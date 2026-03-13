ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर: अभिनेता नवाजुद्दीन ने 55 बीघा खेती की जमीन खरीदी, कीमत करोड़ों में

मुजफ्फरनगर: अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुजफ्फरनगर जिले में अपने पैतृक गांव में शुक्रवार को 55 बीघा कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराई है. कीमत करीब छह करोड़ रुपए बताई जा रही है. नवाजुद्दीन ने अपने गांव के सात व्यक्तियों से यह जमीन खरीदी है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में एक किसान परिवार में हुआ था. वह नौ भाई-बहनों वाले परिवार में पले-बढ़े, इसलिए उन्हें आज भी गांव में रहना आच्छा लगता है.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तीन साल पहले अपनी पुश्तैनी जमीन अपने भाइयों के नाम कर दी थी. तब से अनुमान लगाया जा रहा था कि वह मुंबई में ही रहेंगे. पत्नी आलिया को लेकर उन्होंने अपनी संपत्ति अपने भाइयों के नाम कर दी थी. गुरुवार को नवाजुद्दीन अपने फिल्म प्रोड्यूसर भाई फैजुद्दीन सिद्दीकी के साथ तहसील पहुंचे. सबरजिस्ट्रार पंकज कुमार ने अभिनेता से कागजों पर हस्ताक्षर कराकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराई. जमीन बुढ़ाना बांगर क्षेत्र में है.

नवाजुद्दीन के तहसील पहुंचने की जानकारी मिलते ही दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी. बॉलीवुड अभिनेता को चाहने वाले लोगों ने मुलाकात की और तस्वीरें खिंचवाई. बताया जा रहा है कि नवाजुद्दीन ईद तक अपने पैतृक गांव में ही रहेंगे. पूर्व सांसद कादिर राणा के घर, जुम्मे की नमाज के बाद इफ्तार के लिए जाएंगे.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जमीन का मामला था, इस लिए करीब तीन साल बाद गांव आया हूं. गांव में आना बहुत अच्छा लगता है. कुछ दोस्त जो अब बड़े हो गए हैं. उन्हें पहचानने में मुश्किल होती है. लेकिन जब पहचान लेता हूं, तो उनके साथ कुछ समय बिताने में मजा आता है. उन्होंने अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में भी जानकारी दी.