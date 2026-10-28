सुकमा में नक्सल डम्प का खुलासा, 2 टिफिन बम समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद
जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग अभियान चलाया था. नवीन कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 5:59 PM IST
सुकमा: सुरक्षा बल के जवानों ने एक बार फिर नक्सल डंप बरामद किया है. कुकानार थाना क्षेत्र में दुमनपारा और जोंगेरास के दुर्गम जंगल-पहाड़ी इलाके में यह डंप मिला है. सर्चिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को नक्सलियों का पहले छिपाकर रखा गया डंप मिला.
सुकमा पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई 27 अक्टूबर 2026 को आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिली सूचना के आधार पर की गई. जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग अभियान चलाया था.
2 टिफिन बम समेत विस्फोटक सामग्री बरामद
अभियान के दौरान मिले डम्प की तलाशी लेने पर पांच और तीन किलोग्राम के दो टिफिन आईईडी बरामद किए गए. इसके अलावा 315 बोर के 14 जिंदा कारतूस, 14 जिलेटिन रॉड और 80 नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर भी मिले.
डम्प से करीब 30 मीटर कॉर्डेक्स वायर, 15 मीटर सेफ्टी फ्यूज और लगभग 100 मीटर इलेक्ट्रिक वायर भी बरामद किया गया है. वहीं सात बड़े और सात छोटे बीजीएल कारतूस, वायरलेस सेट और अन्य संचार उपकरणों की बैटरियां, चार्जर, बीजीएल सेल निप्पल, डीसी चार्जर, मैगजीन पाउच, वर्दी और अन्य उपयोगी सामग्री भी मिली है. बरामदगी में नीले रंग का प्लास्टिक कंटेनर सहित कुल 23 प्रकार की सामग्री शामिल है: मनोज तिर्की, एडिशनल एसपी, सुकमा
जंगलों में छिपे डम्प की तलाश जारी
सुकमा पुलिस ने बताया कि जंगलों में पहले से छिपाकर रखे गए हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों की बरामदगी के लिए लगातार सर्चिंग और एरिया डोमिनेशन अभियान चलाए जा रहे हैं. इस कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे खतरनाक विस्फोटकों को सुरक्षित रूप से बरामद कर संभावित खतरे को कम करना है.
बस्तर में नक्सल डंप रिकवर
6 सितंबर: सुकमा में चिंतलनार के चिन्नाबोड़केल में नक्सली डंप, भरमार बंदूक, वायरलेस सेट और विस्फोटक मिला.
6 सितंबर: कोंडागांव के मर्दापाल थाना में नक्सली डंप, 9 एमएम पिस्टल, 160 नग जिलेटिन स्टिक, डेटोनेटर, वायरलेस सेट, विस्फोटक सामग्री मिली.
29 अगस्त: बीजापुर में नक्सल डंप के साथ एक माओवादी गिरफ्तार, विस्फोटकों का जखीरा मिला.
25 अगस्त: कांकेर में कन्हारगांव के जंगल से हेवी नक्सल डंप बरामद, 40 डेटोनेटर, बारूद से भरे दो स्टील टिफिन बम बरामद.
25 अगस्त: कांकेर के मारखेड़ी जंगल में नक्सल डंप, भरमार बंदूक 4, बैरल 3, वायरलेस सेट 1, बिजली वायर 3 बंडल, जीपीएस 1, छोटा सोलर प्लेट 1 और चार्जर मिला.
24 अगस्त: सुकमा के मुनुरकोंडा के जंगल में हथियारों का भंडार, ऑटोमैटेकि वेपन, देसी हथियार, जिंदा कारतूस, बीजीएल सेल, जिलेटिन स्टिक, गन पाउडर बरामद.
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