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वज्रपात से नवादा में तीन की मौत, बिहार में मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट

नवादा में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई. मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी किया है, लोगों को सावधान रहने की जरूरत है-

बिहार में वज्रपात
बिहार में वज्रपात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 13, 2026 at 1:34 PM IST

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नवादा : बिहार के नवादा जिले में वज्रपात ने एक बार फिर कहर बरपाया है. अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई घटनाओं में एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई. अचानक हुई इन इन घटनाओं के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया.

नवादा में वज्रपात की चपेट में आने से मौत : पहली घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नेया गांव की है, जहां 59 वर्षीय छोटे रविदास बकरी चरा कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान अचानक वज्रपात की चपेट में आ गए. परिजन उन्हें आनन-फानन में सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

अलग-अलग घटनाओं में तीन की मौत : दूसरी घटना नेमदारगंज थाना क्षेत्र के शकरपुर गांव में हुई. यहां 63 वर्षीय नरेश सिंह पशु चरा रहे थे, तभी तेज वज्रपात हुआ और वे इसकी चपेट में आ गए. मौके पर ही उनकी मौत हो गई. वहीं तीसरी घटना नरहट थाना क्षेत्र के बिहारी बीघा गांव की है, जहां 45 वर्षीय गिरजा देवी (पत्नी मुन्नी यादव) अपनी भैंस लाने रेलवे लाइन की ओर गई थीं. इसी दौरान अचानक ठनका गिरने से उनकी मौत हो गई.

पोस्टमार्टम के बाद शवों को लौटाया : घटना के बाद तीनों गांवों में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. तीनों ही घटनाएं खुले में पशु चरा रहे शख्स के साथ हुई हैं.

मौसम विभाग का अलर्ट : पटना मौसम विज्ञान केन्द्र ने बिहार के लिए अलर्ट जारी किया है जिसमें यलो और ऑरेंज अलर्ट है जिसमें प्री मॉनसून से आंधी-पानी, वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. पूरे एक हफ्ते का संभावित शेड्यूल जारी किया गया है.

न बरतें लापरवाही : वज्रपात, बारिश के दौरान लोग चेतावनियों को हल्के में ले लेते हैं. ऐसे में खुले में काम करने वाले लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं. ऐसे लोगों को लकता है कि बिजली उन्हीपर थोड़ी गिरेगी. ये कैजुअल सोच ही जान पर भारी पड़ जाती है.

वज्रपात की चेतावनी जारी होने पर क्या करें? : वज्रपात की चेतावनी जारी होते ही लोगों को खुले में जाने से बचना चाहिए. बारिश हो तो किसी पेड़ के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए, ऐसा करना जानलेवा हो सकता है क्योंकि बिजली सबसे ज्यादा पेड़ों पर ही गिरती है. शरण लेने के लिए किसी पक्के पकान को ही चुनें. मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज न करें.

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