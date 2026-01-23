ETV Bharat / state

बीजापुर की युवती ने रायपुर में दी जान, नरैया तालाब के पास मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

रायपुर पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि युवती नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर की रहने वाली है. उसकी उम्र 30 साल है. रायपुर की कोतवाली पुलिस ने युवती के परिजनों को इसकी सूचना दे दी है. पुलिस ने युवती के शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए शव भिजवाने की तैयारी पुलिस कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस केस में और खुलासा हो सकेगा.

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार की सुबह एक दुखद घटना घटी. बीजापुर की रहने वाली एक युवती ने नरैया तालाब के पास जान दे दी. युवती ने यह घातक कदम क्यों उठाया, इस बात का अभी खुलासा नहीं हो सका है. रायपुर पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है.

रायपुर कोतवाली पुलिस का बयान

कोतवाली थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस को शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सूचना मिली की एक युवती ने अपनी जान दे दी है. उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. हमने मृतिका के शव को अपने कब्जे में ले लिया.

शुरुआती जांच में पता चला है कि युवती बीजापुर की रहने वाली है. हमने शव को कब्जे में लेकर घटना की सूचना उसके परिजनों को दे दी है. परिजनों के आने के बाद ही पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हो सकेगी- सतीश सिंह, थाना प्रभारी, कोतवाली थाना, रायपुर

रायपुर की कोतवाली पुलिस को घटनास्थल से कोई भी पत्र बरामद नहीं हुआ है. पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी. परिजन के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि युवती ने इस तरह का कदम क्यों उठाया.

जान देना समस्या का समाधान नहीं

खुदकुशी किसी समस्या का हल नहीं है. अगर आपके मन में सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, या आप किसी दोस्त को लेकर परेशान हैं, या आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो कोई न कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को कॉल करें - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हेल्पलाइन 9152987821 पर iCall करें. सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक यह सेवा उपलब्ध है