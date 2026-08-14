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कब्र से निकाला गया किशोरी का शव, हिरासत में मां-पिता

नवादा: बिहार के नवादा में किशोरी की मौत के बाद हैरान करने वाल मामला सामने आया है. घटना धमौल थाना क्षेत्र के बेलखुंडा गांव की है. मृतका की बड़ी बहन ने अपनी सौतेली मां पर किशोरी की हत्या करने और साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को आनन-फानन में दफनाने का गंभीर आरोप लगाया है.

मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जांच शुरू: शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दफनाए गए शव को कब्र से बाहर निकलवाया. धमौल ने बताया कि, बेलखुंडा गांव निवासी 17 वर्षीय पिंकी कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. घटना के बाद परिजनों ने जल्दबाजी में शव को गांव के श्मशान घाट में दफना दिया.

बड़ी बहन की शिकायत पर एक्शन: इसी बीच मृतका की बड़ी बहन खुशबू कुमारी ने धमौल थाना पुलिस से संपर्क कर अपनी सौतेली मां पर पिंकी की हत्या करने का आरोप लगाया. शिकायत में आरोप लगाया गया कि हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को आनन-फानन में दफना दिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की.

पुलिस ने प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में श्मशान घाट से दफनाए गए शव को बाहर निकलवाया. मौके पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम भी पहुंची और घटनास्थल समेत शव से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए. इसके बाद शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, नवादा भेज दिया गया.

तीन लोग हिरासत में: पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर किशोरी की मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने मृतका की सौतेली मां रिंकू देवी, पिता सोहर यादव और छोटी बहन गुड़िया कुमारी को हिरासत में लिया है. पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है.