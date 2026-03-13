ETV Bharat / state

बिहार में AK 47 समेत हथियारों का जखीरा मिला, लोगों का खाना तक छीनकर खा जाते थे

नवादा में एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर हथियारों का जखीरा जब्त किया है. AK 47 समेत कई हथियारों के साथ एक गिरफ्तार हुआ.

Nawada Police
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 13, 2026 at 9:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नवादा : बिहार के नवादा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जिले के रजौली थाना क्षेत्र के जंगलों में अवैध हथियार छिपाकर रखने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने AK-47 राइफल सहित कई हथियार और कारतूस बरामद किए हैं.

क्या-क्या हुआ बरामद? : पुलिस ने मौके से AK-47 राइफल, दो .315 बोर राइफल, AK-47 के 21 कारतूस, .315 बोर के 10 कारतूस, दो मैगजीन, तीन एम्युनिशन पाउच और तीन सेट कैमोफ्लाज वर्दी बरामद की है. पुलिस मामले की जांच करते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

अभिनव धीमान, पुलिस अधीक्षक, नवादा (ETV Bharat)

पुलिस को मिल रही थी शिकायत : दरअसल, पुलिस को पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि रजौली थाना क्षेत्र के जंगलों में कुछ असामाजिक तत्व हथियार छिपाकर रखते हैं और जंगल में काम करने वाले मजदूरों का खाना छीनकर खा जाते हैं. इस सूचना को वरीय पुलिस पदाधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके बाद उनके निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजौली के नेतृत्व में थानाध्यक्ष और विशेष कार्य बल के सहयोग से एक एसआईटी टीम का गठन किया गया.

सूचना के आधार पर हुई छापेमारी : गठित टीम ने 12 मार्च 2026 को ह्यूमन इंटेलिजेंस और सटीक सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए ग्राम डेलवा से आरोपी अजीत कुमार (पिता बलेश्वर यादव) को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान अजीत की निशानदेही पर उसके घर से करीब 20 मीटर दूरी पर आम के पेड़ के पास छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए.

''एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के सहयोग से अजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया है. उसके द्वारा बताए गए ठिकानों पर छापेमारी कर हथियारों को जब्त किया गया है. दो लोग मौके से फरार हो गए थे. मामले में संलिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए काम किया जा रहा है.''- अभिनव धीमान, पुलिस अधीक्षक, नवादा

लेवी वसूलने में लगा था : गिरफ्तार अजीत कुमार ने पूछताछ में बताया कि वह अपने संगठन के अन्य साथियों के साथ मिलकर हथियार का भय दिखाकर निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों और अन्य लोगों से लेवी वसूलता था. पुलिस दबाव बढ़ने के कारण हथियारों को जंगल में छिपाकर रखा गया था. इस मामले में रजौली थाना में दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें :-

AK-47, एक AK-56, दो इंसास, 505 जिंदा कारतूस.. 3 लाख के इनामी नक्सली सुरेश कोड़ा का सरेंडर

जमुई में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता, AK-47 के 49 जिंदा कारतूस बरामद

'चाइना' मेड पिस्टल, AK-47 के 153 जिंदा कारतूस.. बिहार से पांच हथियार तस्कर गिरफ्तार

TAGGED:

NAWADA POLICE
नवादा में एके 47 मिला
BIHAR NEWS
NAWADA NEWS
AK 47 RECOVER IN NAWADA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.