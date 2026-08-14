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कब्र से निकाला गया किशोरी का शव, हिरासत में मां-पिता

नवादा में किशोरी की मौत के बाद पुलिस ने शव को कब्र से निकाला. मां और पिता को गिरफ्तार किया गया. रिपोर्ट-सोनू सिंह

nawada minor girl death
कब्र से शव निकालती पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2026 at 7:28 AM IST

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नवादा: बिहार के नवादा में किशोरी की मौत के बाद हैरान करने वाल मामला सामने आया है. घटना धमौल थाना क्षेत्र के बेलखुंडा गांव की है. मृतका की बड़ी बहन ने अपनी सौतेली मां पर किशोरी की हत्या करने और साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को आनन-फानन में दफनाने का गंभीर आरोप लगाया है.

मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जांच शुरू: शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दफनाए गए शव को कब्र से बाहर निकलवाया. धमौल ने बताया कि, बेलखुंडा गांव निवासी 17 वर्षीय पिंकी कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. घटना के बाद परिजनों ने जल्दबाजी में शव को गांव के श्मशान घाट में दफना दिया.

बड़ी बहन की शिकायत पर एक्शन: इसी बीच मृतका की बड़ी बहन खुशबू कुमारी ने धमौल थाना पुलिस से संपर्क कर अपनी सौतेली मां पर पिंकी की हत्या करने का आरोप लगाया. शिकायत में आरोप लगाया गया कि हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को आनन-फानन में दफना दिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की.

पुलिस ने प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में श्मशान घाट से दफनाए गए शव को बाहर निकलवाया. मौके पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम भी पहुंची और घटनास्थल समेत शव से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए. इसके बाद शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, नवादा भेज दिया गया.

तीन लोग हिरासत में: पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर किशोरी की मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने मृतका की सौतेली मां रिंकू देवी, पिता सोहर यादव और छोटी बहन गुड़िया कुमारी को हिरासत में लिया है. पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है.

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शव निकालने के दौरान लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

जांच के दौरान पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि किशोरी की मौत से पहले घर में क्या परिस्थितियां थीं और घटना के बाद शव को जल्दबाजी में क्यों दफनाया गया. फिलहाल पुलिस ने किशोरी की हत्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा.

संदिग्ध मौत का खुलेगा राज: हत्या, आत्महत्या या किसी अन्य कारण से मौत हुई है, पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. मामले में मृतका की बड़ी बहन द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है. रिपोर्ट आने के बाद ही इस सनसनीखेज मामले की तस्वीर पूरी तरह साफ होने की उम्मीद है.

चंडीगढ़ से फोन पर मिली सूचना: धमौल थाना प्रभारी हिमांशु कुमार ने बताया की खुशबू कुमारी नामक महिला ने गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे चंडीगढ़ से फोन कर सूचना दी कि उसकी बहन की हत्या कर परिवार के लोग शव को कहीं दफनाने या जलाने की तैयारी कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस आनन-फानन में मौके पर पहुंची.

"सदर अस्पताल में शव को रिसीव करने के लिए फिलहाल कोई मौजूद नहीं था. इसके बाद खुशबू कुमारी ने पुलिस से कहा कि शव को डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखवा दिया जाए, वह स्वयं आकर शव को रिसीव करेंगी. अभी तक इस मामले में किसी की ओर से लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. आवेदन मिलने के बाद मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी." - हिमांशु कुमार, थाना प्रभारी, धमौल

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