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भेज्जी के जंगल में नक्सल डंप का खुलासा, संयुक्त अभियान में हथियार और कारतूस जब्त

सुकमा: भेज्जी क्षेत्र के ग्राम बोधराजपदर के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया हथियारों का डंप बरामद किया गया है. संयुक्त सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक .315 बोर बोल्ट एक्शन रायफल, कुल 49 जिंदा कारतूस और एक एल्युमिनियम कंटेनर जब्त किया. यह कार्रवाई नक्सलियों की साजिशों को नाकाम करने और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा कायम रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.

पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) रोहित शाह के मार्गदर्शन में जिले में लगातार नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत विश्वसनीय स्थानीय सूचना मिलने पर सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन की ई कंपनी और भेज्जी पुलिस की संयुक्त टीम ने विशेष सर्च ऑपरेशन शुरू किया. अभियान का नेतृत्व डीआईजी (ऑप्स) कोन्टा राजेश पाण्डेय एवं 50वीं वाहिनी के सेनानी प्रेमजीत कुमार के मार्गदर्शन में किया गया.

नक्सलियों के छिपाए हथियार और कारतूस मिले (ETV Bharat Chhattisgarh)

जानकारी के अनुसार 3 अगस्त 2026 को एफओबी एलारमडगु से संयुक्त टीम बोधराजपदर के जंगलों के लिए रवाना हुई. जवानों ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और घने जंगलों के बीच लगातार तलाशी अभियान चलाया. कैंप से लगभग 2.8 किलोमीटर दूर संदिग्ध स्थान की गहन जांच के दौरान जमीन में छिपाकर रखा गया नक्सल डंप बरामद हुआ. डंप से एक .315 बोर बोल्ट एक्शन रायफल, 7.62×39 मिमी के 47 जीवित कारतूस, 7.62×51 मिमी के 2 जीवित कारतूस और एक एल्युमिनियम कंटेनर बरामद किया गया.

सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में भेज्जी क्षेत्र से नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया हथियारों का डम्प बरामद किया गया है. जिले में नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी रहेगा-मयंक गुर्जर, एसपी सुकमा

जारी रहेगा सर्च ऑपरेशन

अभियान सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद संयुक्त टीम सुरक्षित रूप से एफओबी एलारमडगु कैंप लौट आई. सुकमा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नक्सल विरोधी अभियान आगे भी पूरी मजबूती से जारी रहेगा. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या नक्सलियों से संबंधित सूचना मिले तो तत्काल निकटतम थाना अथवा पुलिस को अवगत कराएं. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. पुलिस का कहना है कि जनता और सुरक्षा बलों के सहयोग से ही क्षेत्र में स्थायी शांति, विकास और विश्वास का वातावरण मजबूत किया जा सकता है.