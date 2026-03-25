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रमन सिंह की सुरक्षा हटे तब मानेंगे नक्सलवाद खत्म, कांग्रेस का वार, बीजेपी का पलटवार

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन पर सियासी घमासान मचा हुआ है. पेश है प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

Politics over the Deadline for Eradicating Naxalism
नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन पर राजनीति (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 25, 2026 at 6:32 PM IST

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रायपुर: देश सहित प्रदेश की नजर इन दिनों 31 मार्च पर टिकी हुई है ,जिस दिन नक्सलवाद समाप्ति का दवा सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें सरकार के नक्सल अभियान को लेकर सवाल खड़े किए है.

31 मार्च की डेडलाइन पर सियासी नजर

नक्सल समाप्ति अभियान के बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जो नक्सल समाप्ति को लेकर 31 मार्च की तारीख दी है, तब तक प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा और अब पापा राव ने भी सरेंडर कर दिया है.

नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन पर छत्तीसगढ़ में सियासी जंग (ETV BHARAT)

कांग्रेस का साय सरकार पर तंज

इस बीच कांग्रेस का एक बड़ा बयान सामने आया है. कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि सरकार 31 मार्च तक नक्सलबाद खात्मे के दावे कर रही है, लेकिन हम उस दिन ही मानेंगे, कि प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त हो गया, जिस दिन सरकार पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की सुरक्षा को हटा ले. क्योंकि डॉ रमन सिंह को यह सुरक्षा नक्सल प्रभावित राज्य का मुख्यमंत्री होने के कारण ही दी गई है , जिसे मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद भी नहीं हटाया गया है. जब डॉ रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उस दौरान से लेकर आज तक उन्हें नक्सल प्रभावित राज्य के चलते यह सुरक्षा दी गई है.

Paparao and Other Naxals Surrender in Bastar
बस्तर में पापाराव और अन्य नक्सलियों का सरेंडर (ETV BHARAT)

बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस की यह छोटी सोच है

कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि यह कांग्रेस की छोटी सोच है, इसलिए कांग्रेस समाप्ति की ओर है.जनप्रतिनिधि और नेता होने के नाते उन्हें उनके कद के हिसाब से सुरक्षा हुहैया कराई जाती है, डॉ रमन सिंह छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता है, तीन बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और इस कारण से उन्हें यह सुरक्षा दी गई है.

Naxal Commander Paparao and his associates have laid down their arms
नक्सल कमांडर पापाराव और उसके साथियों ने डाले हथियार (ETV BHARAT)

तय मानक के अनुसार दी जाती है सुरक्षा

गौरी शंकर श्रीवास ने कहा कि डॉ रमन सिंह को यह सुरक्षा केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है. इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कई मानक तैयार किए गए हैं उस मानक के अनुसार रिव्यू किया जाता है और उसके बाद नेताओं को सुरक्षा हुहैया कराई जाती है, और उसी के तहत आज भी डॉ रमन सिंह को सुरक्षा दी गई है .

Naxal Commander Paparao heading to surrender
सरेंडर करने के लिए जाते नक्सल कमांडर पापाराव (ETV BHARAT)

गृहमंत्री विजय शर्मा का हमला

वहीं गृहमंत्री विजय शर्मा ने भी नक्सल अभियान के बीच कांग्रेस के आ रहे बयानों पर जोरदार टिप्पणी की है. विजय शर्मा ने कहा कि जो यह कहते थे कि हमारी जेब में झीरम के सबूत हैं, वे अपनी सरकार में 5 साल तक उस सबूत को सामने नहीं ला सके, और हम आज भी कहते हैं , कि यदि कोई ऐसा सबूत है उसे सामने लाएं, हालांकि इस दौरान विजय शर्मा ने यह भी कहा कि 31 मार्च को नक्सल समाप्ति के बाद भी हमें एहतियात की जरूरत है.

Naxal Commander Paparao Surrenders
नक्सल कमांडर पापाराव का सरेंडर (ETV BHARAT)

पापा राव के सरेंडर से सरकार को मजबूती

वही DKSZC सदस्य तथा साउथ सब ज़ोनल ब्यूरो के इंचार्ज पापा राव का कहना है कि वे समाज के मुख्य धारा में लौट रहे हैं , जनता की लड़ाई संविधान के तहत लड़ेंगे, इस दौरान उन्होंने नक्सली लीडर मनकू से भी आत्मसमर्पण की अपील की है.

Naxal Commander Paparao Surrenders to Security Forces
सुरक्षाबलों के सामने नक्सल कमांडर पापाराव का सरेंडर (ETV BHARAT)

सुरक्षा पर भी सियासत

छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह को जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के कई ऐसे नेता हैं जिन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी गई है. उसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का नाम भी शामिल है. बहरहाल कांग्रेस के इस बयान ने छत्तीसगढ़ में नक्सल खात्मे के अभियान को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.

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