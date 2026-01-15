बिहार में दिखे लावारिस कुत्ते तो इस नंबर पर करें कॉल, उठाकर ले जाएंगे कर्मचारी
सड़कों पर नहीं दिखेंगे लावारिस कुत्ते. नवादा से मुक्त करने का प्लान तैयार. नगर परिषद ने लावारिस कुत्तों की गिनती किया शुरू. पढ़ें खबर
Published : January 15, 2026 at 4:59 PM IST
नवादा : बिहार में सड़कों पर घूमने वाले लावारिस कुत्तों से आम लोगों को सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया गया है. बिहार के नवादा जिले से इसकी शुरुआत हुई है, जहां लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग प्वाइंट बनाए गए हैं. ताकि वे सड़कों पर भोजन की तलाश में न घूमे.
टोल फ्री नंबर जारी : साथ ही, लावारिस कुत्तों को लेकर एक टोल फ्री नंबर 18003451636 जारी किया गया है. जहां लोग अपने इलाके के लावारिस कुत्तों को लेकर नगर परिषद को सूचना दे सकते हैं. डॉग वैन आकर ऐसे कुत्तों को डॉग सेंटर में ले जाएगी, जहां उनके व्यवहार को जांचा जाएगा और टीकाकरण होगा. खास बात यह भी है कि टीकाकरण के बाद इन कुत्तों को उन्हीं जगहों पर दोबारा छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था.
लावारिस कुत्तों की गिनती होगी : नवादा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने जानकारी दी है कि ऐसा पूरे बिहार में किया जाना है, जिसकी शुरुआत नवादा जिले से हो रही है. उन्होंने बताया कि शहर में घूमने वाले लावारिस कुत्तों को चिन्हित करने के लिए एक एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है जो दो-तीन दिन में काम शुरू कर देगी.
''इससे पता लगेगा कि शहर में लावारिस कुत्तों की संख्या कितनी है और कितनों को एंटी-रैबीज टीका लगाया जाना है. इसके बाद कुत्तों को पकड़कर उनका टीकाकरण शुरू होगा.''- सत्येंद्र प्रसाद वर्मा, कार्यपालक पदाधिकारी, नवादा नगर परिषद
'लावारिस कुत्तों का व्यवहार परखा जाएगा' : नगर परिषद ने लावारिस कुत्तों को पकड़ने के लिए एक डॉग कैचिंग व्हीकल तैयार कराया है. साथ ही, जिले के बुधौल बस स्टैंड के पास एक अस्थायी सेंटर तैयार हो रहा है. कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि यह एक सप्ताह के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा. इस सेंटर में लावारिस कुत्तों को रखकर दो-तीन दिन उनका व्यवहार परखा जाएगा.
''अगर कुत्तों का व्यवहार हमारे मानक के मुताबिक होगा तो उन्हें वापस उनके नियत स्थान पर छोड़ देंगे. साथ ही, उनके प्रजनन को नियंत्रित करने के तरीकों पर भी विचार किया जा रहा है ताकि उनकी संख्या तेजी से न बढ़े.''- सत्येंद्र प्रसाद वर्मा, कार्यपालक पदाधिकारी, नवादा नगर परिषद
सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि जिले में छह जगहों को फीडिंग सेंटर के तौर पर चुना गया है. जहां आम लोग लावारिस कुत्तों को भोजन करा सकते हैं. ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि लावारिस कुत्तों को जहां-तहां लोग भोजन न कराकर नियत जगहों पर ही भोजन दें, ताकि उनकी गतिविधियां मुख्य रास्तों और बाजारों में कम हो जाए और वे भी किसी दुर्घटना से सुरक्षित रहें.
