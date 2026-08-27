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नि:संतान महिलाओं को बच्चा होने का लालच देकर बनाते थे शिकार, तीन शातिर ठग गिरफ्तार

नवादा पुलिस ने तीन जालसाजों को गिरफ्तार किया है. ये लोग निसंतान महिलाओं को बच्चा होने का लालच देकर ठगी करते थे. रिपोर्ट- सोनू कुमार

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नवादा में साइबर ठग गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 27, 2026 at 5:00 PM IST

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नवादा: बिहार की नवादा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. साइबर ठगी के एक बड़े मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. वारिसलीगंज थाना पुलिस ने अलग-अलग तीन ठिकानों पर छापेमारी कर तीन शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इन पर आरोप है कि एक आरोपी निसंतान महिलाओं को बच्चा दिलाने और दवा उपलब्ध कराने का झांसा देकर ठगी करता था, जबकि दो अन्य आरोपी लोन दिलाने के नाम पर लोगों को अपना शिकार बनाते थे.

वारिसलीगंज थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी ने बताया कि एसपी के निर्देश पर वारिसलीगंज थाना पुलिस की विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अलग-अलग तीन ठिकानों पर छापेमारी कर 3 शातिर साइबर अपराधियों को धर दबोचा. पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 5 एंड्रॉइड मोबाइल, 1 कीपैड मोबाइल, 16,500 रुपये नकद, 2 एटीएम कार्ड और कस्टमर डेटा का एक पन्ना बरामद किया है.

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वारिसलीगंज थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी (ETV Bharat)

कौन हैं तीनों आरोपी?: गिरफ्तार ठगों की पहचान वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के मकनपुर निवासी सुनील प्रसाद के बेटे मोहित कुमार, वारिसलीगंज के ही माफी गली (वार्ड-12) निवासी साजो साव के बेटे रोहित कुमार और शेखपुरा जिले के तारे गांव निवासी बुलक महतो के बेटे पिंटू कुमार के रूप में हुई है.

तीन स्थानों पर पुलिस की छापेमारी: 26 अगस्त को वारिसलीगंज थानाध्यक्ष पंकज सैनी के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों और सशस्त्र बलों की एक विशेष टीम का गठन किया गया था. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने वारिसलीगंज के तीन अलग-अलग स्थानों पंचमुखी हनुमान मंदिर (एचडीएफसी बैंक के पास), सब्जी मंडी और फौदी साव गली (एसबीआई एटीएम के पास) में छापेमारी कर तीनों साइबर ठगों को गिरफ्तार किया.

गर्भधारण के नाम पर महिलाओं से ठगी: थानाध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास से पकड़े गए अपराधी ने बताया कि वह सोशल मीडिया के जरिए ऐसी महिलाओं के नंबर हासिल करता था, जिन्हें संतान नहीं है. इसके बाद खुद को फर्जी एडवाइजरी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ बताकर प्रेग्नेंसी और दवा दिलाने का झांसा देता था. जाल में फंसने पर दवा और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो और मेल आईडी मांगकर उनसे मोटी रकम ऐंठ लेता था.

फाइनेंस कंपनी और लोन के नाम पर जालसाजी: वहीं, सब्जी मंडी और फौदी साव गली से पकड़े गए अन्य दो अपराधियों ने कबूला कि वे विभिन्न कंपनियों से लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों को ठगते थे. कस्टमर डेटा और फेसबुक से नंबर निकालकर वे खुद को बैंक मैनेजर या अधिकारी बताते थे और लोन स्वीकृत कराने के नाम पर लोगों से प्रोसेसिंग फीस वसूलते थे.

"पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार टीम का गठन किया गया, जिसमें बारिसु‌तीगंज थाना के पुलिस पदाधिकारी तथा सशस्त्र बस को शामिल किया गया. उक्त टीम के द्वारा छापेमारी की गई. इस दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में वारिसलीगंज थाना कांड संख्या 620/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं और आईटी एक्ट के तहत पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है."- पंकज कुमार सैनी, थानाध्यक्ष, वारिसलीगंज

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