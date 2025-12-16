ETV Bharat / state

अबूझमाड़ में नक्सल क्षेत्र प्रोत्साहन भत्ता सालभर से पेंडिंग रखने का आरोप, डॉक्टरों ने किया ओपीडी बहिष्कार, मरीज बोले कहां कराए इलाज

बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ओपीडी बंद होने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है.

डॉक्टरों का ओपीडी बहिष्कार
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 16, 2025 at 9:22 AM IST

4 Min Read
नारायणपुर: बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई है. जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित सब हेल्थ सेंटर में मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है. बस्तर संभाग के सभी जिलों में डॉक्टरों ने ओपीडी बहिष्कार कर दिया है.

ओपीडी बहिष्कार क्यों

CRMC (नक्सल क्षेत्र प्रोत्साहन राशि) भुगतान को लेकर जारी असंतोष के बीच नारायणपुर सहित दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव और बस्तर (जगदलपुर) जिले में जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सब-हेल्थ सेंटर (SHC) तक OPD सेवाएं प्रभावित हो रहीं है. डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों, RMA और ANM ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और लंबित प्रोत्साहन राशि के तत्काल भुगतान की मांग की. डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार के चलते सोमवार को सामूहिक विरोध के चलते नारायणपुर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की OPD सेवाएं पूरी तरह बंद रहीं, जिससे दूर-दराज से आए मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

नक्सल क्षेत्र प्रोत्साहन भत्ता की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

सालभर से CRMC पेंडिंग रखने का आरोप

स्वास्थ्यकर्मियों का कहना है कि वे बीते 12 महीनों से लगातार आश्वासन के भरोसे धैर्य बनाए हुए थे. कई बार शासन-प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ, जिससे उन्हें यह कठोर निर्णय लेना पड़ा.हड़ताली मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि पिछले 12 महीनों से CRMC पूरे बस्तर संभाग में नहीं दिया जा रहा है. इसके लिए हमने स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बताया गया. पिछले 5 दिसंबर से शाम की ओपीडी भी बंद रखी गई.

CRMC की मांग को लेकर सितंबर के महीने में हमने नक्सलियों का पोस्टमॉर्टम भी रोका. बावजूद इसके हमें सीआरएमसी नहीं दिया जा रहा है- -हिमांशु सिन्हा, हड़ताली मेडिकल ऑफिसर

अस्पताल में बीमार मरीज परेशान

OPD बंद रहने के कारण आदिवासी अंचलों और ग्रामीण इलाकों से इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को खाली हाथ लौटना पड़ा. कई मरीजों और उनके परिजनों ने नाराजगी जताई.

डॉक्टरों ने किया ओपीडी बहिष्कार (ETV Bharat Chhattisgarh)

पर्ची कटाने के बाद कई घंटे इंतजार किया. बाद में पता चला कि डॉक्टर हड़ताल पर है. जिला अस्पताल में मरीज काफी परेशान हो रहे हैं -अतुल सिंह, मरीज

डॉक्टर हड़ताल पर है, किसको दिखाऊं -ग्रामीण मरीज

आपातकालीन सेवाएं भी बंद करने की चेतावनी

डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि फिलहाल जीवन-रक्षक सेवाएं प्रभावित नहीं की गई हैं, लेकिन यदि सरकार ने अब भी उनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई, तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है. इसमें आपातकालीन सेवाएं, MLC एवं पोस्टमार्टम कार्यों से संबंधित निर्णय भी शामिल हो सकते हैं. नारायणपुर के जिला अस्पताल में कुल 6 डाक्टर ओपीडी में अपनी सेवा अभी दे रहें हैं. जिससे कुछ हद तक मरीजों को इस हड़ताल के बावजूद थोड़ी राहत है.

CRMC भुगतान में हो रही देरी ने बस्तर संभाग की पहले से संवेदनशील स्वास्थ्य व्यवस्था को संकट में डाल दिया है. एक ओर स्वास्थ्यकर्मी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर आम जनता इलाज के लिए भटकने को मजबूर है.

नक्सल क्षेत्र प्रोत्साहन भत्ता की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीआरएमसी क्या है

National Health System Resort Center से मिली जानकारी के अनुसार सीआरएमसी के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ, कठिन और अत्यंत कठिन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. सीआरएमसी के अंतर्गत काम करने पर स्वास्थ्यकर्मियों को विशेष सुविधाएं दी जाती है.

  • मासिक प्रोत्साहन मानदेय
  • समूह बीमा योजना
  • स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अहर्ता अवधि में छूट
  • सीआरएमसी में 3 साल से ज्यादा सेवारत लोगों के लिए सीटों का आरक्षण
  • परिवार के लिए शहरी क्षेत्रों में सरकारी आवास
  • अवकाश यात्रा रियायत
  • नक्सल हमलों में मृत्य होने पर 10 लाख रुपये तक का मुआवजा
TAGGED:

CRMC DEMAND
CHHATTISGARH RURAL MEDICAL CORPS
नक्सल क्षेत्र प्रोत्साहन राशि
डॉक्टरों का ओपीडी बहिष्कार
DOCTORS BOYCOTT OPD IN ABUJHMAD

