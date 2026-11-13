बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, माओवादियों के तीन डंप बरामद
बीजापुर में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग में नक्सल डंप बरामद किया है. पामेड़ इलाके में यह सफलता मिली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 10:35 PM IST
बीजापुर: जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. थाना पामेड़ एवं गंगालूर क्षेत्र के जंगलों में चलाए गए संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादियों के तीन डंप बरामद किए हैं. इनमें 136 नग बीजीएल सेल, 1400 फीट कार्डेक्स वायर सहित भारी मात्रा में माओवादी सामग्री जब्त की गई है.
खुफिया सूचना पर हुआ सर्च ऑपरेशन
खुफिया सूचना के आधार पर थाना पामेड़ क्षेत्र के तुमरेल एवं सिंगमपल्ली के जंगलों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया. डीआरजी, 208 कोबरा बटालियन और डॉग स्क्वाड (K-9) की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. इस दौरान संदिग्ध स्थानों की पहचान कर डॉग स्क्वाड की मदद से माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए डंप का पता लगाया गया. तलाशी के दौरान 103 नग बीजीएल सेल सहित भारी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई.
भारी मात्रा में बीजीएल सेल बरामद
गंगालूर क्षेत्र के एफओबी कुप्पागुड़ा अंतर्गत लेकामपारा के जंगलों में केरिपु 199/एफ, 204 कोबरा बटालियन एवं डॉग स्क्वाड K-9 वेस्पा की संयुक्त टीम ने सर्चिंग अभियान चलाया. इस दौरान दो अलग-अलग माओवादी डंप का पता चला. तलाशी में 33 नग बीजीएल सेल, लगभग 1400 फीट कार्डेक्स वायर एवं अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई.
खुफिया सूचना से मिली सफलता
सुरक्षा बलों द्वारा खुफिया सूचनाओं के आधार पर लगातार सर्चिंग, डीमाइनिंग और अभियान संचालित किए जा रहे हैं. बरामद विस्फोटक सामग्री एवं अन्य माओवादी सामान के संबंध में थाना पामेड़ और थाना गंगालूर में केस दर्ज कर कार्रवाई की गई है.
बीजापुर पुलिस की लोगों से अपील
बीजापुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नक्सल उन्मूलन के साथ क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास स्थापित करने के लिए सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं. जंगल या आसपास के क्षेत्रों में किसी भी संदिग्ध वस्तु अथवा विस्फोटक सामग्री दिखाई देने पर उसे बिल्कुल न छुएं और उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखें. इसकी सूचना तत्काल नजदीकी थाना या सुरक्षा कैंप को दें. जिससे फोर्स के जवान समय रहते कार्रवाई कर सकें.