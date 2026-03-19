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नक्सल इलाके के ग्रामीण करेंगे मछली पालन! लोगों को दी जाएगी ट्रेनिंग

पलामू में ग्रामीणों को मछली पालन से जोड़ने को लिए पहल की जा रही है. इसके लिए इलाके में तालाब का भी निर्माण किया जाएगा.

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पलामू समाहरणालय (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 19, 2026 at 11:09 AM IST

3 Min Read
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पलामू: जिले में नक्सल एवं अफीम की खेती से प्रभावित इलाके के ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन कई बिंदुओं पर कार्य कर रहा है. अफीम की खेती से प्रभावित गांवों के ग्रामीणों को कई मदद भी दी जा रही है और परंपरागत खेती से जोड़ा जा रहा है. पलामू के नक्सल प्रभावित इलाके के गांव एवं अफीम की खेती से प्रभावित गांवों में तालाब का निर्माण किया जाएगा ताकि ग्रामीण मछली पालन कर सके.

जानकारी देती एसपी रीष्मा रमेशन (ETV BHARAT)

सर्वे रिपोर्ट किया गया तैयार

दरअसल, अफीम की खेती से प्रभावित इलाकों में पलामू पुलिस एवं प्रशासन ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर एक सर्वे रिपोर्ट तैयार किया था. इस सर्वे में ग्रामीणों ने मछली पालन की इच्छा जताई थी. बाद में जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को मछली पालन से जोड़ने के लिए पहल की.

वित्तीय वर्ष 2025-26 में पलामू के इलाके में करीब 100 तालाब का निर्माण हुआ है. 13 तालाब अकेले अफीम की खेती से प्रभावित वाले इलाके मनातू में बनाया गया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में अफीम की खेती से प्रभावित वाले इलाके के गांव को टारगेट किया गया है और बड़ी संख्या में तालाब खाने निर्माण करने की योजना तैयार किया गया. तालाब निर्माण के बाद मछली पालन के लिए मत्स्य विभाग के द्वारा ग्रामीणों को सहयोग भी किया जाएगा. साथ ही ग्रामीणों को ट्रेनिंग दी जाएगी एवं मत्स्य विभाग के द्वारा बीज भी उपलब्ध करवाया जाएगा.

ग्रामीणों के साथ बैठक एवं सर्वे किया गया था. थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ग्रामीणों के बीच जाती है और उनसे बातचीत करती है. इसी सर्वे एवं बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने मछली पालन की इच्छा जताई है. विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाकर अफीम की खेती से प्रभावित इलाकों में तालाब निर्माण की योजना तैयार की गई है. अगले वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक तालाब का निर्माण किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को मछली उत्पादन से जोड़ा जा सके:- रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू

मुख्यधारा से जोड़ने के लिए चलाई जा रही कई योजना

पलामू में अफीम की खेती से प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है. ग्रामीण स्ट्रॉबेरी की खेती के साथ-साथ मधुमक्खी का भी पालन कर रहे हैं. पुलिस कृषि एवं उद्यान विभाग के सहयोग से ग्रामीणों को परंपरागत खेती से भी जोड़ा गया है और उन्हें कई तरह के उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. इसी के चलते धीरे-धीरे ग्रामीण अब अफीम की खेती को छोड़ रहे हैं एवं मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं.

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