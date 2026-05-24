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सुकमा में हेवी नक्सल डंप बरामद, भारी संख्या में माओवादियों के हथियार और विस्फोटक मिले

छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाबलों को सफलता मिली है. भारी संख्या में नक्सल डंप बरामद हुआ है.

Major Success for Security Forces in Sukma
सुकमा में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 24, 2026 at 5:49 PM IST

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सुकमा: 31 मार्च 2026 को बस्तर से नक्सलवाद का सफाया हो गया है. उसके बाद भी सुरक्षाबलों को नक्सलियों के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है. सुकमा में 17 मई से 24 मई तक चलाए गए सर्चिंग अभिया में सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों को भारी मात्रा में नक्सल डंप बरामद हुए हैं. जंगलों से सुरक्षाबलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री, वायरलेस उपकरण और दैनिक उपयोग के सामान को बरामद किया है. सरेंडर कर चुके नक्सलियों के इनपुट के आधार पर जवानों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

17 मई को कुकानार में फोर्स की कार्रवाई

पहली कार्रवाई 17 मई को थाना कुकानार क्षेत्र के ग्राम गादम के जंगल-पहाड़ी इलाके में की गई. उप पुलिस अधीक्षक रविकांत सहारे के नेतृत्व में जिला बल और स्पेशल टीम ने सर्चिंग अभियान चलाया. इस दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई. बरामद सामग्री में 42 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 8 कंट्रीमेड हैंड ग्रेनेड, 4 हैंड ग्रेनेड, लगभग 10 किलोग्राम जिलेटिन पाउडर से भरा स्टील कंटेनर, इलेक्ट्रिक वायर तथा खाली ड्रम शामिल हैं.

Security Forces Operation in Sukma
सुकमा में सुरक्षा बलों की कार्रवाई (ETV BHARAT)

21 मई को चिंतलनार में फोर्स का सर्चिंग अभियान

इसके बाद 21 मई को थाना चिंतलनार क्षेत्र के तुमालपारा जंगल में सुरक्षाबलों के जवानों को सफलता मिली. 201 कोबरा बटालियन और 226 सीआरपीएफ बटालियन के जवानों ने इस सर्चिंग ऑपरेशन को लीड किया. सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियारों और विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा बरामद किया. इसमें 8 भरमार बंदूकें, एक ग्रेनेड, 3 बीजीएल सेल, वायरलेस सेट, 6.6 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, सोलर बैटरी, मेडिकल किट और अन्य सामग्री शामिल हैं

Naxal Dump Recovered in Sukma
सुकमा में नक्सल डंप बरामद (ETV BHARAT)

23 मई को चिंतलनार में मिली सफलता

इसी क्रम में 23 मई को थाना चिंतलनार क्षेत्र के ग्राम नागाराम जंगल में एक और कार्रवाई की गई. उप पुलिस अधीक्षक रविकांत सहारे के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. यहां से फोर्स के जवानों को एके.-47 रायफल के 29 राउंड, डेटोनेटर, चार्जर, वर्दी कपड़ा, सैलो टेप, फेसवॉश और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री मिली.

चिंतागुफा में फोर्स का सर्चिंग ऑपरेशन

इसके बाद 24 मई को चिंतागुफा एरिया में फोर्स के जवानों ने सर्चिंग ऑपरेशन चलाया. इस ऑपरेशन में 201 कोबरा बटालियन और 131 सीआरपीएफ बटालियन की टीमें शामिल रही. सर्चिंग के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य सामग्री बरामद की गई. इसमें एक लैपटॉप, मोटोरोला और आईकॉम कंपनी के वायरलेस रेडियो सेट बरामद किए गए. इसके अलावा यूएसबी कार्ड रीडर, फ्लैश लाइट, सुतली बम, स्टील कंटेनर, इलेक्ट्रिक कॉपर वायर, लाल रंग के नक्सली झंडे, चार्जेबल बैटरी, माइक और नक्सल साहित्य भी फोर्स ने रिकवर किए हैं.

Naxalite Explosives Recovered
नक्सलियों का विस्फोटक बरामद (ETV BHARAT)

सुकमा में सरेंडर नक्सलियों के इनपुट से सर्चिंग अभियान जारी है. यहां नक्सलियों द्वारा जंगलों में छिपाकर रखे गए हथियार, विस्फोटक एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है. सुरक्षाबलों के जवानों को भारी सफलता मिली है. आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी- किरण चव्हाण, एसपी, सुकमा

लगातार चलाए जा रहे सर्चिंग अभियानों और आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिल रही सूचनाओं की वजह से नक्सल संगठन कमजोर पड़ चुका है. सुरक्षा बलों की सर्चिंग में भारी संख्या में नक्सल डंप बरामद हो रहे हैं. यह नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता है.

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