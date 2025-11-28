ETV Bharat / state

जैविक खेती में पहचान बना रहा दंतेवाड़ा जिला, दाम नहीं मिलने जैसी कई चुनौतियां भी, देखिए रिपोर्ट

जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन: कृषि विभाग ने सबसे पहले जैविक किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच कर उन्हें प्रमाणित किया है कि वे किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का उपयोग नहीं करते. इसके बाद आगे किसानों को जैविक खेती में बेहतर परिणाम मिल सके, इसके लिए भी कोशिश जारी है. इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का प्रशिक्षण और कृषि यंत्रों और बीजों पर 10% तक की सब्सिडी दी जा रही है.

जैविक खेती से जुड़े आंकड़े: दंतेवाड़ा कृषि विभाग के अधिकारी संजीव पंसारी के अनुसार, दंतेवाड़ा जिले में 65 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है. जिले के चारों ब्लॉकों में कुल 10,156 किसान पंजीकृत हैं, जो पूरी तरह जैविक पद्धति से खेती कर रहे हैं. जिले में कुल मिलाकर लगभग 29,000 किसान हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या जैविक खेती से जुड़ी है.

दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ में जैविक जिले के रूप में दंतेवाड़ा पहचान बना चुका है, जिसे नक्सलगढ़ की बदलती सकारात्मक तस्वीर का उदाहरण कहा जाता है. जिला प्रशासन और कृषि विभाग लगातार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कोशिशें कर रहे हैं. हालांकि इसमें कई चुनौतियां भी हैं. दंतेवाड़ा की जैविक खेती पर देखिए ये खास रिपोर्ट-

कई योजनाओं के साथ ही हम किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देते रहते हैं. किसानों से भी कहना है कि वे कोई भी सब्जी लगाना चाह रहे तो उद्यानिकी विभाग से संपर्क करें. उन्हें निशुल्क बीज उपलब्ध कराएंगे- संजीव पंसारी, कृषि अधिकारी

भूमगादी संस्था की भी पहल: जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों की ही बनाई संस्था भूमगादी भी कई कोशिश कर रही है. इस संस्था के माध्यम से किसानों के सुगंधित जैविक धान की खरीदी की जाती है. इसे ब्रांडिंग कर दूसरे राज्यों तक भी संस्था पहुंचाती है.

हमारी संस्था जैविक किसानों का संगठन है. कई धान की किस्मों को हम बाजार के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं- सुरेश नाग, संस्थापक,भूमगादी

अब किसानों की समस्या भी जानिए

मूल्य नहीं मिलने से संकट: नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और कई सुविधाएं भी किसान को मिल रही है. इसके बाद भी जैविक खेती की फसल का उचित मूल्य किसानों को बाजार में नहीं मिलता है. किसानों का कहना है कि भूमगादी संस्था सुगंधित धान खरीद लेती है, लेकिन बाकी धान हमें मंडी में भेजना पड़ता है. मंडी में रासायनिक और जैविक धान दोनों एक ही दर पर बिकते हैं. जैविक धान की पहचान नहीं होती, इसलिए हमें हमारी मेहनत का मूल्य नहीं मिलता.

हमने कई बार जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों तक बात पहुंचाई, बड़े-बड़े सेमिनारों में भी मुद्दा उठाया, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. जैविक किसान नुकसान झेल रहे हैं, जबकि रासायनिक खेती करने वालों को अधिक लाभ मिल रहा है- किसान केशव नेताम

जैविक सब्जियों की पहचान नहीं होने से परेशानी: किसानों ने बताया कि वे अपने खेतों में जैविक सब्जियां भी उगाते हैं, लेकिन अलग से जैविक मार्केट न होने के कारण इन सब्जियों को सामान्य बाजार में ही बेचना पड़ता है. रासायनिक सब्जियों के मुकाबले जैविक सब्जियों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य लाभ अधिक है, लेकिन मार्केट में इसकी पहचान और मूल्य नहीं मिलता. जब तक जैविक उपज के लिए अलग बाजार नहीं बनेगा, किसानों को लाभ नहीं मिल पाएगा.

दंतेवाड़ा जिले के किसान अब आंदोलन के लिए रणनीति बना रहे हैं. उनका कहना है कि अगर जल्द मूल्य निर्धारण और अलग जैविक मंडी की व्यवस्था नहीं हुई तो 10 हजार से ज्यादा किसान मिलकर जिला प्रशासन के पास जाएंगे और अपनी मांगों को मजबूती से रखेंगे.