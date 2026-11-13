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बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, माओवादियों के तीन डंप बरामद

बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन ( ETV BHARAT )

बीजापुर: जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. थाना पामेड़ एवं गंगालूर क्षेत्र के जंगलों में चलाए गए संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादियों के तीन डंप बरामद किए हैं. इनमें 136 नग बीजीएल सेल, 1400 फीट कार्डेक्स वायर सहित भारी मात्रा में माओवादी सामग्री जब्त की गई है.

खुफिया सूचना पर हुआ सर्च ऑपरेशन खुफिया सूचना के आधार पर थाना पामेड़ क्षेत्र के तुमरेल एवं सिंगमपल्ली के जंगलों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया. डीआरजी, 208 कोबरा बटालियन और डॉग स्क्वाड (K-9) की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. इस दौरान संदिग्ध स्थानों की पहचान कर डॉग स्क्वाड की मदद से माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए डंप का पता लगाया गया. तलाशी के दौरान 103 नग बीजीएल सेल सहित भारी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई.