सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े चीट सप्लाई गैंग का भंडाफोड़, 7 लोग गिरफ्तार
नवादा में सिपाही भर्ती परीक्षा में चीट सप्लाई गैंग का भंडाफोड़ हुआ है. 15 पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, जबकि 7 गिरफ्तार हुए हैं. पढ़ें..
Published : June 16, 2026 at 2:27 PM IST
नवादा: बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली को रोकने की दिशा में नवादा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. परीक्षा केंद्र पर कदाचार और गोपनीयता भंग करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 2 जुवेनाइल हैं. जिन 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनमें बायोमैट्रिक कर्मी और जैमर ऑपरेटर भी शामिल हैं.
चीट सप्लाई गैंग का भंडाफोड़: दरअसल, जिले में आयोजित केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) परीक्षा के दौरान कदाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है. नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार कन्हाई लाल साहू महाविद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों तक चीट पहुंचाने, प्रश्नपत्र से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने का प्रयास किया गया था.
केंद्र अधीक्षक ने दर्ज कराई एफआईआर: केंद्र अधीक्षक बाल्मिकी प्रसाद की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार परीक्षा के दौरान सूचना मिली कि कक्ष संख्या-01 के पास एक युवक द्वारा बाहर से परीक्षार्थियों तक चीट पहुंचाई जा रही है. सूचना मिलने पर केंद्राधीक्षक और पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की.
सेंटर के पास मिला फटा हुआ चीट: प्राथमिकी में उल्लेख है कि घटनास्थल के पास से एक फटा हुआ चीट बरामद किया गया, जिस पर विभिन्न प्रश्नों के क्रमांक के सामने उत्तर विकल्प अंकित थे. इसके बाद केंद्र परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें कुछ व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं.
एफआईआर के अनुसार पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनके मोबाइल फोन की जांच की गई. जांच में कई परीक्षार्थियों के नाम, रोल नंबर, प्रश्नपत्र सेट कोड एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं से संबंधित तस्वीरें मिलने की बात सामने आई है. पूछताछ के दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद कुछ व्यक्तियों, बायोमैट्रिक कार्य में लगे कर्मियों तथा अन्य सहयोगियों के नाम सामने आए.
क्या बोले एसएचओ?: नवादा नगर थानाध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने बताया कि नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी में जैमर ऑपरेटर बिपिन कुमार, बायोमैट्रिक ठेकेदार रोहित कुमार उर्फ मुरारी, सहयोगी मनीष कुमार, बायोमैट्रिक कर्मी विकास कुमार व कुणाल कुमार, कथित मास्टरमाइंड रोशन कुमार, दो वीक्षक गुंजन कुमारी और शिक्षक अजीत कुमार सहित कुल 15 लोगों को नामजद किया गया है. इनमें से 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी हैं, जिनमें से 2 जुवेनाइल हैं. 7 परीक्षार्थी भी शामिल हैं.
"पुलिस ने जैमर ऑपरेटर बिपिन कुमार तथा बायोमैट्रिक कर्मी मनीष कुमार और कुणाल कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. प्राथमिकी में कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डिजिटल सामग्री एवं अन्य दस्तावेज जब्त किए जाने का उल्लेख किया गया है."- उमाशंकर सिंह, नगर थानाध्यक्ष, नवादा
थानाध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने कहा कि फिलहाल पुलिस जब्त डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर यह पता लगाने में जुटी है कि यह नेटवर्क कितना बड़ा था और परीक्षा से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान किस स्तर तक हुआ. उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे प्रकरण की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी.
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