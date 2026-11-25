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अबूझमाड़ के जंगलों में पुलिस और BSF की बड़ी कार्रवाई, पत्थरों के नीचे छिपाए हथियार मिले, 52-52 जिंदा कारतूस भी बरामद

नक्सल डंप रिकवर: आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर नारायणपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नारायणपुर: जिले के अबूझमाड़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद भी सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में नारायणपुर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने अबूझमाड़ के जंगलों से हथियारों का डंप बरामद किया है. सोनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ी जंगलों में पत्थरों के नीचे छिपाकर रखे गए इस डंप से एक SLR राइफल, एक INSAS राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई है.

अबूझमाड़ के जंगलों में पुलिस और BSF की बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH) आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर एक्शन जानकारी के मुताबिक, मामला सोनपुर थाना क्षेत्र का है. यहां अबूझमाड़ के दुर्गम पहाड़ी जंगलों में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की नजरों से बचाने के लिए हथियारों और अन्य उपयोगी सामग्रियों को पत्थरों के नीचे छिपाकर रखा था. आत्मसमर्पित नक्सलियों से पूछताछ और उनकी निशानदेही के आधार पर पुलिस और BSF की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्चिंग अभियान चलाया. इस दौरान जवानों को नक्सल डंप बरामद करने में बड़ी सफलता मिली.