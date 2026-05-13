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वज्रपात से नवादा में तीन की मौत, बिहार में मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट

नवादा : बिहार के नवादा जिले में वज्रपात ने एक बार फिर कहर बरपाया है. अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई घटनाओं में एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई. अचानक हुई इन इन घटनाओं के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया.

नवादा में वज्रपात की चपेट में आने से मौत : पहली घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नेया गांव की है, जहां 59 वर्षीय छोटे रविदास बकरी चरा कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान अचानक वज्रपात की चपेट में आ गए. परिजन उन्हें आनन-फानन में सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

अलग-अलग घटनाओं में तीन की मौत : दूसरी घटना नेमदारगंज थाना क्षेत्र के शकरपुर गांव में हुई. यहां 63 वर्षीय नरेश सिंह पशु चरा रहे थे, तभी तेज वज्रपात हुआ और वे इसकी चपेट में आ गए. मौके पर ही उनकी मौत हो गई. वहीं तीसरी घटना नरहट थाना क्षेत्र के बिहारी बीघा गांव की है, जहां 45 वर्षीय गिरजा देवी (पत्नी मुन्नी यादव) अपनी भैंस लाने रेलवे लाइन की ओर गई थीं. इसी दौरान अचानक ठनका गिरने से उनकी मौत हो गई.

पोस्टमार्टम के बाद शवों को लौटाया : घटना के बाद तीनों गांवों में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. तीनों ही घटनाएं खुले में पशु चरा रहे शख्स के साथ हुई हैं.