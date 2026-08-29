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निकाय 2026: नवलगढ़ में कांग्रेस की पहली सूची जारी, 45 में से 37 वार्डों पर प्रत्याशी घोषित, 8 सीटों पर सस्पेंस बरकरार

राज्य निर्वाचन आयोग ( ETV Bharat Jhunjhunu )