अबूझमाड़ के जंगलों में पुलिस और BSF की बड़ी कार्रवाई, पत्थरों के नीचे छिपाए हथियार मिले, 52-52 जिंदा कारतूस भी बरामद
नक्सल डंप रिकवर: आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर नारायणपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों के पुराने ठिकानों पर एक्शन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 7:02 PM IST
नारायणपुर: जिले के अबूझमाड़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद भी सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में नारायणपुर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने अबूझमाड़ के जंगलों से हथियारों का डंप बरामद किया है. सोनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ी जंगलों में पत्थरों के नीचे छिपाकर रखे गए इस डंप से एक SLR राइफल, एक INSAS राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई है.
आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर एक्शन
जानकारी के मुताबिक, मामला सोनपुर थाना क्षेत्र का है. यहां अबूझमाड़ के दुर्गम पहाड़ी जंगलों में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की नजरों से बचाने के लिए हथियारों और अन्य उपयोगी सामग्रियों को पत्थरों के नीचे छिपाकर रखा था. आत्मसमर्पित नक्सलियों से पूछताछ और उनकी निशानदेही के आधार पर पुलिस और BSF की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्चिंग अभियान चलाया. इस दौरान जवानों को नक्सल डंप बरामद करने में बड़ी सफलता मिली.
डंप में क्या-क्या मिला?
संयुक्त सर्चिंग अभियान के दौरान बरामद डंप से एक नग SLR राइफल और एक नग INSAS राइफल मिली है. इसके अलावा दोनों हथियारों के 52-52 नग जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं. सुरक्षा बलों ने मौके से दो नग वायरलेस सेट, एक लेजर पेन, मैगजीन कवर और एक देशी कट्टा सहित अन्य सामग्री भी बरामद की है. बरामद हथियार और सामग्री को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
इस क्षेत्र को IED, डंप, हथियारों से मुक्त किया जा रहा है. आगे भी पूछताछ और सर्चिंग में मिलने पर ये कार्रवाई जारी रहेगी- अजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायणपुर
अबूझमाड़ जैसे दुर्गम और घने जंगलों वाले क्षेत्र में नक्सलियों ने लंबे समय तक अपने ठिकाने और हथियारों के गुप्त डंप तैयार कर रखे थे. ऐसे में आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिल रही जानकारियां सुरक्षा बलों के लिए इन छिपे हुए हथियारों और सामग्रियों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं.