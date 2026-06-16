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सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े चीट सप्लाई गैंग का भंडाफोड़, 7 लोग गिरफ्तार

नवादा में चीट सप्लाई गैंग का भंडाफोड़ ( ETV Bharat )

नवादा: बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली को रोकने की दिशा में नवादा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. परीक्षा केंद्र पर कदाचार और गोपनीयता भंग करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 2 जुवेनाइल हैं. जिन 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनमें बायोमैट्रिक कर्मी और जैमर ऑपरेटर भी शामिल हैं. चीट सप्लाई गैंग का भंडाफोड़: दरअसल, जिले में आयोजित केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) परीक्षा के दौरान कदाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है. नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार कन्हाई लाल साहू महाविद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों तक चीट पहुंचाने, प्रश्नपत्र से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने का प्रयास किया गया था. नवादा में सिपाही भर्ती परीक्षा (ETV Bharat) केंद्र अधीक्षक ने दर्ज कराई एफआईआर: केंद्र अधीक्षक बाल्मिकी प्रसाद की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार परीक्षा के दौरान सूचना मिली कि कक्ष संख्या-01 के पास एक युवक द्वारा बाहर से परीक्षार्थियों तक चीट पहुंचाई जा रही है. सूचना मिलने पर केंद्राधीक्षक और पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. सेंटर के पास मिला फटा हुआ चीट: प्राथमिकी में उल्लेख है कि घटनास्थल के पास से एक फटा हुआ चीट बरामद किया गया, जिस पर विभिन्न प्रश्नों के क्रमांक के सामने उत्तर विकल्प अंकित थे. इसके बाद केंद्र परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें कुछ व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं.