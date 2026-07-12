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'प्रिंसिपल कमरे में बंद कर लात-घूंसों से पीटता है', 100 KM पैदल चलकर पटना पहुंचे छात्रों ने मंत्री से लगायी गुहार

"विद्यालय के 35 शिक्षकों में से पांच शिक्षक लगातार जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं. विशेष रूप से पीटी शिक्षक छात्रों को अपमानित करते हुए कहते हैं कि 'तुम लोग पढ़ने क्यों आए हो' और जातिसूचक टिप्पणियां करते हैं." - शिवम कुमार, छात्र

शिकायत पर बेरहमी से पिटाई: छात्र शिवम कुमार ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को कई छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई. उनका आरोप है कि विद्यालय के मेस में भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती. सब्जी, दाल, चावल और रोटी पर्याप्त मात्रा में मिलने का नियम होने के बावजूद दोबारा भोजन मांगने पर मना कर दिया जाता है.

"प्रिंसिपल और कुछ शिक्षक लंबे समय से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं. इसके अलावा मेस में खराब भोजन दिए जाने और शिकायत करने पर मारपीट की जाती है." -दिलखुश कुमार, छात्र

बिना न्याय नहीं लौटेंगे: छात्रों के पास न पैसे हैं और न ही आगे की कोई व्यवस्था. इसके बावजूद वह बिना अपनी बात मंत्री तक पहुंचाए वापस नहीं लौटेंगे. छात्र दिलखुश कुमार ने कहा कि वे अपनी बात पहुंचाकर ही रहेंगे. छात्रों ने पैदल मार्च करने के बाद सड़क किनारे अपना डेरा डाल दिया है.

मंत्री से मुलाकात का इंतजार: छात्र समाज कल्याण विभाग के मंत्री लखविंदर पासवान से मिलकर अपनी शिकायत रखना चाहते हैं. छात्र सूरज कुमार ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि मंत्री शहर में मौजूद नहीं हैं. फिलहाल सभी छात्र आर ब्लॉक के पास बैठे हुए हैं. उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें वहीं रुकने की सलाह दी है.

पटना: नवादा जिले के रजौली स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के 34 छात्र रविवार को पैदल चलकर पटना पहुंच गए. पैदल 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर आने के कारण कई छात्रों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है. फिलहाल सभी छात्र पटना के आर ब्लॉक चौराहे के पास धरने पर बैठे हैं.

पटना में पहुंचे छात्रों से बातचीत (ETV Bharat)

पहले की शिकायतें बेकार: छात्रों का कहना है कि उन्होंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से नवादा के जिलाधिकारी, समाज कल्याण विभाग की उप निदेशक और विभागीय मंत्री को लिखित शिकायत भेजी थी, लेकिन किसी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई. विद्यालय में पहले भी प्रताड़ना होती रही, लेकिन 8 और 9 जुलाई की घटना के बाद स्थिति असहनीय हो गई.

भोजन मांगने पर लात-घूंसे: छात्र अमित कुमार ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को उन्हें लात-घूंसों से पीटा गया. उनके अनुसार जिन छात्रों ने मेस में भोजन को लेकर शिकायत की थी, उन सभी को निशाना बनाया गया. उन्होंने कहा कि खीर बनने पर एक कटोरी से अधिक नहीं दी जाती.

"भोजन की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाने पर कहा जाता है कि 'खाना है तो यही मिलेगा, नहीं तो भूखे रहो.' शिकायत करने वाले छात्रों के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है." -अमित कुमार, छात्र

छात्र अमित कुमार (ETV Bharat)

गोपनीयता भंग होने का दावा: छात्र प्रीतम कुमार ने बताया कि शिकायत पत्र में सभी छात्रों के हस्ताक्षर थे और प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जाए. इसके बावजूद विद्यालय प्रशासन को शिकायत करने वाले छात्रों के नाम पता चल गए.

कमरे में बंद कर प्रताड़ना: प्रीतम का आरोप है कि नाम पता चलने के बाद संबंधित छात्रों को कमरे में बंद कर लात-घूंसों से पीटा गया. छात्र दिलखुश कुमार ने बताया कि सभी छात्र 11वीं और 12वीं कक्षा के हैं. भोजन की शिकायत सामने आने के बाद प्रिंसिपल, पीटी शिक्षक और तीन अन्य शिक्षकों ने मिलकर छात्रों की पिटाई की.

"12वीं के 16 छात्रों से यह कहकर विद्यालय छोड़ने को कहा गया कि अब उन्हें नहीं पढ़ाया जाएगा. इसके बाद अन्य छात्र भी विरोध में विद्यालय छोड़कर मंत्री से मिलने पटना आ गए हैं." -दिलखुश कुमार, छात्र

छात्र दिलखुश कुमार (ETV Bharat)

छात्रों की मांग: छात्र अमित कुमार चाहते हैं कि स्कूल की अव्यवस्था और प्रताड़ना की जांच हो. उन्होंने मांग की है कि स्कूल का सीसीटीवी चेक कर दोषी को सजा दिया जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य छात्र के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न हो सके. प्रीतम ने मांग की कि 8 और 9 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जाए.

सुरक्षित माहौल की गुहार: छात्रों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई और उन्हें सुरक्षित माहौल में पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है. छात्रों का कहना है कि उन्हें प्रताड़ना से मुक्ति और पढ़ाई का सही माहौल मिलना चाहिए.

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