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नक्सल इलाके के ग्रामीण करेंगे मछली पालन! लोगों को दी जाएगी ट्रेनिंग

पलामू: जिले में नक्सल एवं अफीम की खेती से प्रभावित इलाके के ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन कई बिंदुओं पर कार्य कर रहा है. अफीम की खेती से प्रभावित गांवों के ग्रामीणों को कई मदद भी दी जा रही है और परंपरागत खेती से जोड़ा जा रहा है. पलामू के नक्सल प्रभावित इलाके के गांव एवं अफीम की खेती से प्रभावित गांवों में तालाब का निर्माण किया जाएगा ताकि ग्रामीण मछली पालन कर सके.

जानकारी देती एसपी रीष्मा रमेशन (ETV BHARAT)

सर्वे रिपोर्ट किया गया तैयार

दरअसल, अफीम की खेती से प्रभावित इलाकों में पलामू पुलिस एवं प्रशासन ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर एक सर्वे रिपोर्ट तैयार किया था. इस सर्वे में ग्रामीणों ने मछली पालन की इच्छा जताई थी. बाद में जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को मछली पालन से जोड़ने के लिए पहल की.

वित्तीय वर्ष 2025-26 में पलामू के इलाके में करीब 100 तालाब का निर्माण हुआ है. 13 तालाब अकेले अफीम की खेती से प्रभावित वाले इलाके मनातू में बनाया गया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में अफीम की खेती से प्रभावित वाले इलाके के गांव को टारगेट किया गया है और बड़ी संख्या में तालाब खाने निर्माण करने की योजना तैयार किया गया. तालाब निर्माण के बाद मछली पालन के लिए मत्स्य विभाग के द्वारा ग्रामीणों को सहयोग भी किया जाएगा. साथ ही ग्रामीणों को ट्रेनिंग दी जाएगी एवं मत्स्य विभाग के द्वारा बीज भी उपलब्ध करवाया जाएगा.