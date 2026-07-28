ETV Bharat / state

बिहार-झारखंड बॉर्डर पर उत्पाद विभाग का बड़ा एक्शन, 279 किलो गांजा जब्त

नवादा: बिहार के नवादा स्थित रजौली चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है. सघन वाहन जांच के दौरान विभाग ने 279 किलो गांजा जब्त करते हुए अंतरराज्यीय तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. साथ ही इस कार्रवाई में दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है.

पंजाब नंबर वाली कंटेनर की तलाशी: मिली जानकारी के अनुसार उत्पाद चेकपोस्ट प्रभारी अमृत कुमार गुप्ता के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान रजौली अंचल अधिकारी सह दंडाधिकारी गुरफान मजहरी की मौजूदगी में पंजाब नंबर वाली मिनी कंटेनर की तलाशी ली गई.

भारी मात्रा में गांजा बरामद: बताया जा रहा है कि तलाशी के दौरान वाहन से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ. इसके बाद मौके पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा मंगाकर विधिसम्मत तरीके से वजन कराया गया, जिसमें कुल 279.870 किलोग्राम गांजा पाया गया. इसके बाद विभाग द्वारा बरामद गांजा और वाहन को तत्काल जब्त कर लिया गया.

पंजाब निवासी दो आरोपी गिरफ्तार: मौके से चालक अरविंद कुमार (29 वर्ष) और सह चालक राजेंद्र कुमार (27 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया है. दोनों पंजाब के लुधियाना स्थित मोती नगर, वार्ड संख्या-16, के निवासी बताए जा रहे हैं. प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गांजा की यह खेप झारखंड के हजारीबाग से पंजाब ले जाई जा रही थी. फिलहाल जांच एजेंसियां इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई हैं.

एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज: मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि बिहार-झारखंड सीमा मादक पदार्थ तस्करी के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है.