता के साथ इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया. संदिग्ध बैग मिलने के बाद BDS टीम की मदद ली गई और सुरक्षा मानकों के अनुरूप उसकी जांच की गई. जांच के दौरान बैग से 25 जिलेटिन स्टिक, 2 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 16 BGL हेड, 25 डेटोनेटर केस, कॉर्डेक्स वायर, BGL प्लंजर, फ्लेक्सिबल वायर, बैटरी कनेक्टर सहित बड़ी मात्रा में अन्य सामग्री बरामद हुई.

बरामद सामग्री को पुलिस ने कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. राहत की बात यह रही कि पूरी कार्रवाई के दौरान संयुक्त टीम के सभी जवान सुरक्षित रहे और अभियान पूरा करने के बाद सुरक्षित कैंप लौट आए.

इत्तलंका के जंगल में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा डम्प की गई बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है. इसमें 25 जिलेटिन स्टिक और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर समेत अन्य सामग्री शामिल है. BDD टीम की मदद से इसे सुरक्षित तरीके से बरामद किया गया. नक्सलियों के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है. जंगलों में छिपाकर रखी गई ऐसी सामग्री की तलाश लगातार की जा रही है- मयंक गुर्जर, एसपी, सुकमा

सुरक्षा बलों की सफलता से नक्सली साजिश फेल

सुकमा में नक्सल विरोधी अभियानों के तहत सुरक्षा बल लगातार जंगलों में एरिया डोमिनेशन और CASO अभियान चला रहे हैं. इन अभियानों के जरिए उन इलाकों तक सुरक्षा बलों की पहुंच बढ़ाई जा रही है, जहां नक्सली पहले अपने डम्प और संसाधन छिपाकर रखते थे. इत्तलंका जंगल से हुई बरामदगी इसी लगातार दबाव का परिणाम मानी जा रही है. बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का बरामद होना यह भी दर्शाता है कि जंगलों में पुराने नक्सली डम्प की तलाश अब भी सुरक्षा अभियानों का अहम हिस्सा है.

