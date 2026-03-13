बिहार में AK 47 समेत हथियारों का जखीरा मिला, लोगों का खाना तक छीनकर खा जाते थे
नवादा में एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर हथियारों का जखीरा जब्त किया है. AK 47 समेत कई हथियारों के साथ एक गिरफ्तार हुआ.
Published : March 13, 2026 at 9:04 PM IST
नवादा : बिहार के नवादा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जिले के रजौली थाना क्षेत्र के जंगलों में अवैध हथियार छिपाकर रखने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने AK-47 राइफल सहित कई हथियार और कारतूस बरामद किए हैं.
क्या-क्या हुआ बरामद? : पुलिस ने मौके से AK-47 राइफल, दो .315 बोर राइफल, AK-47 के 21 कारतूस, .315 बोर के 10 कारतूस, दो मैगजीन, तीन एम्युनिशन पाउच और तीन सेट कैमोफ्लाज वर्दी बरामद की है. पुलिस मामले की जांच करते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.
पुलिस को मिल रही थी शिकायत : दरअसल, पुलिस को पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि रजौली थाना क्षेत्र के जंगलों में कुछ असामाजिक तत्व हथियार छिपाकर रखते हैं और जंगल में काम करने वाले मजदूरों का खाना छीनकर खा जाते हैं. इस सूचना को वरीय पुलिस पदाधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके बाद उनके निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजौली के नेतृत्व में थानाध्यक्ष और विशेष कार्य बल के सहयोग से एक एसआईटी टीम का गठन किया गया.
सूचना के आधार पर हुई छापेमारी : गठित टीम ने 12 मार्च 2026 को ह्यूमन इंटेलिजेंस और सटीक सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए ग्राम डेलवा से आरोपी अजीत कुमार (पिता बलेश्वर यादव) को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान अजीत की निशानदेही पर उसके घर से करीब 20 मीटर दूरी पर आम के पेड़ के पास छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए.
''एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के सहयोग से अजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया है. उसके द्वारा बताए गए ठिकानों पर छापेमारी कर हथियारों को जब्त किया गया है. दो लोग मौके से फरार हो गए थे. मामले में संलिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए काम किया जा रहा है.''- अभिनव धीमान, पुलिस अधीक्षक, नवादा
आर्म्स एक्ट के कांड में संलिप्त 01 अभियुक्त को #नवादा पुलिस ने किया गिरफ़्तार।— Nawada Police (@nawadapolice) March 13, 2026
अभियुक्त के द्वारा संगठन के साथ मिलकर हथियार का भय दिखाकर निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों एवं अन्य लोगों से करते थे लेवी वसूली।
रजौली थाना एवं STF के द्वारा कि गई संयुक्त कार्रवाई।@bihar_police pic.twitter.com/OaDGRkLZYq
लेवी वसूलने में लगा था : गिरफ्तार अजीत कुमार ने पूछताछ में बताया कि वह अपने संगठन के अन्य साथियों के साथ मिलकर हथियार का भय दिखाकर निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों और अन्य लोगों से लेवी वसूलता था. पुलिस दबाव बढ़ने के कारण हथियारों को जंगल में छिपाकर रखा गया था. इस मामले में रजौली थाना में दर्ज किया गया है.
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