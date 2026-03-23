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डॉक्टर गायब! मशीनें ठप.. बेहाल है बिहार का CHC अस्पताल, कैसे मिले इलाज?

"पिछले 7 साल से अल्ट्रासाउंड बंद पड़ा है. इसके लिए विभाग को लेटर दिया गया है. हमारे यहां डिजिटल एक्स-रे नहीं है लेकिन नॉर्मल एक्सरे चालू है. मरीजों के बैठने के लिए कुछ सामानों को खरीदने की जरूरत है, जिसे पूरा करा लिया जाएगा. सीबीसी की जांच इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि लैब टेक्निशियन ने बताया कि मदर बोर्ड पिछले 3 महीने से खराब है." - नवीन कुमार, प्रभारी अधीक्षक, नारदीगंज सीएचसी

3 महीने से खून जांच ठप : डॉ नवीन कुमार ने दावा किया हमारे सीएचसी पर डिजिटल एक्स-रे की सुविधा नहीं है लेकिन नॉर्मल एक्स-रे है जो कि सेंटर पर चालू है. वहीं खून जांच को लेकर उन्होंने कहा कि लैब टेक्नीशियन के मुताबिक जांच मशीन के मदर बोर्ड में कुछ समस्या है जिसके कारण पिछले 3 महीने से यह बंद पड़ा है.

7 साल से अल्ट्रासाउंड बंद : इस मामले में जब नारदीगंज सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से इस अव्यवस्था का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सीएचसी पर पिछले 7 साल से अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है. इसकी सूचना आगे बढ़ाई जा चुकी है. वहीं लैब से जुड़ी जांचों में भी टेक्निकल गड़बड़ी के कारण नहीं हो पा रहा है.

डॉक्टर की सलाह भी बेअसर : डॉक्टरों द्वारा एक्स-रे की सलाह दिए जाने के बाद भी खून की जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे की सुविधा का लाभ न मिलना मरीजों के लिए दोहरी परेशानी बन गया है. एक ओर बीमारी का तनाव, दूसरी ओर सरकारी व्यवस्था की लापरवाही उन्हें मजबूर कर रही है कि वे निजी जांच केंद्रों का सहारा लें.

एक्स-रे सुविधा में रुकावट : नवादा के नारदीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्स-रे मशीन चालू है लेकिन मरीजों का कहना है कि उन्हें इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है. एक मरीज ने ईटीवी भारत को बताया कि एक्स-रे रूम समय पर नहीं खुलता. खुलने के बाद मरीजों को घंटों लंबा इंतजार करना पड़ता है फिर भी जांच नहीं हो पाती और निराश लौट जाना पड़़ता है.

कोई भी बीमारी हो तुरंत रेफर : छोटी-मोटी बीमारी को छोड़कर यहां पर दूसरे रोग का इलाज कराना खतरे से खाली नहीं है. डॉक्टर भी रिस्क न लेकर रेफर करने में देरी नहीं करते. स्थानीय लोग इसके पीछे की वजह अस्पताल प्रबंधन और सरकार की लापरवाही बताते हैं.

भगवान भरोसे नालंदा का नारदीगंज सीएचसी : ऐसे मरीज ही इन अस्पतालों के सुरक्षा की पोल खोल रहे हैं. बात नवादा की करें तो अस्पताल में सबकुछ है, डॉक्टर हैं, लैब टेक्नीशियन है लेकिन ठीकरा मशीनों पर फोड़कर बचा जा रहा है. जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि जब मरीजों को इलाज नहीं मिला तो किस काम की व्यवस्था?

ईटीवी भारत GFX- (ETV Bharat)

दावों की जनता ने खोली पोल : डॉक्टर नवीन कुमार नादरगंज सीएचसी पर मार्च 2023 में तैनात हुए थे, तब से लेकर अब तक सेवाएं देते आ रहे हैं. 3 साल तक एक ही सीएचसी पर कार्यकरते हुए व्यवस्थाओं को देख रहे हैं लेकिन स्थानीय मरीजों ने उनके दावों को गलत सबित कर दिया.

"मैं यहां पर अपनी जांच कराने के लिए आया हुआ हूं. साढ़े 11 बज गए लेकिन अभी तक सीएचसी के एक्स-रे रूप में ताला लगा हुआ है. जबकि मरीजों की अस्पताल में लाइन लगी हुई है. हमें मजबूरी में प्राइवेट में जांच कराने जाना पड़ता है.''- नारदीगंज सीएससी आया मरीज

भोजपुर के कोइलवर सीएचसी का हाल : भोजपुर जिले के कोईलवर सीएचसी में दंत चिकित्सक की महीनों से अनुपस्थिति ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है. दांत दर्द से परेशान मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन बंद दंत कक्ष देखकर मायूस लौट जाते हैं.

''अस्पताल में दंत चिकित्सक डॉ पूजा कुमारी महीनों गायब रहती हैं. इस कारण अस्पताल आये मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता. अस्पताल तो सरकार ने हाईटेक बनवा दिया लेकिन मरीजों को हाईटेक सुविधा नसीब नहीं हो रही है. इसमें सरासर अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सा पदाधिकारी दोषी हैं.''-जगत कुशवाहा, समाजसेवी, भोजपुर

अधूरी सेवाएं, अधूरा इलाज: अस्पताल में ओपीडी, दवा वितरण और अन्य सेवाएं भले ही संचालित हो रही हैं, लेकिन दंत चिकित्सा जैसी जरूरी सेवा पूरी तरह ठप पड़ी है. इससे यह साफ होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में समन्वय और जिम्मेदारी की कमी है.

डॉक्टरों की मनमानी का आरोप: स्थानीय लोगों और मरीजों का आरोप है कि कई बार डॉक्टर केवल निरीक्षण या अधिकारियों के दौरे के दौरान ही अस्पताल में उपस्थित रहते हैं. नियमित दिनों में उनकी अनुपस्थिति आम बात बन गई है, जिससे लोगों का भरोसा सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था से उठता जा रहा है.

ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे की कमजोरी: यह समस्या सिर्फ एक अस्पताल तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के दूर दराज ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे में व्यापक खामियों की ओर इशारा करती है. संसाधन होने के बावजूद उनका सही उपयोग नहीं होना प्रशासनिक और सरकारी विफलता को दर्शाता है. इस मामले पर जब सिविल सर्जन से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया.

''आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है. अगर ऐसा है तो अविलंब दंत चिकित्सक से स्पष्टीकरण मांग कर कार्रवाई की जायेगी.''- शिवेन्द्र कुमार, सिविल सर्जन, भोजपुर

कार्रवाई की उठी मांग : मरीजों और उनके परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि अस्पतालों में समय पर सेवाएं सुनिश्चित की जाएं. साथ ही, लापरवाह कर्मियों और अनुपस्थित डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि व्यवस्था में सुधार हो सके और लापता डेंटल डॉक्टर की तरह कोई जरूरतमंद मरीज को उसके होने का फायदा मिल सके.

कैसे बढ़ेगा सरकारी अस्पताल पर भरोसा? : अगर समय रहते इस तरह की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर से लोगों का विश्वास पूरी तरह खत्म हो सकता है. ऐसे में यह जरूरी है कि प्रशासन ठोस कदम उठाकर व्यवस्था को दुरुस्त करे और आम जनता को राहत पहुंचाए.

गरीब मरीजों पर बढ़ता बोझ : इस स्थिति का सबसे ज्यादा असर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों पर पड़ रहा है. कई मरीज पैसे के अभाव में जांच नहीं करा पा रहे हैं और बिना पूरी रिपोर्ट के ही इलाज करवाने को मजबूर हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा है.

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