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हिरमगुंडा के जंगल से 6 नक्सल डंप बरामद, भारी मात्रा में आईईडी और विस्फोटक सामग्री जब्त

बीजापुर के पीडिया में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है.

BIJAPUR SEARCH OPERATION
बीजापुर नक्सल डंप बरामद (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 25, 2026 at 7:07 AM IST

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बीजापुर: 22 जुलाई 2026 को चलाए गए विशेष सर्च ऑपरेशन में हिरमगुंडा (पीडिया) के जंगलों से नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए 6 डंप बरामद किए गए. इन डंपों से भारी मात्रा में आईईडी, विस्फोटक सामग्री और अन्य नक्सली उपयोग की वस्तुएं जब्त की गई हैं.

सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन का ज्वाइंट ऑपरेशन

सूचना के आधार पर सीआरपीएफ रेंज बीजापुर के डीआईजी बी.एस. नेगी के निर्देशन और 199 वाहिनी के कमांडेंट आनंद कुमार, 85 वाहिनी के कमांडेंट सुनील कुमार राही और 202 कोबरा के कमांडेंट आलोक अवस्थी के मार्गदर्शन में संयुक्त अभियान चलाया गया. अभियान का नेतृत्व द्वितीय कमान अधिकारी विनोद कुमार ने किया.

नक्सलवाद खात्मे के बाद भी जंगलों में जारी है सर्च ऑपरेशन

ऑपरेशन में बी/199 कंपनी के सहायक कमांडेंट राजीव कुमार, ए/85 कंपनी के उप कमांडेंट टी. उमाकांत मितेई और बी/202 कोबरा के उप कमांडेंट कमलेश इंदौरा के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने पीडिया और मुतवंडी क्षेत्र के हिरमगुंडा जंगल में सघन तलाशी अभियान चलाया. जवानों ने पूरी सतर्कता के साथ इलाके की घेराबंदी कर चरणबद्ध तरीके से सर्च ऑपरेशन संचालित किया.

जंगल में 6 अलग अलग नक्सल डंप मिला

तलाशी के दौरान जंगल में छिपाकर रखे गए 6 अलग-अलग नक्सल डंप बरामद किए गए. इनमें नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से रखी गई आईईडी बनाने की सामग्री, कॉर्डेक्स वायर, डेटोनेटर, गन पाउडर, रेडियो सेट, विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रिक सामग्री, नक्सली वर्दी और दैनिक उपयोग की वस्तुएं सहित कुल 30 प्रकार की सामग्री जब्त की गई.

सीआरपीएफ ने कहा है कि 199 वाहिनी आम लोगों की सुरक्षा, क्षेत्र में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. भविष्य में भी सूचना आधारित अभियान और अधिक प्रभावी ढंग से जारी रहेंगे.

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