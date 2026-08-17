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बंदूकों की गूंज से विज्ञान की उड़ान तक, कभी बिहार का नक्सल प्रभावित सरकारी स्कूल बना मिसाल

कभी हुआ करता था नक्सल प्रभावित सरकारी स्कूल, अब इसरो स्पेस लैब सहित आधुनिक मॉडल बन छात्रों को प्रेरित कर रहा है. रिपोर्ट-रवि कुमार

HIGHER SECONDARY SCHOOL TILOUTHU
प्लस टू विद्यालय तिलौथू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2026 at 7:44 AM IST

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रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड में कभी नक्सलियों की धमक, गोलियों की आवाज और भय का माहौल आम बात थी. आज वही इलाका विज्ञान, नवाचार और आधुनिक शिक्षा की नई इबारत लिख रहा है. उच्चतर माध्यमिक प्लस टू विद्यालय तिलौथू सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदलती तस्वीर बनकर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

सरकारी स्कूलों की पुरानी छवि टूटी: सरकारी स्कूलों की बात आते ही अक्सर जर्जर भवन, सीमित संसाधन और कमजोर शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर उभरती है. लेकिन तिलौथू का यह विद्यालय इन सभी धारणाओं को पूरी तरह बदल देता है. यहां की आधुनिक सुविधाएं, अनुशासित शैक्षणिक वातावरण और छात्रों की उपलब्धियां किसी प्रतिष्ठित निजी विद्यालय से कम नहीं हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

हरियाली, अनुशासन और आधुनिकता का संगम: विद्यालय परिसर में प्रवेश करते ही साफ-सुथरा वातावरण, हरे-भरे लॉन, आकर्षक उद्यान, आधुनिक भवन और अनुशासित छात्र-छात्राएं हर आगंतुक को प्रभावित करते हैं. यहां स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, आधुनिक पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, विशाल खेल मैदान, ओपन जिम, स्वच्छ पेयजल और बेहतर शौचालय उपलब्ध हैं. करीब ढाई हजार छात्र-छात्राओं वाला यह स्कूल आज ग्रामीण बिहार में आधुनिक शिक्षा का मॉडल बन चुका है.

बिहार का पहला मॉडल स्पेस लैब: विद्यालय की सबसे बड़ी पहचान अक्टूबर 2023 में स्थापित आर्यभट्ट अंतरिक्ष प्रयोगशाला है. यह रोहतास जिले की पहली और बिहार के चुनिंदा सरकारी विद्यालयों में शामिल स्पेस लैब है. इसका उद्घाटन इसरो के निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. निलेश एम. देसाई ने किया था. शिक्षक कुमार रवि बताते हैं कि यह बिहार का पहला मॉडल स्पेस लैब है, जहां इसरो के वैज्ञानिक समय-समय पर पहुंचकर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी देते हैं.

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इसरो स्पेस लैब (ETV Bharat)

किताबों से आगे व्यावहारिक प्रशिक्षण: यहां छात्र केवल किताबों तक सीमित नहीं रहते. स्पेस लैब में उन्हें रॉकेट विज्ञान, उपग्रह तकनीक, अंतरिक्ष अनुसंधान, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3डी प्रिंटिंग, मशीन डिजाइन और वैज्ञानिक प्रयोगों का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलता है. छात्र रहमत अली कहते हैं, “ऐसा सरकारी विद्यालय शायद पूरे बिहार में देखने को नहीं मिलेगा. यहां मेट्रो शहर के निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं हैं.” रहमत अली आगे बताते हैं कि स्पेस लैब में प्रयोग करके पढ़ाई करने से विज्ञान समझना आसान हो जाता है.

“हम केवल किताबों से नहीं पढ़ते, बल्कि आधुनिक तकनीक को खुद प्रयोग करके सीखते हैं. ये सुविधाएं बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का आत्मविश्वास देती हैं.” -रहमत अली, छात्र

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकास: छात्रा तबस्सुम परवीन कहती हैं कि पहाड़ी इलाके में इतनी सुविधाओं से लैस विद्यालय होना बड़ी बात है. विद्यालय प्रशासन ने स्पेस लैब को केवल तिलौथू तक सीमित नहीं रखा. इसे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जहां रोहतास जिले के विभिन्न प्रखंडों के छात्र आकर अंतरिक्ष विज्ञान और आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण लेते हैं.

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बिहार का पहला मॉडल स्पेस लैब (ETV Bharat)

"हमारा उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को वही अवसर देना है, जो महानगरों के महंगे निजी स्कूलों में बच्चों को मिलते हैं."-कुमार रवि, शिक्षक

1932 से आज तक का सफर: विद्यालय की स्थापना 1932 में हुई थी. वर्तमान में यहां 32 शिक्षक कार्यरत हैं. शिक्षिका नूतन पांडे बताती हैं कि पूर्व प्रधानाध्यापक मैकू राम का सपना था कि यह विद्यालय देश के उत्कृष्ट विद्यालयों की श्रेणी में पहुंचे. उनके दूरदर्शी नेतृत्व और शिक्षकों के सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है कि सरकार ने इसे मॉडल विद्यालय की श्रेणी में शुमार किया है. विद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"खेल, योग, विज्ञान, डिजिटल शिक्षा, पुस्तक अध्ययन, व्यक्तित्व विकास और तकनीकी प्रशिक्षण को नियमित शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है. यह विद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत में बदलती शिक्षा व्यवस्था का जीवंत उदाहरण बन चुका है."-नूतन पांडे, शिक्षिका

गुणवत्ता महंगी फीस से नहीं, समर्पण से आती है: आज अधिकांश अभिभावक बेहतर शिक्षा के लिए निजी विद्यालयों की ओर रुख करते हैं. लेकिन तिलौथू का यह सरकारी स्कूल साबित कर रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महंगी फीस से नहीं, बल्कि समर्पित शिक्षक, दूरदर्शी नेतृत्व और आधुनिक संसाधनों से संभव होती है. कभी नक्सल गतिविधियों के कारण पहचाना जाने वाला तिलौथू आज विज्ञान, तकनीक और नवाचार की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है.

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बदलते बिहार की प्रेरणादायक कहानी: यह विद्यालय हजारों विद्यार्थियों के सपनों को उड़ान देने के साथ-साथ बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रहा है. यह कहानी केवल एक विद्यालय की नहीं, बल्कि बदलते बिहार की है, जहां शिक्षा अब सीमाओं को नहीं, बल्कि संभावनाओं की पहचान बना रही है.

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