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सुकमा में नक्सल डम्प का खुलासा, 2 टिफिन बम समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

नक्सल डम्प का खुलासा ( ETV Bharat )

सुकमा: सुरक्षा बल के जवानों ने एक बार फिर नक्सल डंप बरामद किया है. कुकानार थाना क्षेत्र में दुमनपारा और जोंगेरास के दुर्गम जंगल-पहाड़ी इलाके में यह डंप मिला है. सर्चिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को नक्सलियों का पहले छिपाकर रखा गया डंप मिला.

सुकमा पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई 27 अक्टूबर 2026 को आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिली सूचना के आधार पर की गई. जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग अभियान चलाया था.